Seguridad en Bogotá, gobierno busca al FMI mientras acerca bancadas y más en El Despertador

Los dos ministros que más han estado presentes en el Congreso en medio del debate del presupuesto para 2027 citaron a la bancada del Partido Liberal para presentar sus prioridades legislativas en este semestre. Está previsto que los congresistas de las toldas rojas dialoguen con cada uno por separado este martes. La invitación llegó desde las ambas carteras a los integrantes de esa bancada, en línea con lo que ya han hecho tanto ellos como sus pares en otras carteras a lo largo de estas semanas. Así lo han hecho Vivienda (Jaime Andrés…

Los dos ministros que más han estado presentes en el Congreso en medio del debate del presupuesto para 2027 citaron a la bancada del Partido Liberal para presentar sus prioridades legislativas en este semestre. Está previsto que los congresistas de las toldas rojas dialoguen con cada uno por separado este martes.



La invitación llegó desde las ambas carteras a los integrantes de esa bancada, en línea con lo que ya han hecho tanto ellos como sus pares en otras carteras a lo largo de estas semanas. Así lo han hecho Vivienda (Jaime Andrés Beltrán), Ambiente (Fabio Arjona), Transporte (Elsa Noguera), Deporte (Juliana Gutiérrez), Agricultura (Indalecio Dangond) y Salud (Ana María Vesga) con colectividades como el Centro Democrático, el Partido de la U y los conservadores.



Todos esos partidos hacen parte de la bancada gobiernista y son suficientes para darle las mayorías a la actual administración. En total, serían más de 180 congresistas y ya han demostrado esa fuerza en la aprobación del presupuesto general en las económicas, proceso del que también han estado encargados Lara y Gómez. Aunque el articulado ya fue aprobado en primer debate, todavía falta que pase por las plenarias, por lo que todas las comisiones están en la citación de ministros para que expliquen sus solicitudes presupuestales.

🔴 El Gobierno busca al FMI para salir de crisis fiscal

El Gobierno está en conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para "buscar una salida a la crisis que nos heredaron", así lo dijo el presidente Abelardo de la Espriella durante la alocución.



Ya los enviados del Gobierno adelantaron la Consulta del Artículo IV, una evaluación independiente de la situación de la economía colombiana y de los planes de la administración en materia macroeconómica. También revisan las perspectivas de crecimiento, empleo e inflación, el sistema financiero y los principales riesgos de la economía.

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El avance se produjo tras la visita a Colombia de Nigel Clarke, director gerente adjunto del FMI, quien se reunió con el vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo; el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, y el equipo técnico del Ministerio.

Se está a la espera de que el Gobierno especifique qué clase de mecanismo de financiamiento está buscando, cuánto costará y cuáles serán las condiciones bajo las que el país se endeudará más.

🔴 Decreto de vivienda en España tras caso Maricarmen

El Gobierno español busca llegar a un acuerdo que permita aprobar este martes un decreto de vivienda tras el caso de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años cuyo desalojo en Madrid desató una ola de protestas y se convirtió en un símbolo de la crisis de vivienda en el país.



El borrador, que una vez aprobado debe ser convalidado por el Congreso de Diputados, plantea medidas como la prórroga durante dos años de los arriendos, así como la prohibición de los desahucios como el de Maricarmen, es decir, a personas vulnerables, hasta 2028.



Justo este lunes se conoció que la inmobiliaria dueña de la vivienda donde residía Maricarmen llegó a un acuerdo para que la mujer pueda regresar pagando un alquiler que no supere el 30 % de sus ingresos. Se espera que la señora Abascal vuelva a su apartamento, una vez salga del hospital, donde está siendo tratada por agotamiento, según su abogada.

🔴Seguridad en Bogotá vuelve al Concejo: hurtos, homicidios y control territorial, a debate

Este martes 29 de septiembre, desde las 9:00 a. m., el Concejo de Bogotá realizará un debate de control político sobre la situación de seguridad en la capital, con especial atención a los delitos de hurto y homicidio y al control territorial en diferentes zonas de la ciudad.

La sesión reunirá dos proposiciones. La primera, citada por el concejal Óscar Fernando Bastidas, de MAIS, abordará la seguridad y el comportamiento de los hurtos y homicidios. La segunda, de la concejal Quena Ribadeneira, del Pacto Histórico, pondrá sobre la mesa la denominada “crisis de seguridad y control territorial” en Bogotá.

Al debate están citadas, entre otras, las secretarías de Seguridad, Gobierno, Mujer, Planeación, Salud e Integración Social. También fue invitado el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, brigadier general Giovanni Cristancho, además de representantes de los organismos de control.

La discusión puede dejar nuevas respuestas sobre cuáles son las zonas de Bogotá con mayores problemas de seguridad, cómo están evolucionando los homicidios y hurtos y qué acciones adelanta el Distrito para recuperar el control en los sectores más afectados.

🔴Continúa la audiencia de medida de aseguramiento contra Miguel Quintero, hermano del exalcalde de Medellín

Este martes 29 de septiembre, a las 2 de la tarde, un juez de Medellín retomará la audiencia en la que se definirá si Miguel Quintero Calle deberá recibir una medida de aseguramiento carcelaria. El hermano del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, es investigado por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos.



El caso gira en torno al presunto direccionamiento irregular de tres contratos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) al Cuerpo de Bomberos de Itagüí, con el fin de entregar elementos de protección durante la pandemia de covid-19. De acuerdo con la Fiscalía, más de COP 2.400 millones de esos contratos habrían terminado en manos de terceros, a través de sobornos que, en un comienzo, equivalían al 20 % del valor de los contratos y luego al 15 %.



Por estos hechos, el pasado 15 de septiembre fueron imputadas otras tres personas: Álvaro Alonso Villada García, exsubdirector administrativo y financiero del AMVA; Vanessa Álvarez Restrepo, contratista de la Subdirección Ambiental de la entidad; y Sebastián Ortega, hijo del excongresista William Ortega. En el expediente también figura Misael Alberto Cadavid, exjefe del Cuerpo de Bomberos de Itagüí, a quien se le imputaron cargos en octubre de 2025. La investigación está a cargo de la fiscal Magda Sofía Ramírez.

🔴 Cazzu se mostró públicamente con su nuevo novio: él es Ignacio Colombara

Cazzu volvió a ser noticia por su vida sentimental luego de mostrarse públicamente junto a Ignacio Colombara, el bailarín argentino con quien se le relaciona desde hace varios meses. La cantante asistió con él a una función del espectáculo ‘Animal’, en Buenos Aires, y ambos fueron fotografiados caminando juntos y tomados de la mano.



Colombara, de 26 años, forma parte del equipo artístico de Cazzu y ha trabajado como bailarín durante sus presentaciones. Los rumores sobre una relación entre ambos aumentaron después de que la artista protagonizara algunos momentos de cercanía con él durante sus conciertos. En una de esas presentaciones, incluso lo señaló ante el público y dijo: “Este es mío”.



La cantante ya había confirmado en agosto que tenía novio, aunque en ese momento no reveló su identidad. Durante una entrevista, mencionó que uno de los libros que tenía en casa pertenecía a la abuela de su pareja. Ahora, su aparición junto a Colombara ha reforzado públicamente la relación.