¿Su factura de servicios llegó más cara de lo normal? Así puede reclamar el cobro

Los usuarios pueden solicitar revisiones, presentar recursos y acudir a la Superintendencia de Servicios Públicos cuando consideren que el cobro de agua, energía, gas o aseo no corresponde a su consumo real. Foto: Jorge Londoño - Jorge Londoño

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Antes de pagar una factura de servicios públicos con un valor mucho más alto de lo habitual, los usuarios pueden solicitar explicaciones, pedir revisiones técnicas e incluso iniciar reclamaciones formales ante la empresa prestadora.

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En Colombia, la Ley 142 de 1994 establece mecanismos para que los ciudadanos puedan controvertir cobros que consideren injustificados en servicios como agua, energía, gas o aseo.

Revise el consumo antes de presentar el reclamo

Expertos recomiendan comparar la factura actual con los recibos de los últimos meses para verificar si existe un incremento significativo en el consumo.

También es importante revisar si la lectura del medidor fue real o estimada, comprobar que no existan fugas internas y verificar si durante el periodo facturado hubo cambios que justifiquen un mayor consumo, como la llegada de nuevos habitantes al inmueble o el uso de equipos adicionales.

Si después de esta revisión el usuario considera que el cobro no corresponde a la realidad, puede iniciar una reclamación formal.

Cómo presentar una reclamación

La primera instancia siempre es la empresa prestadora del servicio. Para ello se recomienda reunir:

Copia de la factura cuestionada.

Facturas de meses anteriores.

Fotografías del medidor, si es posible.

Evidencias de posibles errores o inconsistencias.

Documento de identidad del titular o usuario.

Con estos soportes puede radicarse una petición, queja o reclamo (PQR) a través de los canales habilitados por la empresa, ya sea de manera virtual, telefónica o presencial. La solicitud debe explicar por qué se considera que el cobro es excesivo y pedir una revisión del caso.

¿Cuánto tiempo tiene la empresa para responder?

De acuerdo con la normativa vigente, las empresas deben emitir una respuesta de los plazos establecidos para el derecho de petición.

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La respuesta debe estar debidamente sustentada e indicar si procede o no la corrección de la factura, la revisión del medidor o cualquier otra actuación técnica relacionada con el reclamo.

Si el usuario no está de acuerdo con la decisión, puede presentar un recurso de reposición y en subsidio uno de apelación.

¿Cuándo interviene la Superintendencia de Servicios Públicos?

Si la empresa mantiene su decisión y el usuario considera que la respuesta no resuelve adecuadamente la situación, el caso puede llegar a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

La entidad actúa como instancia de revisión en determinados procesos y puede analizar si el cobro realizado se ajusta a la normatividad vigente.

Además, los ciudadanos pueden presentar peticiones, quejas, reclamos y recursos relacionados con la prestación de servicios públicos a través de la plataforma Te Resuelvo de la Superintendencia.

Errores que pueden afectar un reclamo

Las autoridades recomiendan evitar algunas prácticas frecuentes que dificultan la defensa del usuario:

No guardar las facturas anteriores.

Presentar reclamos sin soportes.

No conservar el número de radicado.

Esperar varios meses para iniciar el proceso.

Utilizar intermediarios no autorizados.

Entregar información personal en sitios web no oficiales.

También aconsejan conservar capturas, correos electrónicos y comprobantes relacionados con la reclamación, pueden ser necesarios durante el proceso de revisión.

¿Se puede reclamar después de haber pagado?

Sí. El hecho de pagar una factura no elimina automáticamente el derecho a cuestionar un cobro que se considere incorrecto. Sin embargo, especialistas recomiendan actuar lo antes posible y conservar todos los soportes para facilitar la verificación de los hechos y evitar inconvenientes durante el trámite.

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En cualquier caso, la recomendación es utilizar siempre los canales oficiales de la empresa prestadora y de la Superintendencia de Servicios Públicos, evitando enlaces compartidos por terceros o plataformas que prometan resolver el trámite a cambio de dinero.