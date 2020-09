Según el reciente informe de las organizaciones Somos Defensores y Sisma Mujer, con 19 homicidios el año pasado fue el más violento para las defensoras y lideresas en los últimos siete años. La mayoría de casos fueron contra mujeres indígenas y el 67% de responsabilidad de estos hechos se le atribuyen a grupos neoparamilitares.

Si existe un rostro femenino visible por las luchas de los pueblos indígenas en Colombia ese es el de Aída Quilcué, la consejera de derechos humanos de la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic). Ha liderado diferentes movilizaciones por los derechos de los pueblos ancestrales del país; el 16 de diciembre de 2008, siendo consejera mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), el Ejército asesinó a su esposo en una emboscada en un hecho que ella ha denunciado como una trampa para asesinarla. En su más reciente denuncia, en marzo de este año, relató que hombres vestidos con prendas militares estaban forzando a personas de la comunidad para que den información sobre ella y otros líderes del resguardo indígena Pickwe Tha Fixw (semilla de Juan Tama), cuyo asentamiento es el municipio de Páez (Cauca).

Su caso está dentro de las 118 agresiones contra lideresas indígenas que se registraron entre 2013 y 2019, según el informe más reciente de las organizaciones Somos Defensores y Sisma Mujer. De acuerdo con el documento, las mujeres indígenas tienen los índices más altos de amenazas, homicidios, atentados, violencia sexual, detenciones arbitrarias, entre otros, en el marco del conflicto armado; y le siguen las agresiones contra lideresas comunitarias con 75 casos.

En el informe “Defensoras: Voces de vida y resistencia”, publicado por dichas organizaciones este miércoles, se detalla cómo ha sido la violencia contra las lideresas en el 2019, el año más trágico de los siete años analizados. El año pasado fueron asesinadas 19 lideresas, una cifra que no se había registrado al menos en la última década y que se incrementó en un 50% con respecto al 2018. Un caso emblemático y que sacudió las fibras de los colombianos, fue el asesinato de la lideresa comunitaria María del Pilar Hurtado, quien tenía 34 años años y a quien le quitaron la vida frente a su hijo de 12 años el 21 de junio del año pasado en Tierralta (Córdoba).

María del Pilar había sido desplazada del Cauca por denunciar desaparición forzada, asesinatos y torturas en “casas de pique” de narcos y paramilitares en Puerto Tejada (norte del Cauca). En Córdoba llegó a trabajar por la comunidad en la Fundación de Víctimas Adelante con Fortaleza (Funviavor) y, desde comienzos del 2019, comenzó a recibir amenazas con panfletos por parte de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), cuyo grupo ilegal la declaró “objetivo militar” junto a su esposo y sus hijos. Según el informe, Hurtado fue unas de las 28 mujeres amenazadas en 2019, sin embargo, solo asesinaron a 19 de ellas. Aunque el caso, un año después de los hechos, aún no se resuelve, la única hipótesis que tienen las autoridades es que las AGC fueron los autores materiales del crimen.

El 2015 fue el año más peligroso para las lideresas, según el informe de Somos Defensores, pues 271 de ellas fueron agredidas ya sea porque recibieron amenazas contra sus vidas, porque fueron víctimas de la desaparición forzada de algún ser querido, víctimas de violencia sexual o porque atentaron contra su integridad física. Y, pese a que en los dos años posteriores hubo una tregua por el Acuerdo de Paz, que redujo los casos en un 50%, las cifras volvieron a subir. Mientras en 2017 estas organizaciones registraron 143 denuncias de agresión, en 2018 fueron 235 y el año pasado se llegó a 225 casos.

¿Quiénes están tras las agresiones a las lideresas?

El informe anual de Somos Defensores también advierte que 67 asesinatos contra lideresas sociales en los últimos siete años se le atribuyen a autores desconocidos; seguido de las Autodefensas Gaitanistas (llamado Clan del Golfo por las Fuerzas Militares) con 10 casos; luego las disidencias de las FARC con cuatro casos; la guerrilla del ELN con dos y las Fuerzas Estatales con un caso.

