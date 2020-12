Unidad de Búsqueda anuncia el reencuentro en vida entre madre e hija desaparecidas

A través de sus redes sociales, esta entidad anunció el encuentro en Antioquia entre las dos mujeres, quienes se buscaban mutuamente desde hace 17 años.

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) anunció en la tarde de este jueves por sus redes sociales una buena noticia: madre e hija se reencontraron luego de buscarse mutuamente hace 17 años.

El reencuentro se dio esta misma tarde en Antioquia. “Este es el resultado que permite el Acuerdo de Paz; es un resultado del Sistema Integral y de su mecanismo de búsqueda humanitaria, la Unidad de Búsqueda”, agregan en la publicación.

Esta es la información que se conoce hasta el momento, pues la UBPD decidió no dar más detalles por temas de confidencialidad con la familia y su situación de seguridad. Sin embargo, esta buena noticia se suma a la que también dio a conocer hace casi dos semanas, cuando anunció que una persona desaparecida hace 35 años fue hallada con vida y se reunió con su familia en Arauca el pasado 29 de noviembre.

Desde la puesta en marcha de esta entidad, nacida por el Acuerdo de Paz con las Farc, es la primera vez que en el país se dan dos reencuentros en vida entre víctimas de desaparición y sus familias.

“Esta persona tiene hoy en día 60 años y en el momento en que perdió contacto con su familia tenía 25 años” dijo Luz Marina Monzón, directora de la UBPD. También relató que la familia perdió el rastro del hombre en 1985 porque él tuvo que huir de su hogar por las amenazas de grupos armados.

“Ha sido una tarde muy hermosa para todos, yo estoy muy contento y mi familia también porque me encontraron, porque creyeron me habían desaparecido o muerto, pero mi Dios dijo no todavía a él no se lo lleva. Uno siente alegría porque ya en 35 años uno no reconoce a nadie. Les agradezco por todo lo que hicieron”, dijo el hombre momentos después del reencuentro con su familia.

En las últimas semanas, esta entidad también inició en el Meta una campaña nacional para que se firmen pactos regionales en los departamentos, inicialmente, donde hay más víctimas de desaparición forzada. Estos pactos pretenden convocar a autoridades locales, organizaciones, habitantes y familias para fortalecer la búsqueda de las personas desaparecidas.