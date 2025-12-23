UPC de salud, fútbol con protagonismo colombiano, importaciones y más en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

🔴 ¿Se recalculará la UPC del 2024?

Este martes, 23 de diciembre, habrá una reunión en el Ministerio de Salud, liderada por la Dirección de Regulación de Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud. En ella, esa cartera dará cumplimiento a una de las órdenes emitidas por la Corte Constitucional en el Auto 007, en la cual le pedía al Minsalud reajustar la UPC del 2024. La propuesta sería presentada en conjunto con el Ministerio de Hacienda y la Adres.

🔴 Fútbol con protagonismo colombiano

Este martes, 23 de diciembre, habrá jornada de fútbol. El Crystal Palace, equipo de los colombianos Jefferson Lerma y Daniel Muñoz, va en busca de la clasificación en la EFL cup, contra el Arsenal.

Por otra parte, RD Congo se enfrentará al Benín por la Copa Africana de Naciones y podría ser una de las posibles selecciones que enfrentará a la selección de Colombia en el Mundial de la FIFA 2026.

🔴 Así va la balanza comercial de Colombia: ¿qué tanto traemos del exterior?

Este martes, 23 de diciembre, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) dará a conocer los datos de importaciones correspondientes a octubre, informe que podría confirmar la tendencia de crecimiento en las compras externas observada en meses recientes. El último dato disponible (correspondiente a octubre) mostró que las importaciones de Colombia retomaron un ritmo fuerte en septiembre, cuando se contabilizaron USD 6.128,8 millones, un aumento del 18,7 % frente al mismo mes del año pasado.

El mayor peso volvió a recaer en el grupo de manufacturas, que alcanzó USD 4.636,2 millones y creció 18,6 %, impulsado especialmente por maquinaria y equipo de transporte. También aumentaron las importaciones de productos agropecuarios, alimentos y bebidas (USD 909,7 millones; 14,7 %), de combustibles y productos de las industrias extractivas (USD 542,4 millones; 19,6 %) y del rubro de otros, que registró el mayor incremento porcentual, con 40,5 %. En el acumulado entre enero y septiembre, las importaciones sumaron USD 51.978,1 millones, lo que representa un crecimiento del 10,9 % frente al mismo periodo de 2024.

Este mayor dinamismo importador ha ampliado el déficit de la balanza comercial, que en lo que va del año supera los USD 11.700 millones, al contrastar importaciones por USD 49.078,2 millones con exportaciones por USD 37.310,1 millones. De ahí que Gobierno y gremios vienen insistiendo en la necesidad de diversificar y sustituir parte de las importaciones, especialmente en el agro. Un ejemplo es el plan para fortalecer la producción nacional de soya, un cultivo del que Colombia depende en un 65 % de compras externas, y que busca aprovechar la rotación agrícola y la reconversión productiva (tras la crisis arrocera) para reducir la vulnerabilidad externa.

🔴 Noboa y Kast se encuentran para hablar de seguridad y migración

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se reúne con el gobernante electo de Chile, José Antonio Kast, para conversar sobre la crisis migratoria y los desafíos en materia de seguridad y desarrollo comercial entre ambos países.

🔴 Alias “Ramiro”, el líder del Eln tras el que iban militares retenidos en Chocó

Ya que Alias “Ramiro” fue identificado por las autoridades como el líder de la estructura Néstor Tulio Durán, adscrita al frente Manuel Hernández del Frente de Guerra Occidental del Eln, todos los ojos están puestos en él. Con más de 14 años de trayectoria criminal, es señalado como uno de los responsables de extorsiones, desplazamientos forzados, reclutamiento de menores y amenazas contra comerciantes y transportadores en varias zonas del departamento de Chocó.

Este hombre habría sido el objetivo de la operación militar que adelantaban tropas del Ejército Nacional cuando, el pasado 21 de diciembre, 18 soldados fueron retenidos en medio de una asonada en el municipio de Carmen de Atrato. De acuerdo con información oficial, cerca de 200 personas participaron en la retención de los uniformados, mientras la Defensoría del Pueblo adelanta gestiones con la comunidad para lograr su liberación.

Según reportes de inteligencia, durante los hechos habrían intervenido hombres de confianza de alias “Ramiro”, quienes presuntamente intimidaron a la población para impedir que las tropas fueran liberadas, mientras el líder logró huir del lugar. Contra este señalado integrante del Eln existen al menos cuatro órdenes de captura vigentes por delitos como asonada, rebelión, narcotráfico y homicidio.

🔴 Cancillería pidió a Fiscalía y Procuraduría indagar fiesta en Nicaragua del prófugo Carlos Ramón González

Tras la dura polémica que se formó por cuenta de la confirmación de que el prófugo Carlos Ramón González estuvo en una fiesta en Nicaragua, en la cual habría tenido participación la Cancillería de Colombia, el Ministerio de Relaciones Exteriores remitió a la Fiscalía y a la Procuraduría copia de la información que dispone para que se investiguen los hechos.

González apareció en una reunión social en Managua, ciudad en la que reside tras lograr el asilo político de la dictadura de Daniel Ortega, pese a tener una circular roja de Interpol en su contra y tras negarse a acudir ante las autoridades nacionales por su presunta participación en el escándalo por el saqueo a la UNGRD.

Lo que dijo la Cancillería de Rosa Villavicencio en la noche de este lunes es que hay indagaciones internas contra los funcionarios posiblemente relacionados con hechos que se presumen irregulares. Entre ellos está Óscar Iván Muñoz Giraldo, quien se habría prestado para las posibles inconsistencias que derivaron en la lista que se conoció por un video divulgado por W Radio. “La señora Canciller ha ordenado remitir copias del proceso a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación, de acuerdo con sus competencias”, se precisó en un comunicado.

Y en el mismo despacho de prensa se agregó: “Con el fin de evitar posibles interferencias u obstrucciones en el proceso, la Cancillería ha dispuesto la reubicación en otra sede diplomática de dicho funcionario mientras concluyen las investigaciones”.

Eso se traduce en que, con base en el debido proceso, Muñoz —cercano exembajador y senador León Freddy Muñoz (Alianza Verde)— se mantiene en su cargo diplomático al hacer parte de la carrera administrativa.

🔴La impactante confesión que Rob Reiner hizo sobre su hijo

Se conocen más detalles de la investigación del asesinato de Rob Reiner y su esposa Michelle Singer, entre ellos la confesión que le hizo el actor y director a un allegado durante una fiesta horas antes de su muerte. También lo que descubrieron los investigadores sobre lo que ocurrió con Nick Reiner después del crimen.