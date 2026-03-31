Último día para inscribir cédulas, repechaje al Mundial y más en El Despertador

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🔴 Vence el plazo de inscripción de cédulas para las presidenciales

Más de 41 millones de ciudadanos están habilitados para participar en las elecciones presidenciales y, si usted cambió recientemente su lugar de residencia, esto es lo que debe saber para inscribir la cédula. Según el calendario electoral que estableció la Registraduría, los colombianos interesados en realizar este proceso para la primera vuelta tendrán plazo hasta este martes 31 de marzo, dos meses antes de la cita en urnas.

Los ciudadanos interesados pueden adelantar el trámite en cualquier sede de la Registraduría, en horario de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., o en los puntos autorizados ubicados en diferentes centros comerciales o espacios ampliamente concurridos, entre estos, varios portales de Transmilenio.

🔴 Se define el futuro de las tasas de interés

La junta directiva del Banco de la República (Banrep) se reúne este martes para decidir el futuro de las tasas de interés. Se trata del segundo encuentro de este año, luego de que en el primero la junta incrementara en 100 puntos básicos sus tasas de interés, llevándolas de 9,25 % a 10,25 %.

Así ha sido su evolución:

🔴 Trump amenaza con acabar la principal terminal petrolera de Irán

Donald Trump amenazó este lunes con “destruir por completo” la isla de Jark, principal terminal petrolera de Irán, si no se llega “pronto” a un acuerdo para poner fin a la guerra y reabrir el estratégico estrecho de Ormuz. El conflicto en Oriente Medio, que empezó el 28 de febrero con el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán, se extendió a toda la región y disparó los precios de la energía.

El conflicto no da señales de tregua: los bombardeos de Israel contra objetivos en Irán continuaron el fin de semana y el lunes, al tiempo que sigue la ofensiva israelí en Líbano contra el movimiento proiraní Hezbolá. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, socio de Trump en los ataques contra Irán, afirmó que más de la mitad de sus objetivos militares fueron alcanzados, aunque se negó a fijar un plazo para concluir la operación.

El precio del petróleo se disparó desde el comienzo de la guerra como consecuencia del bloqueo iraní del estrecho de Ormuz, estratégico para las exportaciones mundiales de hidrocarburos. Este lunes el barril de Brent llegó a superar los 115 dólares durante la jornada. Los expertos del mercado advierten que una operación terrestre de Estados Unidos, o una intensificación de los ataques de Irán contra los países del Golfo, pueden disparar los precios de la energía a niveles sin precedentes desde el auge de las materias primas de 2008, y que el barril de Brent podría subir a 150 dólares.

En el mismo mensaje en su red Truth Social en el que decía que “destruiría por completo” la isla de Jark -que concentra 90% de las exportaciones de petróleo de Irán- Trump aseguró que Estados Unidos se encuentra en “conversaciones serias” con un nuevo gobierno iraní, que calificó de “más razonable” que el anterior, pero sin dar detalles. Trump amenazó además con arrasar las plantas generadoras de electricidad, los pozos petroleros y las plantas desalinizadoras.

La destrucción de tal infraestructura civil podría ser ilegal según el derecho internacional humanitario y podría constituir un crimen de guerra, según expertos. Irán ha respondido a los ataques con bombardeos a sus vecinos árabes del Golfo donde Estados Unidos tiene bases militares.

🔴 Más cerca de la Luna

La NASA ofrecerá una rueda de prensa antes del lanzamiento de Artemis II, programado para este miércoles, 1° de abril. La agencia entregará los detalles de la esperada misión que llevará a cuatro astronautas a un viaje alrededor de la Luna: Reid Wiseman, Víctor Glover, Christina Koch (la primera mujer) y Jeremy Hansen (canadiense).

Recientemente la NASA informó que las condiciones meteorológicas son 80 % favorables.

🔴 Secretaría de Salud hará control al pescado y mariscos en Plaza Las Ferias

Este 31 de marzo de 2026, a las 7:30 a. m., la Secretaría Distrital de Salud realizará una atención a medios en la Plaza de Mercado Las Ferias para presentar las acciones de inspección, vigilancia y control que adelanta sobre el pescado, los mariscos y sus derivados en Bogotá, a propósito de la Semana Santa. La vocería estará a cargo del secretario Distrital de Salud, Gerson Bermont, y la cita será en la calle 74B # 69Q-35, en la Plaza Las Ferias.

