Uso del tapabocas en Cali: ¿Por qué los caleños lo tendrán que seguir usando?

En Cali el uso del tapabocas seguirá siendo requisito, pues la vacunación está en el 67%. Foto: Natalia Pedraza Bravo

El gobierno colombiano anunció este miércoles 23 de febrero que los municipios que tengan el 70% de su población con el esquema completo de vacunación podrán levantar el uso de tapabocas en espacios públicos.

Según el Ministro de Salud, Fernando Ruíz, a nivel nacional la cobertura con dos dosis alcanza el 65,2 por ciento, pero en 451 municipios ya está por encima del 70%, lo que les permite dejar el tapabocas en los espacios abiertos.

Las ciudades capitales que pueden levantar el uso del tapabocas son: Pereira, que tiene el 86% de cobertura; Barranquilla y Leticia, que tienen un avance del 83,5%; Tunja, que está en el 81,3%; Popayán, que está en el 81,4%. Le siguen Puerto Carreño, con el 79 %; Bucaramanga, con el 77 %; Ibagué y Yopal, ambas con el el 75 %; Medellín, con el 74 %; San Andrés, con 73,4 %; Manizales, con el 73 %; Pasto, con el 72 %; Bogotá y Armenia (71 %) y Cartagena y Neiva, con el 70%.

Cali es una de las ciudades que no cumple con el requisito. De acuerdo con lo informado por la Secretaría de Salud caleña, en la ciudad aún no se cumplen con las condiciones requeridas para retirar el uso de tapabocas obligatorio en espacios públicos, esto debido a que la cifra de inmunización no alcanza el 70%.

“Estamos en un 83,6% de cobertura de primeras dosis y un 67% con el esquema completo”, detalló la secretaria de Salud, Miyerlandi Torres.