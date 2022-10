Suma Social, una apuesta para fortalecer a la sociedad civil

Camila Gomez - Asesora principal USAID - Colombia Foto: GUSTAVO TORRIJOS

Colombia está llena de experiencias muy positivas acerca del valioso aporte que le prestan al país las organizaciones de la sociedad civil. Desde las juntas de acción comunal y los liderazgos sociales hasta las fundaciones familiares y empresariales se la han jugado para ayudar a resolver problemas puntuales en momentos de crisis. Pero su trabajo puede llegar aún más lejos si se hace de forma más articulada, y ese es el objetivo del proyecto Suma Social, una iniciativa de Usaid que cuenta con el respaldo de FHI 360 y cuyo acto de lanzamiento, el 30 de septiembre, tuvo como aliados a El Espectador y Wingu.

Sobre los alcances de la iniciativa hablamos con Camila Gómez, consejera principal de Usaid en Colombia.

¿De dónde salió la idea de crear Suma Social?

Del aprendizaje de años de trabajo de Usaid con organizaciones de la sociedad civil en Colombia. Todos los programas que hacemos tienen que ver de una u otra manera con ellas. Pueden ser con organizaciones de derechos humanos, juntas de acción comunal, consejos comunitarios, organizaciones étnicas, entre otras. Nos dimos cuenta de que había temas comunes para trabajar y de lo que podíamos aprender de manera conjunta. De ese empeño salió Suma Social, de entender que si los ayudamos a unir podemos generar un mayor impacto y contribuir más y mejor en la construcción de democracia, que es lo que buscamos en Colombia.

¿Qué es lo diferente de este proyecto respecto a las otras iniciativas de Usaid?

Que queremos llegar a todo el ecosistema de la sociedad civil (no solo a unos sectores) buscando generar un cambio en ese mismo ecosistema. ¿Por qué? Porque sabemos que la sociedad civil conoce los problemas mejor que cualquiera y puede tener soluciones creativas a esos problemas. Queremos potencializar ese conocimiento y generar puentes entre la sociedad civil y el resto de los actores de la sociedad para generar cambios profundos.

A propósito, ¿hay sociedad civil en Colombia?

Claro que sí. La sociedad civil ha permitido esos avances tan grandes que hay en el país. No desconocemos retos, pero creemos que la sociedad es la que ayuda a oxigenar el diálogo, a generar nuevas ideas y a cohesionar a las comunidades frente a diferentes temas. Tiene un enorme potencial y queremos ayudar a que consiga aún más de todo lo que ha logrado.

¿Quiénes son la “sociedad civil” y cómo están integrados o distribuidos?

La sociedad civil es tan diversa como Colombia. En el evento de lanzamiento de Suma Social veíamos que hay más de 200 mil organizaciones registradas como de sociedad civil y eso puede ir desde una organización de barrio que se dedica a cuidar a los menores hasta una organización del orden nacional o una empresarial. La sociedad civil refleja esa riqueza que tenemos como país en cuanto a temas e identidades, debe reflejar las muchas voces que se necesitan para construir ese enfoque de nación y de democracia que buscamos.

¿Los líderes ambientales forman parte de la sociedad civil?

Por supuesto. Y nos preocupan un montón, porque están en un gran riesgo. Los líderes sociales y ambientales son una gran preocupación, son un grupo poblacional con el que trabajamos de manera muy cercana porque entendemos esos grandes aportes que hacen desde sus acciones y, por otro lado, conocemos las necesidades de protección tan grandes que tienen en este momento.

¿Y las juntas de acción comunal?

También. Son fundamentales para construir ese tejido social. Las vemos valientes actuando en zonas inmensamente afectadas por el conflicto y aun así están dispuestas a congregar, a actuar y a buscar las actividades que se necesitan hacer para responder a las necesidades de una comunidad específica.

¿Las fundaciones familiares son o no sociedad civil?

Son sociedad civil y son fundamentales para construir este tejido. Necesitamos también del sector privado, y estas organizaciones y fundaciones empresariales ayudan a tener esta perspectiva sobre cómo ve el sector privado determinados temas o necesidades. Hablamos siempre sobre la necesidad de tener voces diversas, y esas voces vienen de todos esos actores que estás mencionando.

¿Cómo hará Suma Social para integrar a todas esas voces y construir red con ellas siendo que no siempre coinciden en sus visiones sobre algunos temas del país?

Es importante reconocer de dónde venimos. De un trabajo de muchos años (20 años en algunos casos), de trabajar con sociedad civil y construir lazos de confianza. Lazos para que las organizaciones de sociedad civil confíen en nosotros y al revés. Y con esa confianza e identificación de necesidades entramos con Suma Social a ayudar a construir el camino para lo que viene. A buscar que esas apuestas sean colectivas. A que no sean tres, cuatro o cinco y cada uno por su lado, sino en conjunto y con muchos más actores se la sociedad civil. De lo que se trata es de encontrar oportunidades de trabajo común para lograr un impacto mayor.

¿Cómo se vinculan con ustedes las organizaciones interesadas en el tema?

Solo tienen que buscar a Suma Social en internet. Tenemos un espacio para que la gente se sume. Allí hay una cantidad de herramientas que ni nosotros mismos conocíamos y que están disponibles para las organizaciones sociales.

¿Como cuáles?

Hay algunas para que las organizaciones de la sociedad civil puedan mapear su ecosistema de manera dinámica y saber con quién y cómo se relaciona su trabajo. Hay otras que orientan sobre dónde encontrar fuentes de apoyo para las organizaciones (muchas nos preguntan cómo obtener recursos de cooperación, y los recursos no solo vienen de cooperación) y cómo hacer más sostenibles sus acciones.

¿Por qué es importante que esas organizaciones articulen esfuerzos?

Porque te puedes estar perdiendo de un esfuerzo de tu vecino que puede ayudar a que tu voz sea más fuerte. O de conocer algo que le funcionó (o no) a una organización que puede ser tu socia. Si cada uno está por su lado, sin compartir con los demás, esos aprendizajes se pueden perder o no llegarán a todos los que los necesitan. Seguirá habiendo impactos puntuales, pero no a escala mayor.

¿En qué momento está cumplida la meta de Suma Social?

Cuando las organizaciones con las que estamos trabajando y las que se sumen de ahora en adelante estén en capacidad de tener una interacción franca, abierta y respetuosa con entidades del gobierno; de trabajar con actores de la cooperación internacional, incluidos nosotros; de decir gracias Usaid, estoy bien ahora y me voy por mi cuenta porque estoy en un nivel de fortalecimiento y madurez que ya no necesito la cooperación internacional.