Sin embargo, para el caso de las mujeres que han denunciado amenazas contra sus vidas, los grupos paramilitares han “firmado”, reconocido o se les han atribuido 880 amenazas a mujeres entre 2013 y 2019, que representa el 78% de los casos; seguido de grupos desconocidos, con el 17% de los casos, las disidencias, con un 1% y las instituciones del Estado y el Eln con el mismo porcentaje (1%).

“Como se ha mencionado, los Acuerdos de Paz entre el Gobierno y las FARC contribuyeron enormemente a la reducción de la intensidad de la violencia y, en particular, a la reducción de las agresiones contra defensoras en los años 2016 y 2017; sin embargo, la ineficacia del Estado y las deficiencias en la implementación de los acuerdos, llevaron en años recientes a la expansión de grupos armados en estas zonas y a la disputa territorial de diferentes actores”, se lee como análisis en el documento.

Más del 90% de los casos están impunes

De los 1.338 hechos violentos contra mujeres y defensoras de derechos humanos cometidos entre el 2013 y 2019, apenas cuatro casos tienen condena en firme, según la investigación en mención. “La mayoría de los casos de homicidio de mujeres defensoras de DD. HH se encuentran en etapa de indagación y a renglón seguido dichos casos tiene números importantes sin información del caso o en archivo. Los casos que se encuentran en imputación, juicio, ejecución de penas y condena están en un nivel mucho menor que el promedio general con solo el 9%", mencionan las entidades encargadas de la investigación.

Una de las conclusiones del informe es que la Fiscalía se ha centrado en indagar sobre los casos de homicidios, pero no hay avances sobre las amenazas, agresiones y otro tipo de violencias contra los liderazgos femeninos. Incluso, se menciona una investigación a las “Águilas Negras", quienes desde mayo hasta octubre del 2018 emitieron nueve panfletos amenazantes en contra de 39 organizaciones de derechos humanos. Sobre ello, mencionan que “aunque el fiscal del caso ha tenido disposición de diálogo con las organizaciones, aun no se conoce ningún resultado concreto de avance para determinar quiénes son los responsables. En este caso, aunque hay varias defensoras y organizaciones de mujeres amenazadas aún no se adoptan metodologías de investigación con enfoque diferencial para explicar los riesgos de las defensoras.”

Uno de los reclamos que hace la entidad al sistema de justicia es que se tengan en cuenta los tipos de violencia de género que pueden padecer las defensoras, y que sean investigados con el enfoque de género pertinente. Como el caso de Deyanira González, lideresa, madre cabeza de familia y quien recibió una amenaza firmada por las Auc y quien desapareció en 2018. Aunque la desaparición fue reportada por distintas organizaciones ante la Comisión IDH, denuncian que “el Estado colombiano no ha establecido lo sucedido con la víctima. En su caso, las organizaciones de mujeres han tenido conocimiento de que la Fiscalía ha expresado que ella se fugó con un “amor” a pesar de haber sido amenazada”, se lee en el informe.

Para garantizar el avance judicial en estos casos, Somos Defensores y Sisma Mujer proponen que se implemente el Programa Integral de Garantías para las Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos, a cargo de la cartera del Ministerio del Interior y con el que se busca facilitar el acceso a la justicia a las mujeres e indagar los casos con el enfoque de género requerido para identificar todos los tipos de violencias. También, sugieren que se trabaje con la Unidad Nacional de Protección para establecer un protocolo de análisis de riesgo para las lideresas en el que se mencione la importancia de capacitar al personas en violencias de género.

Sobre las entidades territoriales, sugieren poner en marcha una ruta de protección territorial a cargo de las gobernaciones para articularse con organizaciones sociales de mujeres y crear estándares de protección para las defensoras de derechos humanos y para impulsar, de manera conjunta, las investigaciones judiciales: “El esclarecimiento de los hechos y de los responsables de los ataques contra las lideresas y las defensoras, constituye una condición necesaria para generar garantías en su labor a favor de los DDHH. Evitar la impunidad, como la adopción de medidas tendientes a evitar que ese tipo de conductas se repitan o se perpetúen en contra de los diferentes actores sociales”, concluyen.