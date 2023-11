Uribe da su versión de la cita con Petro, tregua en Gaza y más en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Uribe da su versión sobre cita con Petro y se citó discusión para reforma a la salud

El expresidente Álvaro Uribe citó para este jueves, a las 7 de la mañana, a una rueda de prensa para dar su postura en torno a cómo le fue en la reunión de más de tres horas que, a puerta cerrada, sostuvo con el presidente Gustavo Petro por la reforma a la salud. En la cita, en la Casa de Nariño, no se logró ningún acuerdo. Por eso, para este jueves, en la plenaria de la Cámara, se citó nuevamente a la votación para segundo debate del polémico proyecto.

🔴 Expectativa por tregua en Gaza

El acuerdo de tregua entre Israel y Hamás, que prevé también el intercambio de 50 rehenes tomados por el grupo islamista por 150 presos palestinos, no entrará en vigor antes del viernes, dijeron responsables israelíes. Se espera que hoy se concreten los últimos detalles para que se lleve a cabo el intercambio y la tregua en Gaza.

🔴 Daniel Noboa asume como presidente de Ecuador

El presidente electo de Ecuador, Daniel Noboa, asume el cargo en una ceremonia de investidura ante el pleno de la Asamblea Nacional. Noboa, autoproclamado de izquierda pero apoyado por grupos de derecha, terminará el periodo de cuatro años de Lasso tras vencer en el balotaje de octubre a Luisa González, ficha del correísmo.

🔴 Se conoce el panorama social de América Latina

Este jueves, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), con sede en Santiago de Chile, publica su informe anual “Panorama Social de América Latina y el Caribe 2023″, que incluye los datos sobre pobreza, desigualdad y gasto social en la región. La Cepal define la pobreza como una situación en la cual los ingresos mensuales de una persona son inferiores al valor de una canasta básica de bienes y servicios (alimentación, vivienda y otros artículos de primera necesidad), es decir, un nivel básico de bienestar. Como sucede en muchos países, la pobreza es un fenómeno que se ensaña más con algunos renglones demográficos y poblacionales. De acuerdo con los datos de la Cepal de 2022, esta condición les pega más a las mujeres entre 20 y 59 años que a los hombres en todos los países analizados en el informe. Así mismo, los datos de la organización dan cuenta que más del 45 % de la población infantil y adolescente vive en la pobreza. Por último, la investigación también asegura que esta condición es más alta y frecuente en poblaciones indígenas o afrodescendientes.

🔴 Nacional y Millonarios definen el título de la Copa BetPlay

“En una final no hay favoritos, menos cuando se enfrentan dos equipos tan grandes; así que no nos vamos a guardar nada para el domingo o para después. Nos importa este partido, que es una posibilidad de salir campeón”. Así explicó Alberto Gamero, técnico de Millonarios, lo que significa enfrentar a Atlético Nacional esta noche en el estadio Atanasio Girardot, de Medellín, en la definición de la Copa BetPlay, el torneo que reúne a los clubes de primera y segunda división del fútbol colombiano. En la ida, hace ocho días en El Campín, empataron 1-1, con anotaciones de Dorlan Pabón para los verdolagas y Leonardo Castro para los albiazules.

🔴 Con más de 2 mil juguetes protestan contra el abuso sexual infantil

Este jueves 23 de noviembre la organización Aldeas Infantiles S.O.S, a través de su campaña “Soy Su Voz”, realizará su plantón anual con más de 2.000 juguetes, para protestar contra el abuso de menores en Colombia. Esta edición está enfocada, además, en la crisis en la salud mental de las víctimas. La jornada busca llamar la atención de las autoridades y exigir a las altas instancias del estado acciones enfocadas en la prevención y disminución de este delito ante el incremento de las cifras de violencia sexual contra menores de 18 años, las cuales indican que actualmente, en Colombia, cada día 57 niños, niñas y adolescentes son víctimas de abuso sexual. De acuerdo con los voceros de la organización promotora de la jornada de protesta, la mayoría de las víctimas no recibe la atención psicológica necesaria ante la comisión de un delito de índole sexual. Esta jornada de protesta contra el abuso sexual infantil, es la séptima consecutiva que realiza la organización internacional Aldeas Infantiles S.O.S en Bogotá.

🔴 “Suena Vol. 2″, el festival que traerá a The Chainsmokers y Nervo

En esta ocasión The Chainsmokers, uno de los dúos más importantes del EDM con grandes éxitos como 'Don't Let Me Down', 'Closer', 'Paris' o 'Something Just Like This', harán que los corazones de los asistentes palpiten bajo un único ritmo. A ellos se suma Nervo, el dúo de hermanas australianas que con una gran trayectoría han puesto su huella en el mundo de la electrónica con hits como 'Gotta Be You', 'Like Home' o 'Reason'.