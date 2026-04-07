Ricardo Roa, emergencia económica, ultimátum de Trump y más noticias en El Despertador

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🔴 Reacciones a la salida temporal de Ricardo Roa

El presidente Gustavo Petro y políticos de orillas diversas, particularmente de la oposición, se pronunciaron sobre la decisión de la junta directiva de Ecopetrol de darle varias semanas de vacaciones y licencia no remunerada a Ricardo Roa, con lo cual no estará directamente en la presidencia de la principal empresa del país. “¿Cómo se les ocurre ofrecer en bandeja al presidente de la mayor empresa del país y al mismo presidente de la República a la extrema derecha solo por susto?”, cuestionó el jefe de Estado.

Esas declaraciones y la decisión en sí de la junta desataron varias reacciones de sectores opositores. “Es la expresión máxima del cinismo. Una burla, una bofetada a Colombia. Hay una solución: el 31 de mayo vamos a barrer la corrupción. Vota por un Cambio. Serio. Seguro”, aseguró el candidato presidencial Sergio Fajardo.

Varios congresistas se sumaron a la ola de reacciones. “¿Llegó el turno de ‘volarse’ de Ricardo Roa? Primero César Manrique y luego Carlos Ramón González. ¡Muy importante que no lo dejen salir del país!”, señaló el senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical. Desde la Alianza Verde se pronunció la senadora Angélica Lozano, quien publicó un mensaje breve en sus redes: “La corrupción blindada y premiada. Ahora todo vale”.

🔴 Corte Constitucional discutirá proyecto que pide tumbar decreto de emergencia económica

El magistrado Carlos Camargo Assis, ponente en el caso de la emergencia económica decretada por el gobierno de Gustavo Petro en diciembre pasado y suspendida por la Corte Constitucional en enero de este año, presentó un proyecto de fallo en el que pide anular la totalidad del decreto.

El proyecto de Camargo sostiene que el decreto gubernamental no cumplía con los requisitos para ser expedido y entrar en vigencia en el momento en que fue firmado por el jefe de Estado.

El documento, que será discutido el próximo jueves, también recoge varios de los puntos que tuvieron en cuenta seis de los ocho magistrados que participan en el caso al momento de suspender provisionalmente la medida: Natalia Ángel, Juan Carlos Cortés, Lina Marcela Escobar, Paola Meneses, Miguel Polo y, por supuesto, Carlo Camargo.

El decreto de emergencia económica fue declarado el pasado 22 de diciembre, con el objetivo de recaudar los COP 16,3 billones que faltan para financiar el Presupuesto General de la Nación de 2026.

🔴 Se mantiene la incertidumbre sobre el petróleo

El conflicto en Oriente Medio continúa generando presión sobre los precios del crudo. Este lunes, el barril de referencia Brent crude oil se mantuvo por encima de los USD 100, ubicándose en USD 110,21, con una leve variación del 0,46 %.

La incertidumbre está marcada por las restricciones en el estrecho de Ormuz, un paso estratégico por donde transita cerca del 20 % del petróleo que se consume en el mundo, así como alrededor del 30 % del gas natural licuado.

En medio de este panorama, la OPEP+ decidió incrementar nuevamente sus cuotas de producción. A partir de mayo, el aumento será de 206.000 barriles diarios, en línea con el ajuste aprobado a comienzos de marzo para abril. Con esta decisión, la alianza suma un nuevo incremento consecutivo en su nivel de bombeo.

La medida será implementada por ocho países: Arabia Saudita, Rusia, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán.

El comportamiento del precio del petróleo ha respondido, en gran medida, a la evolución del conflicto y a las señales enviadas por sus protagonistas, incluidas las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Para Colombia, los altos precios del crudo tienen un doble efecto: por un lado, aumentan los ingresos por exportaciones; pero, por otro, presionan al alza el costo de los combustibles, que en buena parte dependen de las cotizaciones internacionales.

🔴 Expectativa por ultimátum de Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró este lunes sus amenazas de destruir infraestructuras civiles de Irán y advirtió que podría arrasar “todo el país” el martes si Teherán no reabre el tráfico por el estrecho de Ormuz.

Trump impuso como plazo límite la noche del martes para que las autoridades iraníes vuelvan a abrir este paso clave de la región del Golfo, una vía marítima por donde transitaba un 20 % de las exportaciones de petróleo antes de la guerra.

“Todo el país podría ser eliminado en una sola noche, y esa noche podría muy bien ser la de mañana (martes)”, afirmó el mandatario en una rueda de prensa. Después, dijo que Estados Unidos puede arrasar todos los puentes y plantas energéticas en “cuatro horas”.

En medio de las amenazas, Trump afirmó que la propuesta de un alto el fuego de 45 días con Irán es un “paso muy significativo” pero “no es suficiente”. Por su parte, Irán rechazó una propuesta de cese al fuego con Estados Unidos e Israel, porque insistió en “la necesidad de poner fin definitivamente al conflicto”, reportó la agencia estatal iraní Irna. El ejército de Teherán aseguró que la “retórica arrogante” de Trump no altera sus planes.

