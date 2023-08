Sigue temblando en Colombia: ¿qué hago si vivo en un edificio alto?

Habitantes en Bogotá salieron a las calles luego del sismo de 5,6 grados que se presentó a las 8 y 15 de la noche del 17 de agosto. Un día movido para el país. Foto: El Espectador

Aunque los expertos han explicado que es normal que tiemble en el país, lo que sucedió este jueves 17 de agosto, tiene al país con los pelos de punta. Y no es para menos. A las 12:04 del mediodía, se presentó un movimiento de magnitud 6,1, según informó el Servicio Geológico Colombiano. El epicentro era El Calvario, Meta. Cuando apenas el país se recuperaba del susto, se presentó una fuerte réplica de magnitud 5,6 que acabó con los nervios (y las uñas) de buena parte de los colombianos.

Este seguía siendo el tema de conversación, particularmente porque habían sido más de 40 réplicas en el día, cuando a las 8 y 15 de la noche, justo antes de terminar la movida jornada, las alarmas de algunos celulares y de unidades de vivienda se activaban para advertir que la tierra se estaba moviendo de nuevo. El epicentro: Restrepo, Meta.

¿Por qué está temblando tanto?, según el SGC, la principal razón es que Colombia es un país sísmicamente activo, que cuenta con diferentes placas tectónicas, las cuales están en contacto. “Esto hace que se generen sismos en la mayor parte del territorio (principalmente las costas y alrededor de nuestras cordilleras)”, advertía semanas atrás esta entidad. De hecho, según el SGC, se presentan alrededor de 2.500 sismos al mes.

Así que lo mejor es tomar las cosas con cabeza fría. “Las réplicas pueden durar días, semanas o incluso meses, pues, cuando ocurre un sismo de gran magnitud y poca profundidad (menor a 30 km), se sigue liberando energía hasta que las zonas aledañas al área de ruptura del sismo principal se equilibren nuevamente”, explicó el SGC.

¿Caminar o correr en el temblor?

El Capitán Jorge Edilberto Navarro, director nacional de bomberos de Colombia, explicaba en BluRadio que lo más importante es conservar la calma. “Independientemente del sitio en donde esté, no se altere, trate de controlar los nervios”, explicó.

El experto recomienda a las personas quedarse quietas mientras la tierra se está moviendo. “Busquen triángulos de vida para tomar una posición de resguardo”, es decir lugares como columnas sólidas para resguardarse mientras la edificación se sacude. Ojo, los marcos de las puertas no son lugares seguros, advierten los bomberos.

“En el momento en que se ordene hacer una evacuación y llegue a un punto de encuentro, de la información de las personas que estaban en su entorno (hogar o trabajo)”, dice el capitán Navarro, para facilitar la búsqueda de personas.

También recomienda ayudar a aquellos que tienen problema de movilidad, mantenerse en sitios abiertos y alejados de cuerdas eléctricas y postes.

“Estos son eventos naturales para los cuales debemos estar preparados, lo primordial, seguir paso a paso con calma las recomendaciones que se hacen durante los simulacros: llegar a un punto establecido de encuentro, hacer conteo de personas y buscar un área abierta.

¿Qué pasa en edificios altos?

El director de los bomberos insistía mucho en no salir de su apartamento si está ubicado en un piso alto. Hoy se vivió una escena aterradora con una mujer de la mujer de 26 años, que tras quedar encerrada en su apartamento, intentó salir por la fachada del edificio y cayó siete pisos. Fue la única víctima mortal del primer terremoto de este 7 de agosto.

El experto insiste: “Mientras exista movimiento debe buscar un sitio seguro, una columna un sitio fuerte y tomar posición fetal. Y cuando pase el movimiento evacuar, nunca por ascensor, se hace caminando, no corriendo”.

El capitán Navarro es muy claro: “Mientras el movimiento persista, hágase cerca a estructuras que puedan resistir la caída de cosas pesadas. Mantenga la calma y no corra”. Agrega el experto: “Lo básico es movernos solo hasta que no sintamos que el sitio donde estamos se quede quieto. Si me muevo en un sitio en movimiento no voy a tener control de mi cuerpo. La idea es mantenerme quieto mientras el lugar donde me encuentre se siga moviendo”.