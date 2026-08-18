18 de agosto de 2026 - 12:00 a. m.
Terremoto en Colombia: así se ha movilizado el país para ayudar a los damnificados
Tras la emergencia del pasado 10 de agosto, miles de personas, instituciones, organismos de rescate y artistas en distintas regiones de Colombia se han movilizado para acompañar a los damnificados por el terremoto. A través de puntos de acopio en Bogotá, Cali y Manizales, entregas de comida en ollas comunitarias, albergues en el Valle, Caldas, Risaralda y Chocó, ayuda psicológica y eventos culturales, el país unió esfuerzos por tierra y aire para asistir y llevar apoyo integral a las familias afectadas.
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