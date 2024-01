Crisis de seguridad en Ecuador, reunión de Ecopetrol y más en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

🔴 La región sigue de cerca la crisis en Ecuador

Mientras Ecuador continúa implementando medidas para hacer frente al nuevo estallido de violencia, sus vecinos estudian cómo reaccionar para evitar que la crisis atraviese sus fronteras. El martes, Perú declaró emergencia en toda la frontera norte del país y ordenó que las Fuerzas Armadas se sumen a la vigilancia de la zona.

Lea también: Ecuador en caos: ¿qué se sabe de la toma del Canal 10 y la Universidad de Guayaquil?

🔴 Reacciones en Colombia a la escalada de violencia en Ecuador

Políticos colombianos de todas las orillas enviaron un mensaje de solidaridad al pueblo ecuatoriano por la crisis de seguridad que se agudizó este martes. Algunos incluso le pidieron “mano dura con los terroristas” al presidente Daniel Noboa. “Total respaldo al gobierno del Ecuador y solidaridad frente a los recientes actos de violencia. El gobierno colombiano debe brindar todo el apoyo necesario”, dijo el expresidente Juan Manuel Santos. A él se sumaron los también exmandatarios Iván Duque y Ernesto Samper, así como congresistas del Pacto Histórico y la oposición.

Lea: Congresistas y expresidentes colombianos rechazaron escalada de violencia en Ecuador

🔴 Reunión extraordinaria de accionistas de Ecopetrol

La empresa realizará una asamblea desde las 8:30 a. m. que será transmitida en la página web de la compañía para designar al presidente de la Asamblea General de Accionistas, la Comisión de Elecciones y Escrutinios y la Comisión de Revisión y Aprobación del Acta. También para presentar y aprobar la Reforma Estatutaria. “El proceso de votación se realizará de manera electrónica. Se solicita que los accionistas asistan a la asamblea con sus dispositivos móviles inteligentes. En caso de no contar con un dispositivo con las características requeridas, la compañía tiene previsto un mecanismo para que los accionistas puedan ejercer su derecho al voto”, explicó la empresa mediante un aviso.

🔴 Secretaría Distrital de Salud reiteró el llamado al autocuidado

Ante la llegada de la nueva variante de Covid-19, llamada JN.1, la Secretaría de Salud recomienda a la ciudadanía intensificar las medidas de prevención, tales como el uso de tapabocas cuando tenga síntomas respiratorios y necesite estar en comunidad o salir de casa; para aquellas personas que vayan de visita a los centros de protección de personas mayores, también se recomienda el uso de tapabocas.

Entre otras medidas, se recomienda mantener el autocuidado y prevención con el lavado frecuente de manos (mínimo por 20 segundos con agua, jabón o alcohol glicerinado), ventilación de espacios cerrados, completar esquemas de vacunación de toda la familia (especialmente niños y niñas menores de 5 años, personas mayores de 60 años y con enfermedades crónicas), las principales vacunas son aquellas contra COVID-19, Influenza y Tosferina.

En contexto: El linaje JN.1 de covid-19 ya está en Colombia, pero no hay por qué alarmarse

🔴 Debate republicano en Iowa

Los aspirantes a la nominación presidencial republicana se enfrentan en una debate en Iowa a pocos días del inicio de los caucus del día 15 y posiblemente sin la presencia del favorito en la carrera, el expresidente Donald Trump (2017-2021).

🔴 Balance de incendios forestales y panorama ante fenómeno de El Niño

En la mañana de este miércoles, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, y la directora del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), Ghisliane Echeverry Prieto, presentarán un balance de los incendios forestales que se han presentado en el país. Además, entregarán un reporte de las afectaciones que se perciben en el país por cuenta del fenómeno de El Niño. La rueda de prensa se llevará a cabo en las instalaciones del Ministerio de Ambiente desde las 7:30 a.m.

🔴 Liverpool en la Copa Carabao

El Liverpool, líder de la Premier League, recibirá al Fulham en el juego de ida en las semifinales de la Copa de la Liga de Inglaterra. El equipo de Luis Díaz llega embalado al choque contra el conjunto de Londres, después de haber derrotado al Arsenal el pasado fin de semana en FA Cup (2-0). Sin embargo, no podrán contar con su estrella egipcia Mohamed Salah, ya concentrado con su selección para disputar la Copa de África. El partido comenzará a las 3:00 p.m. y podrá verlo en la señal de ESPN y la plataforma Star+.

🔴 Clásico madrileño

El derbi entre Atlético de Madrid y Real Madrid será el duelo estrella de los octavos de final de la Copa del Rey. El pulso entre los dos grandes clubes de la capital, rivales en las finales de Champions League en 2014 y 2016 con el Real Madrid ganador en ambos casos, tendrá lugar a partido único en el estadio Metropolitano del Atlético. El partido comenzará a las 2:00 p.m. y podrá verlo en la señal de DirecTV Sports.

🔴 El universo de Star Wars no se detiene: Baby Yoda y Mandalorian tendrán su propia película

La película será dirigida por Jon Favreau, director de las dos primeras cintas de “Iron Man” y creador de la serie de Disney Plus “The Mandalorian”, el programa en el cual debutaron los personajes de Dij Djarin y Grogu, también conocido como Baby Yoda.

No hay fecha de lanzamiento para “The Mandalorian & Grogu”, aunque en el calendario de Disney, la próxima película de la saga del espacio está prevista para mayo de 2026. Hay otras producciones de la franquicia en desarrollo en manos de directores como Taika Waititi (“Jojo Rabbit”), y James Mangold (“Indiana Jones and the Dial of Destiny”).