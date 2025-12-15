Salario mínimo, caso Ungrd, reunión Kast-Boric y más en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Cuenta regresiva por el salario mínimo

Hoy se vence el plazo para que trabajadores, empresarios y Gobierno logren un acuerdo en la mesa de concertación del salario mínimo, según la Ley 278 de 1996. Si no hay acuerdo, las partes deben presentar sus razones por escrito para que más adelante sean discutidas. El Ministerio de Trabajo tiene encuentros con centrales obreras y gremios, con la intención de aceitar la negociación y llegar a un punto que sea aceptable para ambas partes.

Si no hay consenso, el incremento lo define el Gobierno por decreto antes del 30 de diciembre.

El Ministerio del Trabajo citó para este lunes, a las 3:00 de la tarde, una rueda de prensa para informar cómo avanzan las conversaciones y si hay opciones reales de acuerdo.

El ambiente sigue marcado por una brecha amplia entre las partes que están en la mesa de concertación. Las centrales obreras mantienen su propuesta de un aumento del 16 %, mientras que los gremios empresariales han planteado un ajuste del 7,21 %. El Gobierno, por su parte, ha dado señales de respaldar un incremento de dos dígitos, postura que se acerca más a la planteada por los sindicatos.

En los últimos días, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, sostuvo encuentros para intentar acercar posiciones y anunció que este lunes, en la mañana, se realizará una audiencia pública para escuchar nuevos argumentos. Desde los gremios, Acopi aseguró que hay voluntad de concertación y dejó abierta la puerta a modificar su propuesta. “El lunes traeremos nuevas propuestas”, dijo su presidenta, María Elena Ospina. En contraste, desde la CUT advirtieron que si los empresarios no suben su oferta a por lo menos dos dígitos, no habrá acuerdo y la decisión final quedará en manos del presidente Gustavo Petro.

🔴 Reunión Kast-Boric

José Antonio Kast, el candidato más a la extrema derecha desde el fin de la dictadura de Pinochet hace 35 años, arrasó en el balotaje del domingo y será el próximo presidente de Chile. Kast, un abogado ultraconservador de 59 años, se impuso con un 58 % frente a la comunista moderada Jeannette Jara, que representaba a una coalición de izquierdas y consiguió el 42 %, tras el conteo del 86 % de los votos.

Asumirá el poder el 11 de marzo por un período de cuatro años. El devoto católico y padre de nueve hijos promete deportar a casi 340.000 migrantes sin papeles, la mayoría venezolanos, y atacar de frente la criminalidad.

Este lunes se reunirá en el Palacio de La Moneda con el presidente saliente Gabriel Boric, quien le invitó, junto con su equipo de transición, a la reunión cerca de las 11:30 a. m. (9:30 en Colombia). Ambos abogaron en una llamada pública por una transición pacífica.

🔴 Pacientes hepáticos y renales dan detalles de su solicitud de medidas cautelares ante la CIDH

La Asociación Colombiana de Enfermos Hepáticos y Renales (ACEHR) organizó, para este lunes 15 de diciembre, una rueda de prensa para medios de comunicación nacionales e internacionales en la que se presentará la solicitud formal de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), debido a la “grave vulneración del derecho fundamental a la salud de los pacientes trasplantados, hepáticos, renales, entre otras patologías en Colombia”.

Según comunicó la ACEHR, durante el encuentro se expondrá el resumen del documento radicado, que evidenciaría información sobre muertes evitables y un deterioro en la salud de los pacientes. La asociación también señala una crisis del sistema de salud, reflejada en el aumento de tutelas, quejas y retrasos en la entrega de medicamentos, sumado a una desfinanciación del sistema. Además, se referirá a las afectaciones al talento humano en salud.

“La Asociación entregará los argumentos jurídicos y humanitarios que sustentan la solicitud, así como testimonios de pacientes afectados”, afirmó. La cita se dará en la localidad de Chapinero, en Bogotá, a partir de las 8:00 a.m.

🔴 Caso Ungrd: semana clave en el proceso contra exministros Bonilla y Velasco

Este lunes 15 de diciembre, a partir de las 9:00 de la mañana, se reanudará la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento en contra de los exministros de Hacienda e Interior, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, ambos salpicados en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

La diligencia se adelanta ante el despacho de la magistrada Alexandra Rosero, de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, quien decidirá si le da luz verde o no al pedido de casa por cárcel preventiva, hecho por la fiscal del caso, María Cristina Patiño.

El pasado 1 de diciembre, los exministros Bonilla y Velasco fueron imputados por su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer.

Según la Fiscalía, los exfuncionarios del gobierno de Gustavo Petro habría amarrado contratos a favor de congresistas en el año 2023, con el objetivo de asegurar los votos para destrabar los proyectos del Ejecutivo en el congreso de la República. Ninguno de ellos aceptó los cargos imputados.

🔴Se acerca la fecha límite para que precandidatos presenten firmas ante la Registraduría

El 17 de diciembre es el último día en el que los precandidatos presidenciales que busquen respaldar sus aspiraciones por firmas presenten esos apoyos en la Registraduría. Se espera que al cierre de esta semana sean 16 las personas que queden registrados para que el órgano electoral certifique que superaron las 630.000 firmas válidas.

Para este lunes está citado el exgobernador del Magdalena y líder de Fuerza Ciudadana Carlos Caicedo, quien ya anunció que se desligará del petrismo y participará en una consulta presidencial con el exministro de Comercio Luis Carlos Reyes. En los días siguientes tienen cita el exconcejal Juan Daniel Oviedo y el excontralor Felipe Córdoba, quien presentará sus firmas en caso de que no consiga el aval del Partido Conservador.

Ellos se sumarán a Abelardo de la Espriella, Vicky Dávila, Aníbal Gaviria, Mauricio Cárdenas, David Luna, Santiago Botero, Héctor Olimpo Espinosa, Luis Gilberto Murillo, Claudia López, Mauricio Lizcano y Daniel Palacios, quienes ya hicieron lo propio.

🔴 Colombia arranca la semana con un nuevo golfista en el PGA Tour

El bogotano Marcelo Rozo consiguió un logro significativo para el golf colombiano al obtener su tarjeta para el prestigioso PGA Tour. Este éxito se concretó tras terminar empatado en el segundo puesto de la Q-School, el riguroso clasificatorio que determina el acceso a la máxima categoría del golf profesional.

Rozo, de gran cierre de temporada en el Korn Ferry Tour, se une así al grupo de colombianos que han competido en este circuito, asegurando su lugar en la temporada próxima. El listado de golfistas tricolores que han competido en la élite lo completan Rogelio González, Eduardo Herrera, Camilo Villegas, Juan Sebastián Muñoz y Nicolás Echavarría.