🔴 Cortes de agua en Bogotá: Engativá, Chapinero y Bosa inician cortes por mantenimiento este martes

La Empresa de Acueducto anunció que realizará obras de mantenimiento y reparación en las redes de distribución para garantizar el suministro continuo durante esta semana. Estas son las zonas que tendrán suspensión del servicio por 24 horas a partir de hoy:

Engativá (09:00 a. m.): Barrio Las Ferias (De la calle 74A a la calle 80, entre carrera 68 a la carrera 69).

Chapinero (09:00 a. m.): Los Olivos (De la calle 68 a la calle 60, entre carrera 1 a la carrera 2).

Kennedy (10:00 a. m.): Centro Comercial El Tintal (De la calle 6 a la calle 8, entre avenida carrera 86 a la carrera 95).

Bosa (10:00 a. m.): Barrios Bosa Nova, El Porvenir, Escocia, La Independencia, San Pablo y alrededores.

Usaquén (08:00 a. m.): Santa Bárbara Central (De la carrera 11 a la carrera 15, entre calle 116 a la calle 127).

Soacha (10:00 a. m.): Soacha Centro (De la carrera 7 a la carrera 4, entre calle 20 a la calle 22).

En Tocancipá y Gachancipá habrá un corte breve de 2 horas a partir de las 10:00 a. m.

Recomendaciones de servicio

Llene su tanque: Asegúrese de abastecer el tanque de reserva de su vivienda antes del inicio del corte.

Consumo rápido: Si almacena agua en recipientes, procure consumirla antes de 24 horas.

Prioridad: Use el agua de forma racional, priorizando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

Carrotanques: Puede solicitarlos en la Acualínea 116, con prioridad para hospitales y centros de alta concentración de público.

🔴 Elecciones presidenciales y cuando Dios aparece en el tarjetón

Iván Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, quienes lideran las encuestan que miden la intención de voto de las elecciones presidenciales, hacen esfuerzos para demostrar su lado más piadoso. Además de las propuestas con las que buscan el respaldo popular, los candidatos entienden que mostrarse cerca de Dios les puede significar aumentar el caudal electoral. Un paso en falso en este sentido, les podría generar problemas. De política y religión hablamos en el tercer capítulo de Pescao Envenenado, el pódcast de El Espectador para analizar el espinoso camino a la Presidencia de la República.

🔴 Tekashi 6ix9ine revela detalles de su convivencia en la cárcel con Nicolás Maduro

El rapero estadounidense que pagaba una pena en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York, por violar su libertad condicional, salió de prisión y reveló que compartió con el ex presidente Nicolás Maduro.

El artista, que inicialmente mostró un peluche de Bob esponja aparentemente firmado por el venezolano, concedió entrevistas en su primer día de libertad, donde dio más detalles de su convivencia con Maduro. Dentro de los aspectos que Tekashi contó incluyó cómo fue ese primer contacto que tuvo con el hoy prisionero y antes mandatario, dejando al descubierto que llevaba varios días sin ducharse y solo lo pudo hacerlo cuando llegó a Nueva York.

Maduro le habría contado cómo fue la operación militar que lo sacó de Caracas en enero pasado.

Así mismo, detalló que Maduro duerme en la cama que el artista había ocupado en el 2025 cuando llegó al penal. Tekashi aseguró que en sus últimos días como prisionero, él durmió en la cama que P. ‘Diddy’ Combs tuvo antes de ser trasladado a Nueva Jersey.

🔴 Millonarios en Copa Sudamericana

Millonarios inicia este martes su camino en la fase de grupos de la Copa Sudamericana cuando visite a O’Higgins en Rancagua. Será el estreno del cuadro bogotano en el Grupo C de la Otra Mitad de la Gloria, un reto que espera arrancar con el pie derecho en su regreso a una instancia internacional exigente. Será la primera vez que Millonarios dispute esta fase de la Copa Sudamericana desde 2023, una edición amarga en la que no logró avanzar de ronda. En aquel grupo compartió con América Mineiro, Peñarol y Defensa y Justicia, quedando eliminado antes de llegar a instancias decisivas del certamen. El juego comenzará a las 7:00 p.m. y tendrá la transmisión de ESPN y Disney+.

🔴 El Bayern Múnich de Luis Díaz visita a Real Madrid

Bayern Múnich visitará este martes a Real Madrid en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones 2025/26, en un duelo que se vive como una final adelantada. La vuelta está programada para el próximo miércoles 15 de abril.

La jornada europea también tendrá presencia colombiana en otro frente. Luis Javier Suárez verá acción con Sporting de Lisboa, que recibirá al Arsenal de Inglaterra. Los duelos de Champions empiezan a las 2:00 p.m. y se podrán ver en ESPN y Disney+.