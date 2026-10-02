Selección Colombia, Miguel Quintero, plebiscito, Bruce Mac Master y más en El Despertador

Este viernes 2 de octubre, a las 2 de la tarde, un juez de Medellín definirá si Miguel Quintero Calle deberá recibir una medida de aseguramiento carcelaria. El hermano del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, es investigado por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos.

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El caso gira en torno al presunto direccionamiento irregular de tres contratos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) al Cuerpo de Bomberos de Itagüí, con el fin de entregar elementos de protección durante la pandemia de covid-19. De acuerdo con la Fiscalía, más de COP 2.400 millones de esos contratos habrían terminado en manos de terceros, a través de sobornos que, en un comienzo, equivalían al 20 % del valor de los contratos y luego al 15 %.

Por estos hechos, el pasado 15 de septiembre fueron imputadas otras tres personas: Álvaro Alonso Villada García, exsubdirector administrativo y financiero del AMVA; Vanessa Álvarez Restrepo, contratista de la Subdirección Ambiental de la entidad; y Sebastián Ortega, hijo del excongresista William Ortega. En el expediente también figura Misael Alberto Cadavid, exjefe del Cuerpo de Bomberos de Itagüí, a quien se le imputaron cargos en octubre de 2025. La investigación está a cargo de la fiscal Magda Sofía Ramírez.

🔴Se cumplen 10 años del plebiscito del Acuerdo de Paz

Este viernes habrá pasado una década desde que Colombia fue a las urnas para decidir sobre el camino a seguir tras la firma del acuerdo inicial para la terminación del conflicto entre el Estado colombiano y las antiguas Farc-EP. Hace 10 años, el país quedó dividido en dos políticamente tras un total de 13’066.025 votos, de los cuales 6’431.376 (50,21 %) fueron para el “No” y 6’377.482 (49,78 %) se inclinaron para el “Sí”. La diferencia fue mínima y marcó una polarización que se mantiene en el país.

"Vemos con alarma la falta de voluntad para implementar lo pactado", señaló el expresidente Juan Manuel Santos en una intervención este jueves. Y agregó que "cumplir o no cumplir el Acuerdo no debería ser un debate en este momento. Pero la polarización (…) ha llevado a esa discusión".

🔴Selección Colombia jugará contra Paraguay: ¿a qué horas y por dónde verlo?

La selección de Colombia vuelve a escena este viernes 2 de octubre para enfrentar a Paraguay en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey, en su segundo partido después del Mundial 2026. La Tricolor llega tras empatar 1-1 con México en Baltimore, en un encuentro en el que Luis Javier Suárez marcó el gol colombiano. El duelo contra los paraguayos comenzará a las 7:00 p. m., hora de Colombia, y se podrá ver a través del Gol Caracol y Ditu.

El partido también será una nueva oportunidad para que Néstor Lorenzo continúe probando alternativas dentro de la Selección. El entrenador confirmó que realizará cambios en el equipo titular, especialmente en el arco, pues quiere observar a los tres guardametas convocados. Además, el técnico destacó la adaptación de los jóvenes que hacen parte de esta convocatoria, en una etapa de renovación del equipo después de la Copa del Mundo.

Paraguay, dirigido por Gustavo Alfaro, llega después de vencer 2-0 a Bolivia con un doblete de Miguel Almirón. La Albirroja mantiene buena parte de la base que participó en el Mundial y cuenta, entre otros, con Almirón y Julio Enciso. El antecedente más reciente entre ambos equipos terminó 2-2 en Barranquilla.

🔴Investigación del vuelo de Flydubai

Emiratos Árabes Unidos (EUA) sigue investigando el incidente violento que obligó a un avión de Flydubai que volaba a Tel Aviv a aterrizar de emergencia en Arabia Saudita.

EUA anunció el jueves que abrió una investigación que podría apuntar a motivaciones terroristas en el hecho, mientras que Israel habló directamente de un "adoctrinamiento islamista radical" del piloto acusado de haber querido estrellar la aeronave luego de apuñalar a su compañero. La aerolínea, por su parte, ha pedido no apresurarse a especular, pues no está claro realmente lo que ocurrió.

🔴Bogotá estrena su primera subasta de derechos de construcción: ¿qué cambiará en la ciudad?

Este viernes 2 de octubre, el Distrito mostrará los primeros resultados en terreno de la primera Subasta de Certificados de Derechos de Construcción y Desarrollo, un instrumento con el que la ciudad permite adquirir derechos adicionales de construcción y busca movilizar inversión privada. La cita será a las 9:00 a. m. en la carrera 66 #23-69, donde se anunciará el inicio del desarrollo inmobiliario que se activa como resultado de esta primera subasta.

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Más allá del anuncio, la noticia estará en aterrizar qué se construirá, cuántos metros cuadrados habilitó la compra de estos certificados, cuánto pagaron los desarrolladores y qué obtiene Bogotá con la operación. También habrá que poner la lupa sobre el impacto urbano: por qué se escogió esta zona, qué cambios traerá para el sector y cómo se utilizarán los recursos obtenidos por la ciudad. La jornada permitirá ver, por primera vez, cómo un mecanismo que hasta ahora estaba en el papel comienza a traducirse en nuevos proyectos inmobiliarios.

🔴Bruce Mac Master deja la ANDI, en medio de "múltiples presiones" al gremio

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Tras más de 13 años al frente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), Bruce Mac Master presentó ayer su renuncia. La Junta de Dirección General, a la que le comunicó la decisión, tendrá ahora que definir cómo sigue el gremio. Queda por ver quién lo reemplazará y en qué plazo. La salida pone en el centro la pregunta por la autonomía de los gremios frente al Gobierno de Abelardo de la Espriella, y por cómo se reordenará la relación entre el empresariado y la Casa de Nariño.

La renuncia llega después de semanas de controversia por su permanencia, con versiones de prensa sobre una supuesta oposición informal del Gobierno a que siguiera en el cargo. Estas versiones no han sido confirmadas ni por Mac Master ni por la Casa de Nariño. En su carta habla de "múltiples presiones" sobre la ANDI, sin precisar de quién vienen, y dice esperar que su salida ayude a "recuperar el trabajo conjunto entre el Gobierno Nacional y el empresariado". Será clave ver si ese deseo se traduce en un nuevo acercamiento, o si el episodio deja secuelas en un gremio que reúne a más de 1.600 afiliados.

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🔴‘Las guerreras K-pop 2’ sorprende con una decisión que cambia su estreno

La secuela de ‘Las guerreras K-pop’ llegará con una novedad que tomó por sorpresa a quienes esperaban su regreso. Netflix anunció que la película tendrá primero un estreno amplio en salas de cine y, posteriormente, llegará a su plataforma. La decisión representa un cambio frente al camino seguido por la primera producción.

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‘Las guerreras K-pop’ se estrenó directamente en Netflix en junio de 2025 y terminó convirtiéndose en la película más vista de la plataforma. Después, su versión para cantar en las salas demostró el interés del público por verla en pantalla grande. Ahora, Netflix llevará esa experiencia a la secuela.