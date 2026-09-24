Trump se reúne con Xi Jinping, Millonarios vs Nacional y más en El Despertador

Millonarios y Atlético Nacional protagonizan esta noche uno de los partidos más atractivos de la Liga BetPlay, en el tradicional duelo conocido como el clásico de Colombia. El encuentro se disputará desde las 7:30 p. m. en el estadio Atanasio Girardot, aunque no tendrá el esperado cara a cara entre Juan Guillermo Cuadrado y James Rodríguez: el jugador de Millonarios no fue convocado, mientras que el flamante refuerzo de Nacional sí hace parte de la lista y podría sumar minutos.

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Nacional llega con 18 puntos en ocho partidos, mientras Millonarios suma 19 unidades en 11 encuentros. La diferencia en partidos jugados será un factor importante, pues el conjunto antioqueño tiene tres compromisos pendientes y podría recortar terreno cuando se ponga al día. Para el equipo embajador, en cambio, sumar en Medellín es importante para mantenerse entre los ocho cuando los demás clubes completen sus calendarios. El partido será transmitido por Win Sports+.

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🔴Presupuesto de 2027 pasó primera prueba. ¿Qué viene?

El Presupuesto General de la Nación para 2027 ya superó su primer examen en las comisiones económicas y ahora entra a una fase más política: decidir quién gana y quién pierde dentro de una bolsa de COP 634,9 billones. Salud recibió un refuerzo de COP 2 billones, la Rama Judicial y el deporte sumaron recursos, mientras la JEP enfrenta un recorte de COP 170.000 millones que, según sus magistrados, podría comprometer audiencias y atención a víctimas.

Con más de 600 proposiciones sobre la mesa y recursos de reconstrucción tras el terremoto de agosto, el debate se definirá por las prioridades al momento de repartirlo. Tendrá margen hasta el 20 de octubre; si no, tendría que ser expedido por decreto.

🔴Xi y Trump se reunirán este jueves

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, se reunirán este jueves en la Casa Blanca, en su segundo encuentro de este año, con el objetivo de rebajar las crecientes tensiones por el comercio, la guerra de Irán, el futuro de Taiwán y la carrera por la inteligencia artificial (IA).

El mandatario chino, que permanecerá en Estados Unidos hasta el 25 de septiembre, aterrizó a las 5:40 p. m. a bordo de un avión de la aerolínea estatal Air China en la base aérea Andrews, a las afueras de la capital estadounidense.

🔴Reforma tributaria pasará su segundo intento de votación en el Concejo

El proyecto de reforma tributaria presentado por el Distrito y con el que pretenden recaudar COP 1,26 billones anuales a través de nuevos impuestos en el predial y el ICA, está en su segunda y última fase de debate en la plenaria del Concejo de Bogotá.

Aunque para el miércoles estaba agendada la votación, tuve que se reprogramada para este jueves a las 9 de la mañana, luego de la falta de quórum para votar si aprueban o no un impedimento presentado por la concejal, Ana Teresa Bernal (Pacto Histórico).

De momento, las intenciones de voto están parejas, lo cual se desequilibrará una vez los indecisos tomen posición. Lo cierto es que, en este tire y afloje, la Reforma todavía sigue generando dudas entre algunos concejales, mientras otros defienden los alivios tributarios y el recaudo que ayudaría para financiar el desarrollo urbano de la ciudad.

🔴Reconocido actor acudió a la eutanasia: esto se sabe sobre la muerte de Arnaud Denis

El actor francés Arnaud Denis murió el 22 de septiembre de 2026, a los 43 años, tras someterse a una eutanasia en Bélgica. El artista se encontraba en Namur, acompañado de personas cercanas.

Denis, recordado por la película ‘Yves Saint Laurent’, había enfrentado graves problemas de salud después de una cirugía de hernia inguinal realizada en 2023, durante la cual le implantaron una prótesis. El actor relacionaba su deterioro físico y los dolores que padecía con ese procedimiento. En enero y marzo de 2026 habló públicamente sobre su intención de recurrir a la eutanasia.