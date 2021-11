Segundos nueve nominados en Afrocolombianos del Año 2021

Cuatro mujeres, tres hombres y dos organizaciones son los nuevos nominados en el reconocimiento de 2021 a los representantes simbólicos del tesón, las luchas, el progreso y el aporte al país de la población afrocolombiana. Este premio muestra que en medio de su situación de desventaja, la población negra tiene avances e historias que inspiran.

Una periodista de Caracol Noticias, un influencer con nueve millones de seguidores, una presentadora de televisión especializada en gastronomía, un joven biomédico destacado en UniAndes, una becaria de Fundación Ford, una administradora de empresas con cargo internacional, el director de un programa de becas de la Embajada de EE.UU, una plataforma de organizaciones afro y una fundación dedicada a la primera infancia conforman este segundo grupo de nominados en Afrocolombianos del Año 2021.

Desde 2010, se trata de una acción afirmativa que busca realzar referentes positivos de esta comunidad en la sociedad, más allá del deporte y la música, que también se reconocen.

El premio tiene carácter temporal, hasta cuando los otorgantes consideren que ha cumplido su objetivo y ya no sea necesario. Por ahora, sigue habiendo en la sociedad colombiana estereotipos negativos asociados al color de la piel que deben ser contrarrestados.

Siete jurados y el público, con dos votos, escogerán al ganador de tres nominados en cada una de las trece categorías. Hasta el 24 de noviembre, los colombianos podrán expresar su admiración y gratitud votando con “Me gusta” y haciendo comentarios en las redes sociales de Color de Colombia (Facebook e Instagram).

El jurado está integrado por Fidel Cano, director de El Espectador; Fernando Carrillo, exministro y exprocurador General de la Nación; Cecilia María Vélez, exministra de Educación; Mabel Lara, periodista y presentadora de noticias; Pedro Medellín, columnista de El Tiempo; Élber Gutiérrez, jefe de redacción de El Espectador; y Daniel Mera Villamizar, director ejecutivo de Fundación Color de Colombia y columnista de El Espectador.

El público podrá conocer más a los nominados en entrevistas de “Revista Colombia Afro TV”, que se emite los miércoles de 8pm a 8:30pm por seis canales, incluyendo el home de este periódico.

Los ganadores se conocerán en la ceremonia de premiación de los Afrocolombianos del Año de 2020 y 2021, en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, de Bogotá, donde personalidades del país y representantes de la comunidad internacional entregan galardones y placas como reconocimiento simbólico de toda la sociedad.

Las categorías restantes para presentar nominados son: Educación, Justicia y Derecho, Sector Privado, Fuerza Pública, Academia, Ciencia y Tecnología y Sector Salud.

La Fundación Color de Colombia, co-otorgante del premio, con 15 años de existencia, se enfoca en promover el progreso, el reconocimiento y la integración de la población afrocolombiana en la sociedad y el desarrollo sostenible.

Los nuevos nominados -con sus perfiles- son:

MEDIOS Y PERIODISMO

Gloria Stephany Perlaza Izquierdo. La presentadora de televisión caleña que llegó a Caracol Noticias.

Nació y creció en Cali. Allí estudió y egresó de la Universidad Santiago de Cali, como comunicadora social y periodista. Aunque siempre le interesó el periodismo deportivo, pues venía de una juventud muy cercana a los deportes, las oportunidades la llevaron a cubrir periodísticamente su ciudad a través de las noticias generales.

Inició en Pazífico Noticias en el 2015. Allí fue reconocida como la ‘Mejor presentadora regional’ por la Cámara de talento y la moda vallecaucana. En 2019 estuvo presentando en el Noticiero 90 minutos, y de allí pasó a ser periodista del centro regional de Noticias Caracol en Valle del Cauca en el año 2020. En junio de este año llegó a la emisión del mediodía de Noticias Caracol. Estuvo presentando todo un fin de semana y luego regresó al centro regional.

Antes de ser periodista, Stephany era atleta de alto rendimiento. Competía representando a la Liga del Valle y posteriormente a la Liga del Cauca. En 2010 ganó una medalla de oro para el país en Internacionales juveniles en Bogotá y estuvo en los juegos suramericanos en Medellín representando a la Selección Colombia.

Kevin Voltro. Influencer bonaverense con una audiencia de 9 millones de seguidores entre Facebook, YouTube e Instagram.

