Revelarán la inflación de noviembre, nuevo registrador y más en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Inflación de noviembre, un dato de gran calado

Este jueves, el DANE dará a conocer el más reciente dato de inflación en Colombia.

Los movimientos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) siempre han sido importantes en el paisaje económico, pero el dato de la inflación de noviembre será un insumo clave en la discusión del salario mínimo, que está llevándose a cabo en este momento, y en la próxima decisión del Banco de la República sobre tasas de interés.

Varias proyecciones sitúan el IPC en un dígito para finales de este año. Por ejemplo, la Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo lo ubica en 9,6 % para diciembre de 2023 y en 10,17 % para noviembre. Para BBVA Research, que este miércoles actualizó sus proyecciones económicas, la inflación finalizará el año en 9,6 %.

En la encuesta de expectativas que aplica el Banco de la República, la abrumadora mayoría de los analistas sitúa la inflación del año entre 9 % y 10 %.

🔴 Oposición quiere remover al minsalud con una moción de censura

Congresistas de Cambio Radical y del Centro Democrático citaron una moción de censura en contra del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por “desconocer las funciones de su cargo, lo cual ha generado dos crisis en el sector de la salud, una financiera y otra de desabastecimiento de medicamentos e insumos esenciales en salud”. La representante Carolina Arbeláez añadió que la escasez de medicamentos “demuestra que las actuaciones del ministro no han cumplido con los criterios de eficiencia y oportunidad, ya que no está utilizando todos los recursos necesarios para priorizar y proteger la salud de los colombianos, al no tomar las medidas pertinentes”.

🔴 Hoy asume formalmente Hernán Penagos su cargo como registrador nacional

A las 9:30 a.m. se presentará el relevo formal en la Registraduría Nacional, una entidad cuyo mando recibe el abogado Hernán Penagos de las manos de Alexander Vega, con lo cual quedará al frente de una institución con un robusto presupuesto de 1,7 billones y la asignación de más de cuatro mil cargos. El nuevo registrador ocupará el cargo hasta 2027.

🔴 El aniversario del autogolpe de Pedro Castillo

Se cumple un año del fallido intento de golpe de Estado de Pedro Castillo. El 7 de diciembre de 2022, el entonces presidente anunció la disolución del Congreso, una intervención en el sistema judicial y la instalación de un Ejecutivo de emergencia. Recientemente, en una audiencia ante el Tribunal Constitucional, Castillo pidió ser liberado de prisión y restituido como presidente.

🔴 La marcha en Guatemala para “defender la democracia”

Comunidades indígenas y organizaciones civiles de Guatemala marchan en la capital del país acompañados por el presidente electo, Bernardo Arévalo de León, “en la defensa de la verdad, de la justicia y la democracia” y para protestar contra los intentos del Ministerio Público (Fiscalía) de evitar que tome posesión el próximo 14 de enero. Arévalo aclaró que será una movilización pacífica a la que están convocadas “todas las fuerzas democráticas”.

🔴 Margaret Chacón podría ser condenada ese jueves

Margareth Chacón, la única persona que se encuentra en juicio, por participar presuntamente en el crimen del fiscal paraguayo, Marcelo Pecci, ocurrido en una playa de Barú (Bolívar) en mayo de 2022, podría ser condenada este jueves. Es señalada de estar al tanto de cada movimiento del fiscal y participar de las reuniones para planear el crimen.

🔴 Minjusticia pedirá perdón por la desaparición de Zoilo de Jesús Rojas

Este jueves el ministro de Justicia, Néstor Osuna, pedirá perdón en nombre del Estado por la desaparición de Zoilo de Jesús Rojas, agricultor de la población San José del Fragua en el departamento de Caquetá, ocurrido en diciembre de 1982 cuando fue detenido ilegalmente.

🔴 Reserva del Ejército, a protesta

Desde las 10:00 a.m. de este jueves 7 de diciembre, se llevará a cabo un plantón organizado por la reserva del Ejército para protestar contra la decisión de la JEP de aceptar el sometimiento del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso como sujeto incorporado a la fuerza pública. El plantón se realizará frente a las instalaciones de la JEP, en la carrera séptima con calle 63, en Chapinero. Se esperan complicaciones en la movilidad del sector a partir de las 10:00 a.m.

🔴 Prográmese para el Día de las velitas

Para la celebración del Día de las Velitas, el Distrito tiene programada una jornada especial con diferentes actividades gratuitas pensadas para el disfrute de toda la familia:

En el Parque de los Hippies, en Chapinero, se llevará a cabo ElectroVelitas, una fiesta de música electrónica en donde participarán varios de los mejores dj’s de la ciudad que mezclan ritmos tradicionales colombianos con los beats electrónicos.

En la Plaza de Lourdes se inaugurará el alumbrado navideño que llenará de magia y sonrisas a sus visitantes.

La orquesta Filarmónica de Bogotá ofrecerá un concierto navideño en el Centro Comercial Gran Estación a partir de las 7:00 p.m.