🔴 Mural en Isnos (Huila) honra a sobrevivientes de ejecuciones extrajudiciales en el marco del conflicto armado

Aladino Ríos Sánchez, único sobreviviente de ejecuciones extrajudiciales en el Huila entre 2005 y 2008, fue víctima de un “falso positivo” ordenado en 2007 por el entonces teniente Julián Andrés Calderón, del Batallón Magdalena del Ejército Nacional. Casi 20 años después, víctima y victimario se reencontraron para darse la mano y dejar atrás las marcas del conflicto armado en Colombia.

El acto simbólico tuvo lugar en el municipio de Isnos (Huila), donde se inauguró el mural “Huellas imborrables en la memoria”. El caso de Ríos Sánchez forma parte del caso 03 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre asesinatos y desapariciones forzadas de civiles presentados como bajas en combate, priorizado en el departamento.

Aún faltan otros 25 murales, que buscan integrar la “Ruta de la Memoria y la Reconciliación”, un proyecto destinado a visibilizar a las víctimas y promover la paz en la región. Para Ríos Sánchez, este mural representa más que un homenaje: “Esto es un legado que le muestra al país que nosotros, como seres humanos, ya llegamos a un punto de perdón y reconciliación con nuestros victimarios, con los comparecientes”, concluyó.

🔴 Se definen los últimos seis cupos al Mundial

Este martes 31 de marzo se disputarán las finales del repechaje internacional y europeo que terminarán de completar el cuadro de selecciones clasificadas, incluyendo al último rival de Colombia en la fase de grupos.

Durante el día, se jugarán las cuatro finales del continente europeo y en la noche conoceremos los últimos dos cupos que saldrán de los enfrentamientos intercontinentales.

El duelo más relevante para la selección de Colombia se jugará en el estadio Akron de Guadalajara. Allí, Jamaica y República Democrática del Congo definirán el equipo que ingresará al Grupo K, donde ya están Portugal, Colombia y Uzbekistán. Más tarde, el estadio BBVA de Monterrey será escenario de otro duelo decisivo. Bolivia e Irak se enfrentarán por un lugar en el Mundial a las 10:00 p. m. (hora colombiana).En paralelo, el repechaje europeo también vivirá una jornada clave. Desde la 1:45 p. m. (hora colombiana) se disputarán cuatro llaves a partido único que entregarán los últimos cupos de la UEFA.

Los enfrentamientos serán:

- Bosnia vs. Italia

- Suecia vs. Polonia

- Kosovo vs. Turquía

- República Checa vs. Dinamarca

¿Dónde ver los partidos en Colombia?

Los encuentros del repechaje internacional podrán verse en el país a través de Win Sports, Win Play, DSports y DGO.

Por su parte, los duelos europeos serán transmitidos por ESPN y Disney+.

Horarios de los partidos (hora Colombia)

Repechaje UEFA (Europa):

1:45 p. m.: Bosnia vs. Italia1:45 p. m.: Suecia vs. Polonia1:45 p. m.: Kosovo vs. Turquía1:45 p. m.: República Checa vs. Dinamarca

Repechaje intercontinental:

4:00 p. m.: Jamaica vs. República Democrática del Congo10:00 p. m.: Bolivia vs. Irak

🔴 El caso Jeffrey Epstein tendrá su primera serie de ficción protagonizada por Laura Dern

La actriz Laura Dern protagonizará la primera serie de ficción basada en el caso de Jeffrey Epstein, un tema que hasta ahora había sido abordado principalmente en documentales. La producción, desarrollada por Sony Pictures Television, adaptará un libro que recoge la investigación periodística que permitió reabrir el escándalo años después.

El proyecto contará además con la producción de Adam McKay y se centrará en el proceso detrás de esa investigación, que logró identificar decenas de víctimas y exponer un polémico acuerdo judicial previo. Por ahora, la serie sigue en fase de desarrollo y no tiene fecha de estreno ni plataforma confirmada.