En lo que va del 2021, Kevin Voltro pasó de cuatro a seis millones de seguidores en su fanpage de Facebook, acumula cerca de un millón de seguidores en Instagram y casi llega a los dos millones de suscriptores en su canal de YouTube.

Este año el medio digital argentino ‘Infobae’ reseñó su carrera resaltando su trayectoria como el primer creador de contenido oriundo de Buenaventura en conseguir las placas de YouTube por cien mil y un millón de suscriptores

Este creador de contenido para redes sociales nació en Buenaventura. Es Licenciado en Arte Dramático de la Universidad del Valle y en 2017 participó en la obra ‘Rojo’ del Festival Iberoamericano de Teatro en Bogotá, dirigida por Johan Velandia.

Una gran parte de su público son niños que se identifican con su contenido de humor, y muchos bonaverenses en el extranjero. Además trabaja con su comunidad en actividades pedagógicas con los niños del Distrito Portuario.

Milena Lora Torregrosa. Presentadora de televisión y creadora de contenido gastronómico en redes sociales.

La barranquillera fue presentadora y conductora del programa en vivo sobre gastronomía ‘Hagámoslo rico’ del Canal Telecaribe, de lunes a viernes, durante tres temporadas hasta abril de 2021, cuando debió parar por poscovid-19. Es actual colaboradora en la emisora ‘Bésame’ de Caracol Radio y en Tropical FM Radio Canadá, con difusión en México, Bélgica y Londres, donde también comparte contenido gastronómico del Caribe colombiano.

Actualmente colabora en la emisora El Bocón FM Radio donde habla de inclusión en la cocina del Caribe, empoderamiento, autonomía, economía y gastronomía. Es imagen publicitaria de la marca paisa ‘Aderezos’ y ha sido imagen de la feria gastronómica ‘Sabor Barranquilla’ varios años.

Ha participado en los proyectos ‘Mar de oportunidades’ de la Gobernación del Atlántico, ‘Cocina Incluyente” de la alcaldía de Barranquilla y ‘Transfórmate tú mujer’ de la Universidad del Norte y la gobernación. Su proyecto personal, ‘Historias con sabor que se comen y se cuentan’ que desarrolla desde 2009 a través de talleres, sus redes sociales y conferencias, busca empoderar a las mujeres a través de la cocina.

SECTOR SOCIAL

Eison Palacios Andrade. Director del Programa de Becas INL de la Embajada de EE.UU. para aspirantes a la Policía y la Armada.

Chocoano, sociólogo egresado de la Universidad del Pacífico. Por más de doce años ha trabajado en la oficina del INL (Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley) de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, como especialista en diversidad étnica y profesionalización policial.

Dirige el programa de becas INL, un programa para jóvenes afrocolombianos, indígenas o de zonas rurales del país que desean pertenecer a la Armada de Colombia o a la Policía Nacional y no cuentan con recursos propios. Alrededor de 8.000 jóvenes a nivel nacional han sido beneficiados con esta beca y hacen realidad su sueño. En 2021, fue el ejecutor del esfuerzo de becar a 200 aspirantes más a la Policía, que veían frustrada su posibilidad por el impacto económico de la pandemia.

Consejo de Paz Afrocolombiano, Conpa. Produjo tres informes de seguimiento al Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz.

Conpa es una plataforma que articula trece organizaciones del movimiento social del orden nacional y regional: Conferencia Nacional Afrocolombiana (CNOA), Proceso de Comunidades Negras (PCN), Asociación de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes), Consejo Laboral Afrocolombiano, Red de Mujeres Kambirí, Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC), Pastoral Afrocolombiana, Autoridad Nacional Afrocolombiana (Anafro), Asociación de Mujeres del Norte del Cauca (ASOM), movimientos Cívicos Chocó y Buenaventura, Red de Mujeres del Caribe y Foro Interétnico Solidaridad Chocó.

Creado en 2014, el Consejo fue impulsor de la comisión étnica de paz que logró en la negociación en La Habana el Capítulo Étnico del Acuerdo Final, entre 2015-2016. Hace parte de la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos (IEANPE) con dos delegados frente a los firmantes del Acuerdo.

En 2021, el Conpa organizó la Cumbre política del pueblo negro y realizó tres informes de seguimiento (febrero, julio y octubre) al Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz. Según su co-fundador y coordinador, Richard Moreno, “la implementación va entre 8% y 10%, y a este ritmo se requerirán 70 años”.

