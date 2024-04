Semana clave para las reformas de Petro, cierre de vías y más en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Semana clave para las reformas del gobierno

El Congreso se prepara para una semana intensa de debates de control político, donde diferentes comisiones del Senado recibirán a ocho ministros en cinco debates. El martes 2 de abril, la Comisión III discutirá la ejecución presupuestal para la vigencia 2023, con la presencia de las ministras de Ciencia, Vivienda, Deporte y Ambiente. Simultáneamente, la Comisión VI abordará la situación del sector educativo y científico-tecnológico, con la participación de la ministra de Ciencia y la ministra de Educación.

El miércoles 3 de abril, la atención se centrará en los cultivadores de maíz en Colombia en la Comisión V, con la presencia de la ministra de Agricultura. En la Comisión VI se discutirán proyectos de infraestructura vial, con la participación del ministro de Transporte. Finalmente, el jueves 4 de abril, la Comisión I se enfocará en la reforma a la salud, con la participación del Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

🔴 El Museo Nacional tendrá una nueva directora

Durante los últimos días, varias publicaciones en redes sociales han circulado alertando sobre la situación al interior del Museo Nacional. A través de X, un usuario publicó una imagen de un afiche pegado a los postes cercanos al edificio, en el que se lee: “No hay contratos, no hay estabilidad, no hay dignificación, no hay comunidad, no hay trabajadores, no hay museo”. Esto se suma a las múltiples voces que han pedido una explicación por la renuncia del exdirector del museo, William López, quien presentó su carta el pasado 21 de marzo.

El Ministerio de Cultura se pronunció hoy frente a la situación y los rumores que han circulado en redes. Mediante un comunicado a la opinión pública, la institución aseguró: “Desde la tercera semana de marzo, el ministro de las Culturas, las Artes y los Saberes, Juan David Correa, solicitó la renuncia del director del Museo Nacional, William López, para iniciar un proceso de transformación administrativa al interior de esta unidad especial, adscrita a este ministerio”.

Dicha carta anunció que la nueva directora de la institución será Liliana Angulo, artista plástica, investigadora, educadora, gestora y curadora.

🔴 Hoy empiezan los cierres en carril de acceso a El Dorado, así funcionarán

A partir del lunes 1° de abril, empezarán las obras de reparación y mantenimiento en la calzada central que da acceso al aeropuerto El Dorado por la que circulan buses del SITP y Transmilenio. Las obras durarán 30 días, es decir, se extenderán durante todo el mes de abril.

Los cierres empezarán a regir a partir de las 10 de la noche de este lunes primero de abril.

Opain entregó varias recomendaciones importantes para que viajeros y trabajadores estén al tanto de las medidas que se adoptarán en cuanto a movilidad se refiere:

- Los automóviles particulares que solo van a dejar o recoger pasajeros, deberán tomar el puente vehicular.

- Los vehículos que se dirigen a los parqueaderos central y sur, tendrán que tomar los carriles de la izquierda.

- En cuanto a los vehículos de transporte autorizado como ambulancias, vehículos de emergencia y carros con esquemas de seguridad, por ejemplo, seguirán transitando por el primer nivel a través del carril derecho.

- Los paraderos de SITP y Transmilenio se trasladarán varios metros adelante sobre el mismo carril donde funcionan habitualmente.

🔴 En Negocios: discusión del articulado de la reforma pensional, a segundo debate

Después de seis sesiones sin avances en la plenaria del Senado y una sesión informal de la reforma pensional realizada el martes de la Semana Santa, se espera que esta semana inicie en forma la discusión del articulado en segundo debate.

Con la iniciativa, el gobierno de Gustavo Petro busca acabar con la competencia entre los dos regímenes: uno en cabeza de Colpensiones y el otro en manos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), con un sistema de pilares.

Teniendo en cuenta lo establecido en la ponencia para segundo debate, en el sistema que propone el Gobierno las personas mayores en condición de pobreza que no logren tener una pensión (a los 65 años los hombres y a los 60 años las mujeres) entrarán al pilar solidario y se les entregará una renta básica.

Del pilar semicontributivo se beneficiarían quienes (en los mismos rangos de edad del solidario) cotizaron entre 300 y 1.000 semanas. Hoy, a quienes no cumplen el requisito de semanas se les devuelve lo que cotizaron (en Colpensiones, sin intereses), pero con la reforma ese dinero se convertiría en una renta vitalicia, el cálculo varía dependiendo de si la persona es elegible o no para el pilar solidario.

En el pilar contributivo, todos los afiliados al sistema cotizarán entre uno y tres salarios mínimos en Colpensiones y de ahí en adelante en las administradoras de fondos de pensiones (AFP). Quienes ganen cuatro salarios mínimos, por ejemplo, cotizarán tres en Colpensiones y uno en las AFP, y quienes ganen uno, dos o tres solo cotizarán en Colpensiones. El último pilar es de ahorro voluntario.

Para salvar el proyecto, este debe ser aprobado en los tres debates que le hacen falta (uno en la plenaria del Senado y dos en Cámara) antes del próximo 20 de junio. Hasta el momento, la iniciativa cuenta con cuatro ponencias: dos de archivo, una alternativa y la positiva, que apoya el Gobierno.

🔴 Elección de nuevo rector en la U. de Antioquia

Esta semana (el 2 de abril) se espera que se concrete la elección del nuevo rector de la Universidad de Antioquia. Ese día se reunirá el Consejo Superior Universitario (CSU), que es el organismo máximo de dirección y gobierno de las universidades públicas, para llevar a cabo la votación, pues la última vez que se encontraron ninguno de los diez aspirantes consiguió la votación mínima para asumir este cargo, que eran cinco votos.

Carlos Arroyave, John Mario Muñoz, Elvia González, Luquegi Gil, Natalia Gaviria, Ramón Mesa, Jaime Cano, Javier Fernández, Lina Muñoz y el actual rector, John Jairo Arboleda, son actualmente los aspirantes al cargo.

🔴Las sub-17, mundialistas

La selección colombiana femenina sub-17 de fútbol venció este domingo 4-2 a la de Ecuador y quedó subcampeona del Suramericano de la categoría, ganado por Brasil.

Las ‘Superpoderosas’ lograron así un cupo al Mundial de República Dominicana, desde el 16 de octubre próximo. Será la quinta participación de la tricolor en ese torneo, pues estuvo en los de 2008, 2012, 2014, 2018 y 2022, cuando disputó la final frente a España.

Maithe López, Nikol Rojas, Isabella Díaz, Mariana Silva y Luisa Fernanda Agudelo fueron las figuras del equipo nacional, que en el torneo jugó siete partidos, con cuatro triunfos, dos empates y solo una derrota, en la fase de grupos contra Brasil, que se coronó campeona.