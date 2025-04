Restricción para vehículos de carga en Semana Santa 2025: vias y horarios

Entérese de las vías que tendrán restricción en Semana Santa y los horarios correspondientes a cada día. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Cada vez está más cerca la Semana Santa en Colombia, época en la cual se conmemora la vida, muerte y resurrección de Jesús, pero también es una época donde la economía de todo el país se mueve a causa de la gran cantidad de viajeros que suele haber por todas las vías del territorio colombiano.

Debido a esto, el Ministerio de Transporte de Colombia ha establecido las restricciones para la circulación de vehículos de carga que tengan un peso igual o superior a 3,4 toneladas (3.400 kilogramos) durante Semana Santa. Estas medidas lo que buscan es garantizar una movilidad segura y sin contratiempos en las principales vías del país durante este período de alto flujo vehicular. A continuación, le contamos cuáles son los horarios y lo que debe tener en cuneta si conduce un vehículo de carga pesada.

¿Cuándo hay restricción de camiones en 2025?

Según el Ministerio de Transporte de Colombia para Semana Santa, las restricciones para vehículos de carga son:

Viernes 11 de abril de 2025

La restricción vehicular estará vigente desde las 3:00 p.m. hasta las 10:00 p.m. en las vías del Departamento de Cundinamarca, en sentido de salida desde Bogotá. También aplicará en ambos sentidos para los corredores viales: Bogotá - Fusagasugá - Melgar - Ibagué; Ibagué - Calarcá - La Paila; y Popayán – Mojarras - Pasto – Ipiales – Rumichaca, incluyendo la variante de Popayán.

Sábado 12 de abril de 2025

Desde las 6:00 a.m. hasta las 3:00 p.m., regirá la restricción en todos los tramos viales mencionados en la lista que se nombrara más adelante, en ambos sentidos. Adicionalmente, en la vía Honda - Doradal – Medellín, la medida se aplicará en ambos sentidos desde las 12:00 m. hasta las 7:00 p.m.

Miércoles 16 de abril de 2025

La restricción aplicará desde las 2:00 p.m. hasta las 10:00 p.m. únicamente en el Departamento de Cundinamarca, en sentido de salida desde Bogotá. También estará vigente en ambos sentidos en los tramos: Bogotá - Fusagasugá - Melgar - Ibagué; Ibagué - Calarcá - La Paila; y Popayán – Mojarras - Pasto – Ipiales – Rumichaca, incluida la variante de Popayán.

Jueves 17 de abril de 2025

Desde las 6:00 a.m. hasta las 3:00 p.m., se mantendrá la restricción en todos los corredores señalados en la lista en ambos sentidos. En particular, para las rutas Bogotá – Fusagasugá – Melgar – Ibagué y Ibagué – Calarcá – La Paila, la medida aplicará en ambos sentidos entre las 6:00 a.m. y las 6:00 p.m.

Sábado 19 de abril de 2025

La restricción aplicará únicamente en ambos sentidos de la vía Bogotá – Fusagasugá – Melgar – Ibagué, en el horario desde las 2:00 p.m. hasta las 11:00 p.m.

Domingo 20 de abril de 2025

Habrá restricción desde la 1:00 p.m. hasta las 11:00 p.m. en todas las vías señaladas, en ambos sentidos. Específicamente, para los tramos Bogotá - Fusagasugá - Melgar - Ibagué e Ibagué - Calarcá - La Paila, la medida se extenderá en ambos sentidos desde las 8:00 a.m. hasta la 1:00 a.m. del lunes 21. En el caso de la vía Bogotá – Villavicencio, la restricción será total (sin excepciones) en ambos sentidos, desde las 10:00 a.m. hasta la 1:00 a.m. del lunes 21.

Recalcar que los días sábado 12, jueves 17 y domingo 20 de abril aplicará la medida para todas las vías mencionadas en la lista compartida por el Ministerio de Transporte, que son:

Armenia - Montenegro - Quimbaya y Barranquilla - Cartagena por la Vía al Mar. También aplican las vías Barbosa - Cisneros - San José del Nus y el extenso trayecto que conecta Bogotá con Bucaramanga, pasando por Chía, Cajicá, Ubaté, Chiquinquirá, Barbosa y San Gil.

Desde Bogotá, se incluyen varias salidas importantes hacia Choachí, La Calera y Guasca (pasando por la Ye de Salitre, Sopó y Briceño), La Vega, Villeta, Honda y Corán hasta Guaduas. Fusagasugá, Melgar e Ibagué, Tocancipá y Tunja y hacia Villavicencio con destino a Acacías.

En la región Caribe y el norte del país, las restricciones aplican en Bosconia – Zambrano – Carmen de Bolívar – Cruz del Viso – Turbaco – Cartagena; Bucaramanga – Pamplona – Cúcuta; Cali – Popayán y Carreto – Calamar – Santo Tomás – Sabanagrande (Atlántico).

Otras vías incluyen: Honda – Doradal – Medellín. Ibagué – Calarcá – La Paila. Ibagué – Mariquita y Manizales – Mariquita – Honda. También están cubiertas las rutas Medellín – Santa Fe de Antioquia – Mutatá, Montería – Cereté – Lorica – Coveñas – Tolú – Toluviejo – Cruz del Viso (Bolívar), Mosquera (desde el peaje Río Bogotá) – Facatativá – Los Alpes y Neiva – Garzón – Pitalito.

En el suroccidente, aplica la vía Popayán – Mojarras – Pasto – Ipiales – Rumichaca, incluyendo la variante de Popayán.

Asimismo, se verán afectadas las rutas Primavera – Amagá – Bolombolo – Ciudad Bolívar. Primavera – La Pintada – La Felisa – La Manuela. Puerto Araujo – Puerto Boyacá, Puerta de Hierro – Magangué – Mompós – Guamal – El Banco – Tamalameque – El Burro, Santa Marta – Palomino, Sincelejo – El Carmen de Bolívar y Sogamoso – Toquilla.

Finalmente, también se restringirá la circulación en las vías Tunja – Barbosa, Tunja – Chiquinquirá, Tunja – Duitama – Sogamoso (incluyendo la variante de Tunja), Villavicencio – Cumaral, Villavicencio – Puerto López, Ye de Ciénaga – Fundación – San Roque – Aguachica, y Ye de Hatillo (Barbosa, Antioquia) – Yarumal – Caucasia.