Fundación Serranía Colombia. Marcó diferencia en atención a primera infancia en el Chocó.

Este operador de ICBF, con nueve años de experiencia, en 2021 fue pionero en adoptar el modelo educativo de aeioTU/Fundación Carulla en la atención a Primera Infancia en su departamento. La pedagogía del juego como potenciador del aprendizaje infantil de cero a seis años es el eje de la experiencia educativa de aeioTU, que facilita cumplir las prácticas recomendadas y referentes del ICBF.

En medio de la pandemia, Fundación Serranía Colombia avanzó en la capacitación de su talento humano con aeioTU para mejorar el componente pedagógico de la atención de 6.000 niños y niñas a cargo en 14 municipios.

Con recursos propios, adecuó los ambientes de las aulas de los Centros de Desarrollo Infantil en los municipios de Bahía Solano y Nuquí con asesoría de aeioTU en terreno, y hará lo mismo en Istmina y San José del Palmar en una primera fase.

Con ánimo de cooperación, ha presentado sus mejoras a la comunidad y a otros operadores de ICBF directamente para motivarlos a hacer más por la niñez del Chocó.

JOVEN

María Andrea Moore Cañadas. Externadista que lidera la importación de frutas en Polonia.

Es egresada (2018) de la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad Externado y actualmente se desempeña como Category Manager en la compañía Jerónimo Martins en Polonia.

Durante sus estudios de pregrado fue asistente del programa de Administración de Empresas del Externado en 2017 y aplicó al International Management Trainee de Jerónimo Martins. Después de superar varios filtros, fue seleccionada para trabajar en la compañía.

Actualmente es la encargada de buscar proveedores de frutas en países de Latinoamérica y Europa, y tramitar temas de importación, ventas, entre otros. Este nuevo reto la llevó a aprender el idioma polaco. Además de su lengua natal domina el inglés y el portugués.

Cruz Helena Valencia Moreno. Ganadora de la beca de la Fundación Ford ‘Global Fellowship’

La Fundación Ford, de Estados Unidos, eligió a la quibdoseña para participar en el Ford Global Fellowship, un programa que busca reunir y apoyar a líderes de todo el mundo que luchan en contra de la inequidad.

Este año, también viajó a Alemania para participar en One Young World 2021, la cumbre de jóvenes líderes más importante del mundo.

Cruz Helena hace parte de la Escuela de Robótica del Chocó y el Programa Innovation Girl, que cuentan con el apoyo de la Corporación Manos Visibles. Este proyecto ha impactado de forma directa a casi 250 mujeres en todo el pacifico colombiano, empoderándolas a través de la robótica, la ciencia y la tecnología.

Estudió derecho en la Universidad Tecnológica del Chocó ‘Diego Luis Córdoba’. En 2018 fue seleccionada para participar en Design Your Country, un programa en inglés que busca soluciones innovadoras a problemáticas sociales a través de la metodología del design thinking.

Es cofundadora de ‘Quibdó Leadership Academy’ (2018) y ese mismo año lanzó la primera cohorte acompañada por la organización Mentors 4u. Actualmente es coordinadora de género e inclusión en el Centro de Innovación del Pacífico y ha recibido gran atención de los medios por la beca Ford.

Francisco Javier Moya Ortiz. Ingeniero biomédico quibdoseño destacado en la Universidad de Los Andes.

Francisco fue el encargado de pronunciar el discurso en la ceremonia de graduación de la Facultad de Ingeniería Biomédica bilingüe de la Universidad de los Andes el pasado junio, carrera que estudió con la Beca Bachilleres Ecopetrol “Mario Galán Gómez”, que ganó en el 2015.

Este año también se graduó con honores del programa Data Science for All, un programa de formación en ciencias de datos organizado por MinTic y Correlation One.

En 2014 recibió el reconocimiento ‘’Andrés Bello’ otorgado a los puntajes más altos de las pruebas Saber 11. Durante su pregrado, fue vicepresidente del consejo estudiantil Uniandino y coordinador del Comité de Responsabilidad Social en 2019. Fue director del comité académico estudiantil de la Universidad de los Andes ‘Cesib’.

Actualmente es estudiante de Maestría en Ciencias de los Datos en la Universidad EAFIT y se desempeña como analista de datos en la empresa de tecnología Koggi.