Reunión entre Gaviria y Uribe, nueva cifra de desempleo y más El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

🔴 Expectativa por reunión entre Gaviria y Uribe

Todo está listo para que este viernes se lleve a cabo el encuentro entre los jefes del Partido Liberal, César Gaviria, y del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez. Ambos expresidentes se encontrarán en Medellín para hablar de diversos asuntos del país y definir una agenda para que las fuerzas que ambos representan conformen una coalición en las elecciones de 2026.

“Conservo la mejor relación personal con el presidente, nunca se me ha quebrantado, y por eso para mí es fácil estar aquí en Medellín y en esa reunión empezar a trazar los rumbos de lo que debe llegar a ser ese gran movimiento por el cual vamos a cambiar a Colombia”, aseguró Gaviria. Los dos exmandatarios, como cabezas de sus respectivos partidos, han sostenido conversaciones desde hace varias semanas para acercar a sus fuerzas y crear una eventual alianza electoral.

Este jueves, Uribe se reunió con la exministra de Defensa Martha Lucía Ramírez y con Ingrid Betancourt, quien con su partido Verde Oxígeno avaló la candidatura de Juan Carlos Pinzón, cercano a Uribe.

🔴 La fragilidad del alto al fuego: aumentan tensiones entre Israel y Hamás

El Ejército israelí mantiene ataques contra supuestos miembros de Hamás y contra la población que accede al área aún dominada por sus tropas en Gaza a pesar del alto el fuego, mientras el Gobierno de Benjamín Netanyahu presiona a Hamás para que devuelva los cadáveres de los rehenes que siguen en la Franja, tras recibir dos más el jueves.

Cabe recordar que a inicios de esta semana Israel asesinó a más de 100 personas en el enclave palestino por la muerte de un soldado israelí. Aunque se retomó el cese al fuego, las tensiones para el cumplimiento del acuerdo, impulsado por Estados Unidos, aumentan.

Por su parte, la ONU resaltó que el “plan de paz estadounidense de 20 puntos sigue siendo el eje central y es la condición principal para que podamos entregar asistencia humanitaria de manera integral”

🔴 ¿El desempleo siguió bajando en septiembre?

Este viernes el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) publicará la tasa de desempleo que se consolidó en septiembre. En los últimos meses, las cifras del mercado laboral han mostrado que la tasa de desocupación viene cayendo. Puntualmente en agosto, esta fue del 8,6 %, lo que implicó una reducción de 1,1 puntos porcentuales frente al mismo mes del año pasado. Las cifras más recientes muestran que, en Colombia, hay 2,24 millones de personas desempleadas, lo cual se traduce en 265.000 menos frente al mismo periodo del año anterior.

Sin embargo, genera preocupación que una parte importante de los nuevos empleos que se han generado en el último año son de trabajadores por cuenta propia, trabajos que están altamente relacionados a la informalidad. También persisten otras barreras, como lo son las brechas de género y las altas tasas de desempleo juvenil.

🔴 JEP convoca a víctimas para contrastar versiones sobre masacres y tomas guerrilleras

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) convocó a las víctimas acreditadas en el Caso 10 para que presenten observaciones frente a las declaraciones entregadas por 136 exintegrantes de las Farc. Esta etapa hace parte de la investigación por homicidios, masacres, desapariciones forzadas, tomas guerrilleras, atentados, uso de minas antipersonal, desplazamientos forzados y otros hechos atribuidos a la antigua guerrilla, que no están siendo abordados en otros macrocasos de la Jurisdicción.

Las víctimas podrán reaccionar a lo dicho por los comparecientes desde mañana 31 de octubre hasta el 6 de febrero de 2026, de manera presencial, virtual o por escrito, incluso a través de sus abogados. Según la Sala de Reconocimiento, estos aportes serán clave para contrastar los testimonios, exigir aclaraciones, aportar información adicional y reforzar las demandas de verdad, justicia y reconocimiento.

Los comparecientes podrán seguir las intervenciones por canales virtuales y posteriormente deberán responder a las observaciones trasladadas por el despacho. Concluida esta fase, los despachos de las magistradas Marcela Giraldo Muñoz y Julieta Lemaitre Ripoll evaluarán los nuevos elementos para determinar los crímenes más graves y representativos, así como a los máximos responsables y patrones macrocriminales.

🔴 Apasionante y polémico cierre del todos contra todos en Liga BetPlay

Atlético Nacional se convirtió en el nuevo líder tras golear 3-0 a Llaneros en Villavicencio, resultado que no solo aseguró su clasificación, sino que también lo puso al frente por diferencia de gol. Cuatro equipos comparten la cima con 34 unidades: Nacional (+14), Bucaramanga (+13), Medellín (+12) y Fortaleza (+8). La lucha por el llamado “punto invisible”, que se otorga a los dos mejores de la fase regular, promete definirse en la última fecha.

Más abajo, en la lucha por entrar a la fiesta de los ocho, están Águilas Doradas con 27 puntos y Alianza (26) para cerrar el grupo con la séptima y octava posición, respectivamente. Por fuera, pero con chances interesantes, los siguen Santa Fe (25), Llaneros (25) y América (23).

La polémica de la fecha

El partido entre Boyacá Chicó y América de Cali volvió a desatar un problema mayor en el calendario del fútbol colombiano. El encuentro que debía disputarse este 30 de octubre en el estadio El Campín de Bogotá terminó siendo suspendido luego de que la Comisión Local de Seguridad de la capital negara la autorización para usar el escenario, argumentando la alta carga de eventos programados en la ciudad por Halloween.

Ante la negativa, el equipo boyacense —que debía oficiar como local en Bogotá por la ocupación del estadio La Independencia de Tunja— intentó conseguir sede en otras ciudades como Ibagué, Armenia, Villavicencio, Pereira, Manizales y Medellín, pero en todas recibió respuesta negativa. Sin una solución a la vista, la Dimayor anunció este 30 de octubre que decidió aplazar la fecha 19 de la Liga BetPlay II-2025, reordenando el calendario para evitar un desequilibrio deportivo.

En su comunicado oficial, la entidad estableció las siguientes medidas: