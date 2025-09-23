Votación en el CNE, Trump dice “no” a Maduro y más en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Votación final de la campaña Petro en el CNE

Este martes a las 9:00 de la mañana, los nueve magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) se reunirán en sala plena con la tarea de votar el expediente contra la campaña del presidente Gustavo Petro, que según los dos magistrados investigadores, Benjamín Ortiz (Partido Liberal) y Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático), habría violado el tope de gasto permitido por más de $3.000 millones.

Primero se resolverá una recusación contra Prada, quien ha sido cuestionado duramente por la izquierda por su clara oposición al presidente Petro. Posteriormente, la ponencia contra la campaña se pondrá en votación y requerirá al menos seis votos para ser negada o aprobada.

Los investigadores piden sanciones contra Ricardo Roa, el actual presidente de Ecopetrol y entonces gerente de la campaña; también contra los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica y contra otras personas vinculadas en la agrupación. Esta votación podría abrir un nuevo frente de pelea entre Casa de Nariño y CNE, relación que se tensionó todavía más en los últimos días por las decisiones que se tomaron para otorgarle la fusión al Pacto Histórico, pero con condiciones y peros que poco gustaron en el petrismo.

🔴 Petro revive mesa con exparamilitares y vuelve a nombrar a 16 ex-AUC como gestores de paz

Tres meses después de la “renuncia masiva” de 16 exjefes paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) como gestores de paz, el Gobierno de Gustavo Petro publicó este martes una un nueva resolución con la que vuelve a nombrarlos en ese papel y revive la mesa de negociación que quiere llevar con ese grupo.

En el documento se explica que este proceso será ahora coordinador por el Ministerio del Interior, hoy en cabeza de Armando Benedetti.

La resolución también dice que se creará este comité con exmiembros de las AUC que tendrá como finalidad de “coordinar y articular las acciones institucionales necesarias para consolidar un balance integral de los proceso adelantado en virtud de la Ley 975 de 2005.

Una de las novedades de la resolución es que dice que que: “a solicitud expresa del presidente de la República, los gestores de paz podrán acompañar otras instancias de diálogo que se desarrollen en el marco de la política de paz total.”

🔴 La hora cero para las apelaciones a la sentencia sobre falsos positivos

Este martes 23 de septiembre se vence el plazo de tres días para que las víctimas acreditadas ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), puntualmente las relacionadas con la sentencia sobre ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos en el Batallón La Popa de Valledupar (Cesar), presenten las apelaciones al fallo publicado por la justicia transicional el pasado 18 de septiembre.

En la sentencia, la JEP sancionó con penas de entre cinco y ocho años de trabajos de tipo restaurativo y restricciones de derechos y libertades a 12 exmilitares que fueron hallados máximos responsables de 135 casos de falsos positivos cometidos entre enero de 2002 y julio de 2005. Esto, en el marco de una alianza criminal entre militares y paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia.

La primera sentencia de tipo restaurativo sobre este caso, que hace parte del macrocaso 03 de la JEP, empezará a ser ejecutada en el Cementerio Jardines del Eccehomo, de Valledupar. Allí, los comparecientes, hoy sentenciados por la JEP, trabajarán en la construcción y mantenimiento de un mausoleo con 700 osarios, destinados a la sepultura de las víctimas de la violencia en esa región del país.

Esta es la segunda sentencia que emite la JEP, tras siete años de haber sido creada. La primera, del 16 de septiembre condenó a los siete exintegrantes del último secretariado de las Farc por su responsabilidad en más de 21.000 secuestros. Sin embargo, las víctimas presentaron un apelación y hasta que la propia JEP no resuelva ese recurso, la decisión no quedará en firme ni podrá ejecutarse.

🔴 Presupuesto 2026 arranca su trámite en el Congreso

Las comisiones económicas conjuntas del Congreso fueron citadas para este martes 23 de septiembre con el fin de dar primer debate al Presupuesto General de la Nación de 2026. El proyecto, radicado por el Gobierno a finales de julio, asciende a $556,9 billones, una cifra mayor a los $551 billones que el ministro Ávila había anticipado meses atrás. De ese total, $26,3 billones dependen de una nueva reforma tributaria, que será tramitada de manera paralela en el legislativo.

La sesión, programada a la 1:00 p.m., contará con la presencia del ministro de Hacienda, Germán Ávila, y de la directora del Departamento Nacional de Planeación, Natalia Irene Molina. Con este debate se inicia el trámite legislativo de una de las leyes clave para los próximos, que definirá los recursos para inversión, funcionamiento y pago de la deuda pública en 2026.

🔴Trump rechaza diálogo con Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó la invitación al diálogo que le hizo en una carta el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, anunció la Casa Blanca el lunes, mientras un ala mayoritaria de la oposición respaldó el despliegue militar estadounidense en el Caribe.

Las tensiones entre ambos gobernantes aumentaron desde que hace un mes Estados Unidos desplegó ocho buques de guerra en el Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico y de que Trump acusara a Maduro de ser el líder de un cártel que trafica drogas.

“Maduro repitió muchas mentiras en esa carta, y la postura de la Administración sobre Venezuela no ha cambiado”, declaró este lunes la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, en una rueda de prensa al referirse a la misiva fechada el 6 de septiembre.

El presidente Trump “ha demostrado claramente que está dispuesto a utilizar todos los medios necesarios para frenar el tráfico ilegal de drogas provenientes del régimen de Venezuela”, añadió en respuesta a la carta que fue divulgada el domingo por el gobierno venezolano.

🔴 Cuarta etapa del Clásico RCN

El Clásico RCN Sistecrédito 2025 continua su rumbo por el territorio nacional y este martes vivirá su cuarta etapa en carreteras cundinamarquesas, con un recorrido que pondrá exigentes pruebas a los corredores entre La Dorada y Facatativá. Serán 142,1 kilómetros de tránsito variado, pasando por Honda y Villeta, antes de coronar la meta en el corazón de la Sabana.

El lote llega a esta jornada con Alejandro “Pony” Osorio (Orgullo Paisa) como líder de la clasificación general. El antioqueño, pese a sufrir un pinchazo en el cierre de la tercera fracción, logró salvar el maillot amarillo gracias a un esfuerzo titánico que lo mantuvo en el grupo de favoritos. La victoria del día fue para Wilmar Paredes (EPM Medellín), que ratificó su explosividad en los embalajes tras imponerse en Puerto Salgar.