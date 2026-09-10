Vuelta a España, Rubio en Ecuador y más en El Despertador

Enric Mas llega como líder de la Vuelta, pero tendrá un reto importante en una disciplina que no es su especialidad. El corredor del Movistar aventaja en 2:06 a Felix Gall,…

La Vuelta a España 2026 llega este jueves a uno de sus momentos más esperados. La etapa 18 pondrá a los principales candidatos a la clasificación general frente al cronómetro, en una jornada de 32,5 kilómetros entre El Puerto de Santa María y Jerez de la Frontera que puede modificar de manera importante la lucha por el maillot rojo.

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Enric Mas llega como líder de la Vuelta, pero tendrá un reto importante en una disciplina que no es su especialidad. El corredor del Movistar aventaja en 2:06 a Felix Gall, mientras que Primoz Roglic aparece tercero, apenas cuatro segundos por detrás del austriaco.

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La jornada se podrá seguir a través de Caracol Sports y ditu desde las 8:00 a.m.

🔴Rubio eleva a «ejércitos» a las pandillas en visita a Ecuador

El secretario de Estado Marco Rubio anunció este miércoles que Estados Unidos intensificará aún más la guerra contra las mafias del narcotráfico que operan en Ecuador, a las que describió como «ejércitos» con gran capacidad de fuego.

Rubio se reunió con el presidente ecuatoriano Daniel Noboa en el marco de la gira que empezó en Colombia y terminará en Perú, y le prometió más ayuda en la cruzada contra el tráfico de drogas por mar y tierra.

Rubio informó que Washington designó como organización terrorista extranjera a Los Tiguerones, una de las múltiples bandas que operan en Ecuador, lo que le permitirá intensificar la persecución de los líderes, las finanzas y los socios del grupo.

🔴El pulso de la inflación básica

Este jueves el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) publicará los resultados que, en agosto, registró el Índice de Precios al Consumidor (IPC) sin alimentos ni regulados.

Esta medición resulta clave porque ofrece una visión de la inflación sin tener en cuenta estos productos y servicios que pueden presentar variaciones por factores externos o decisiones de política pública. Por ello, permite identificar con mayor claridad el comportamiento de los precios sobre los que existe una presión más persistente y es uno de los indicadores que sigue de cerca el Banco de la República para evaluar la evolución de la carestía.En agosto, el IPC registró una variación anual del 6,24 %, lo que implicó un incremento si se compara con el 5,10 que se consolidó en el mismo mes de 2025.

La variación anual por división de gasto estuvo liderada por el sector de Restaurantes y Hoteles, que registró el mayor incremento con un 9,36 %, seguido de Salud (8,30 %) y Educación (7,45 %).

🔴La reforma tributaria de Galán supera su primera prueba

La llamada reforma tributaria de Bogotá dio un paso clave este miércoles: la Comisión de Hacienda del Concejo aprobó, con ocho votos a favor y tres en contra, el Proyecto de Acuerdo 724 de 2026. El texto que pasó a plenaria mantiene la sobretasa al predial para financiar el alumbrado público inteligente, con tarifa cero para viviendas de estratos 1, 2 y 3 y de 0,4 por mil para los estratos 4, 5 y 6. También aumenta el ICA del sector financiero del actual 14 por mil al 20 por mil hasta 2027, para luego reducirlo gradualmente; establece tarifas diferenciadas para la comercialización de vehículos —8 por mil para eléctricos, 10 para híbridos y 11 para los demás— y fija en 19 por mil el ICA para la comercialización de alcohol y tabaco.

El debate también dejó un alivio mayor para quienes están en mora con el Distrito: quienes paguen todo el capital podrán obtener un descuento del 60 % en intereses y sanciones hasta el 21 de diciembre de 2026, frente al 50 % planteado anteriormente. Además, los pequeños negocios con ingresos anuales inferiores a 1.933 UVT —cerca de $100 millones— quedarían libres de la retención de ICA sobre pagos con tarjetas débito y crédito. Nada de esto está vigente todavía: los 45 concejales podrán modificar, aprobar o hundir el articulado cuando llegue a la plenaria y, solo si supera esa votación, pasará a sanción del alcalde Carlos Fernando Galán.

🔴Gobierno acabó con Zona de Ubicación Temporal para las disidencias en Putumayo



El presidente Abelardo de la Espriella firmó la resolución con la que da por terminada la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) que dejó el pasado gobierno con una de las disidencias de las Farc, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, en el Valle del Guamuez (Putumayo). En ella, dio plazo hasta el 30 de septiembre para que la Oficina del Consejero Comisionado de Paz articule a las entidades competentes para dar cierre a las actuaciones de seguridad, logísticas y jurídicas necesarias.

«Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la expedición de la presente resolución, la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, con la participación de las entidades competentes, adoptará un Plan Interinstitucional de Cierre y Transición, que deberá ejecutarse a más tardar el 30 de septiembre de 2026», se lee en la resolución que toca el proceso con las disidencias de las Farc. A la fecha, no existe un nombramiento para el cargo que antes ocupaba Otty Patiño.

Es un paso que De la Espriella había venido preparando desde la campaña, en la que erigió duras críticas contra la llamada «paz total» del expresidente Gustavo Petro. En el momento de su posesión, el actual mandatario fue claro en que no adelantaría ningún tipo de diálogo con las estructuras criminales y, por el contrario, ha hecho de uno de sus lemas «o se someten o les [darán] bala», en referencia a la estrategia de seguridad de «mano dura» que ha puesto en curso en el último mes.

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🔴Noel Clarke, actor de ‘Doctor Who’, fue acusado de seis delitos sexuales en Reino Unido

El actor británico Noel Clarke, conocido por interpretar a Mickey Smith en la serie ‘Doctor Who’, fue acusado formalmente de seis delitos sexuales en Reino Unido. La Fiscalía de la Corona confirmó este 9 de septiembre que enfrenta dos cargos de agresión sexual, tres de voyeurismo y uno de exposición indecente. Los hechos investigados habrían ocurrido entre 2007 y 2016 y estarían relacionados con cinco mujeres. Clarke, de 50 años, deberá comparecer ante el Tribunal de Magistrados de Westminster, en Londres, el próximo 21 de octubre.

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La investigación que derivó en los cargos comenzó en septiembre de 2025, después de nuevas pesquisas policiales. Las autoridades señalaron que la Fiscalía determinó que existían pruebas suficientes para llevar el caso ante los tribunales y que procesarlo era de interés público. Clarke ha negado previamente acusaciones de conducta sexual inapropiada. Por ahora, se trata únicamente de acusaciones y el actor mantiene su derecho a un juicio justo mientras avanza el proceso judicial en su contra.