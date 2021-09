Tras auditoría de la Supersalud fue removido el gerente del Hospital de Calarcá

La crisis en el hospital La Misericordia, de Calarcá (Quindío), tocó fondo. En una auditoría que adelantó la Superintendencia de Salud fueron identificados 54 hallazgos, entre irregularidades administrativas, jurídicas, financieras y asistenciales, lo que llevó a la entidad a asumir el control y tomar los bienes, haberes y negocios del centro hospitalario. También se decidió la remoción del gerente, Bernardo Gutiérrez, a quien responsabilizaron del desorden administrativo.

José Manuel Suárez Delgado, asesor del despacho de la Superintendencia de Salud, anunció este viernes la decisión, que se adoptó luego de una larga campaña del gobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo. Hace menos de un mes, en diálogo con El Espectador, el mandatario denunció los malos manejos por parte del gerente de la institución, Bernardo Gutiérrez, y dio a entender que desde el centro de salud se está haciendo política.

“Es muy preocupante lo que está pasando. No es coherente que en menos de cinco meses se haya gastado todo el presupuesto del año. El déficit del hospital hoy es de más de $10.000 millones (...) Es doloroso porque tenemos la mayor cobertura en vacunación en todo el departamento, pero esto nos tiene muy mal. En el Quindío, el manejo de la pandemia ha sido exitoso y la gente me pregunta por qué no se cambia al gerente del hospital (Bernardo Gutiérrez). Él no renuncia y no lo podemos sacar, tiene un periodo fijo. Estoy maniatado. Lo otro es que no tenemos los recursos”, dijo Jaramillo en su momento.

Desde hace varios meses el gobernador del Quindío emprendió una batalla para solicitar la intervención de la Procuraduría, la Fiscalía, la Contraloría y otros entes de control, a los que le solicitó revisar la contratación y en general los temas administrativos en el hospital de Calarcá. Tras la revisión, la Supersalud le dio la razón a Jaramillo, con una decisión que “se tomó para proteger la vida de los usuarios, a quienes se les debe garantizar los niveles mínimos de atención”, según dijo el asesor de la Superintendencia.

También le dieron la razón en las denuncias sobre los huecos en el presupuesto, pues entre los 54 hallazgos identificados se encontró que el déficit del hospital fue de $3.200 millones en 2020, y en junio pasado ascendió a $7.000 millones. Asimismo, la Supersalud indicó que las pérdidas operacionales del hospital pasaron en tan solo un año de $2.000 millones a $2.800 millones, y el recaudo cayó de $14.500 millones a $5.600 millones en ese mismo lapso.

“Encontramos serias deficiencias en la planeación, no se hacen estudios técnicos ni se fiscalizan los contratos y estos se firman, en muchos casos, sin las pólizas respectivas”, concluyó el vocero de la Superintendencia de Salud, quien como prueba reina de los desórdenes administrativos demostró que se adquirieron 1.000 pruebas de Covid-19, de las que se dejaron perder 500.