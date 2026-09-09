Tiroteo en un colegio de Medellín dejó un herido y dos detenidos

Los hechos se registraron hacia las 9:00 a.m. en la calle 8A con carrera 57A, en el barrio Villa Lilliam, comuna 8 de Villa Hermosa. Según las versiones iniciales, el adolescente entró a la institución por la parte de atrás y se dirigió hasta uno de los…

En estado crítico se encuentra un joven de 17 años que este miércoles 9 de septiembre entró con un arma a la Institución Educativa Gabriel García Márquez, en Medellín, y disparó en varias oportunidades para intimidar a la comunidad educativa y autolesionarse. Hay dos personas detenidas.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Los hechos se registraron hacia las 9:00 a.m. en la calle 8A con carrera 57A, en el barrio Villa Lilliam, comuna 8 de Villa Hermosa. Según las versiones iniciales, el adolescente entró a la institución por la parte de atrás y se dirigió hasta uno de los salones.

Publicidad

El coronel John Gómez, comandante de la estación de Policía de Villa Hermosa, señaló que el joven habría ingresado con un arma traumática. Las primeras versiones indican que, tras disparar, el menor de edad se habría lesionado, por lo que fue trasladado a la Clínica Sagrado Corazón.

Sobre lo ocurrido, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se desplazó hasta el colegio junto a las autoridades e informó que: «lamentablemente se presentó una situación muy grave en una institución educativa de Medellín. En este momento estamos en el colegio con las autoridades, verificando exactamente qué fue lo que pasó».

🚨Lamentablemente, se presentó una situación muy grave en una institución educativa de Medellín.



Un joven de 17 años ingresó al colegio con un arma de menor letalidad, realizó varios disparos para intimidar a las personas y posteriormente se autolesionó.



Fue trasladado a un… — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) September 9, 2026

El hecho dejó a dos jóvenes capturados, que, según el coronel Gómez, fueron identificados a través de cámaras de seguridad, saliendo del colegio minutos después de que se registró la balacera.

Tras conocerse lo ocurrido, los acudientes de estudiantes de la jornada de la mañana se aglomeraron en los alrededores de la institución para confirmar que sus hijos estuvieran bien. Hasta el momento, las autoridades no han reportado más personas lesionadas. Se espera el pronunciamiento del alcalde de la ciudad desde el lugar.