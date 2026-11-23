Según la entidad dirigida por Iris Marín Ortiz, en los últimos diez días se han registrado 17 hechos de violencia, muchos de los cuales han afectado a la población civil. Estos ataques han…

La situación de seguridad y orden público en la región de Catatumbo no da tregua. La Defensoría del Pueblo advirtió que las comunidades de municipios como Tibú están bajo riesgo por los enfrentamientos entre el frente 33 de las disidencias de las Farc y el Frente de Guerra Oriental del Ejército de Liberación Nacional (Eln).

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Según la entidad dirigida por Iris Marín Ortiz, en los últimos diez días se han registrado 17 hechos de violencia, muchos de los cuales han afectado a la población civil. Estos ataques han dejado, en total, cinco personas muertas, 17 heridas y tres personas secuestradas (dos mujeres y un hombre), dos de las cuales ya fueron liberadas.

Publicidad

"Estas situaciones han generado o pueden generar desplazamientos forzados y restricciones para la movilidad de las personas que habitan en Catatumbo. Adicionalmente, en la última semana, la Defensoría del Pueblo ha recibido señalamientos, intimidaciones y hostigamientos a sus equipos en terreno", señaló la Defensoría.

🔴 Se inician audiencias públicas de ley fiscal: así está el ambiente en las económicas

En tres ciudades se realizarán las audiencias públicas de la llamada ley de "rescate fiscal" radicada por el gobierno de Abelardo de la Espriella. Bogotá, Cali y Barranquilla recibirán a los congresistas de las comisiones económicas que se han puesto el 2 de diciembre como la fecha límite para votar ese articulado que, por el momento, no tiene una ponencia positiva y todavía sigue en el debate de dónde sacar la plata necesaria para financiarla.

Y ahí es donde los congresistas del oficialismo ven el principal desafío. Aunque la discusión se destrabó después del anuncio del presidente de que no gravaría la canasta familiar con el articulado presentado, hay más ambiente internamente para comenzar una negociación en torno a otros puntos, pero el problema que también reconocen es que sin el IVA, se acortan las alternativas de ingresos para el Estado.

Ahora, el oficialismo se concentrará —paralelo a esas audiencias públicas— en la construcción de la ponencia. Internamente, hay ambiente para presentar una mayoritaria que se radicaría la semana del 30 de noviembre, de acuerdo con proyecciones de algunos congresistas de las económicas. Sin embargo, el reto está en los tiempos: eso requerirá que las discusiones sobre el articulado comiencen y terminen esa misma semana, para que las plenarias reciban el proyecto y lo debatan antes de que se acabe el año, incluso con citación a extras.

🔴 Arranca la concertación del salario mínimo 2027

¿Cuánto debería subir el salario mínimo? Esa es la pregunta que, en las próximas semanas, buscarán responder el Gobierno, las centrales obreras y los empresarios. La mesa tripartita tiene dos fechas agendadas para esta semana. El 26 de noviembre se reunirá la subcomisión de productividad, en la que el DANE presentará la cifra de Productividad Total de los Factores (PTF).

Este indicador es clave para la discusión, pues permite establecer cuánto aumentó la eficiencia con la que se utilizan los recursos para producir bienes y servicios. La otra fecha clave es el 27, que es cuando se instalará formalmente la mesa de concertación. Ese día se conocerán y discutirán otras cifras clave como el PIB con corte al tercer trimestre de 2026 y el panorama del mercado laboral colombiano. Con esto se busca que la cifra discutida tenga una base técnica, pues el aumento del mínimo tiene ecos en la economía.

🔴 Bolsonaro permanece hospitalizado por una obstrucción intestinal

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, de 71 años, permanece hospitalizado mientras recibe tratamiento clínico, ayuno y soporte nutricional por una obstrucción intestinal. Según su esposa, Michelle Bolsonaro, pasó la noche sin dolor y ya pudo caminar, aunque todavía no hay una fecha prevista para su salida de la clínica. El exmandatario, que permanece en prisión domiciliaria, se sometió a estudios para evaluar su evolución.

Bolsonaro arrastra secuelas de la puñalada que recibió durante la campaña electoral de 2018 y ha pasado por varias cirugías. En septiembre de 2025 fue condenado a 27 años de prisión por intentar mantenerse en el poder tras perder las elecciones de 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva. Entre el 4 y el 15 de diciembre, la Corte Suprema brasileña votará una ley que podría reducir las penas de los condenados por la trama golpista.

🔴 Las reacciones al fracaso histórico de la COP31

La falta de consenso en la COP31 provocó fuertes reacciones internacionales. Después de dos semanas de negociaciones y dos días adicionales de conversaciones, los casi 200 países reunidos en Antalya, Turquía, no consiguieron ponerse de acuerdo sobre una decisión política general de cierre. El principal punto de fricción fue la posibilidad de incluir en el documento una referencia al abandono progresivo de los combustibles fósiles.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, lamentó el desenlace y calificó lo ocurrido como un revés "profundamente decepcionante". Aunque expresó su frustración por la incapacidad de los gobiernos para alcanzar un consenso, recordó que el fracaso de las negociaciones no modifica la evidencia científica ni reduce la urgencia de responder al calentamiento global. "No podemos apagar el fuego mientras le echamos combustible", afirmó Guterres, en una crítica a los intereses de la industria de los combustibles fósiles, a los que señaló como un obstáculo para avanzar en la acción climática mientras continúan obteniendo beneficios de estas actividades.

Las diferencias sobre los combustibles fósiles fueron determinantes para el desenlace. La Liga de Estados Árabes, entre cuyos integrantes está Arabia Saudí, se opuso a que el acuerdo incluyera una referencia al abandono progresivo de estas fuentes de energía, responsables de la mayor parte de las emisiones que impulsan el calentamiento global. Esa falta de acuerdo terminó impidiendo la adopción de un texto político general.

Publicidad

🔴 Festival de Poesía de Medellín denuncia recortes y pide garantías para su continuidad

El Festival Internacional de Poesía de Medellín, que se realiza desde 1991, denunció una serie de recortes presupuestales y decisiones administrativas que, según sus organizadores, amenazan la autonomía y continuidad del encuentro cultural. A través de una carta abierta, fechada el 18 de noviembre de 2026, su Comité de Dirección solicitó a las autoridades distritales y nacionales restablecer el diálogo y garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales que protegen el evento.

Publicidad

En el comunicado, dirigido a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), a poetas, académicos, periodistas y organismos internacionales, los responsables del Festival señalaron que la Alcaldía de Medellín ha reducido el apoyo económico que durante décadas ha contribuido a su realización.