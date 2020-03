“Es algo inhumano”: FARC sobre condiciones de presos políticos trasladados

Nicolás Sánchez Arévalo / @ANicolasSanchez

La semana pasada el Inpec hizo una serie de traslados sobre los cuales familiares, abogados y organizaciones sociales tienen muy poca información. Después del motín en la cárcel La Modelo, en medio del cual murieron de manera violenta 23 internos, esa entidad sustrajo a personas de las cárceles de La Picota y Buen Pastor y las llevó a otros penales. Entre los trasladados están José Ángel Parra, Óscar Rodríguez, Luis Fernando Franco y Moíses Quintero, de quienes el partido FARC asegura que hicieron parte de la extinta guerrilla. Ante la falta de respuestas por parte del Inpec, han denunciado que los traslados se hicieron como represalia por las protestas. A esas quejas se suma ahora la denuncia de que los internos no tienen acceso ni siquiera a un baño.

(Lea también: Hace más de 72 horas están incomunicadas internas trasladadas por el Inpec)

Los tres primeros se encontraban en el patio cuatro de La Picota, donde hay unos 170 prisioneros de la exguerrilla, acreditados por el Estado como integrantes de la exguerrilla. La situación más preocupante es la de Parra, quien tiene una enfermedad crónica que lo hace depender de medicamentos. Por su parte, Quintero estaba en el edificio Erón, de máxima seguridad. Aunque FARC asegura que hizo parte de sus filas y ahora integra el partido, el Alto Comisionado de Paz no lo acreditó, por lo que está pidiendo que sea incluido.

El partido de la exguerrilla ha rechazado públicamente los traslados de esos prisioneros. Hablamos con Jaime Alberto Parra, conocido en la guerra como Mauricio Jaramillo e integrante del Consejo Político Nacional de ese partido, quien denunció que tienen a los privados de la libertad en condiciones inhumanas, aseguró que se incumplió un compromiso del gobierno de Iván Duque de no trasladarlos e insistió en que Moisés Quintero hizo parte de la guerrilla.

¿Qué saben de los internos que fueron trasladados la semana pasada?

Eso fue una tragedia, nos da angustia por los compañeros. En La Picota hubo alguna protesta, pero el trastorno fue en La Modelo. Se fueron directamente donde los nuestros que estaban en el patio 4 y uno en Erón. Los sacaron un poco a los empujones, pero no fueron golpeados. En medio de toda esta situación, que dicen que hay que tener mucho cuidado, se los llevaron para Ibagué. Uno se pregunta cómo serán las medidas sanitarias y cómo fue el traslado porque no me imagino que se los hayan llevado en helicóptero. Los encerraron en un sitio sin luz, sin agua para absolutamente nada y no hay baños. Ellos se están ahogando en las mismas heces de ellos. Esto es algo inhumano. Uno, por medio del hijo, me contó que él ya tiene problemas respiratorios. ¿Qué hicieron ellos? ¿Estaban conspirando? ¿Tiraron piedras, fracturaron a alguien o le hicieron daño a alguien? En un patio el tráfico de drogas vale mucha plata porque cobran por la entrada y por el expendio, pero en los patios que tenemos no aceptamos que haya droga. Ese patio hacía días que lo querían disolver. No sé más de ellos ni puedo decirle más.

¿Se han podido comunicar por vías formales o el Inpec los tiene incomunicados?

Lo que nosotros sabemos es por medios no oficiales. Por ejemplo, supimos dónde estaban porque un familiar de uno de ellos investigó hasta que se dio cuenta y logró comunicación con ellos. Dijo que estaba allá en esas condiciones y nos pidió que hiciéramos algo porque estaba muy enfermo. El Inpec nunca informó nada para dónde era que se los iban a llevar.

(Lea también: Incertidumbre por posibles traslados de presos políticos de La Picota y el Buen Pastor)

¿Ustedes habían acordado que los presos políticos de FARC estuvieran en el patio 4 de La Picota?

Sí. En diciembre tuvimos una reunión con el Ministerio de Justicia. Estuvimos reunidos las senadoras Sandra Ramírez, Víctoria Sandino y yo con el director del Inpec (Norberto Mujica) y la Ministra de Justicia (Margarita Cabello). Se acordó que los presos políticos no serían trasladados y sin mediar nada a ellos los trasladaron. Nuestros prisioneros no hicieron parte de ninguna revuelta ni nada de esas cosas porque ni siquiera sabíamos de qué se trataba eso.

¿Por qué Moisés Quintero estaba en Eron y no en el patio 4?

Él ha tenido un problema porque no lo han reconocido. A lo largo de todo este proceso hemos tenido complicaciones. Cuando estabamos en La Habana y se firmó el Acuerdo nos dijeron que había que concentrar a la gente, llamar a los que no estaban para que se reunieran. Yo, por ejemplo, estaba en Colinas (Guaviare) y muchos compañeros me manifestaron que no podían estar ahí por diferentes circunstancias. El día que tenían que estar ahí no estaban todos, hubo compañeros que tenían que estar en misiones largas en las selvas, que estaban atravesando territorio y no alcanzaron a llegar. Se formó un problema para nosotros porque dijimos que había personas que no quedaron en las listas, entonces comenzaron a decir de que estábamos metiendo gente de contrabando, rara. A pesar de que tratamos de recoger la cantidad de nombres, desafortunadamente casi no nos acordábamos de los nombres propios y eso creó un problema. Esa situación persiste y hay muchos compañeros que no han reconocidos.

¿Es el caso de Moisés Quintero?

Sí. Él es un compañero que como muchos nos apoyaron y estuvo presto a hacer tareas con nosotros, era miliciano. Moisés trabajó fundamentalmente en Tolima, pero también lo hizo en otros frentes. Él se vio como involucrado en un tema de retención de una persona y por eso es que está ahí, pero es un compañero de toda la vida y del partido. A él lo mandaban a conseguir una cantidad de cosas: remesas, uniformes, a veces, transportaba radios y cosas así. Era el que llevaba notas a otro frente y cosas así. Él es de toda confianza de nosotros.

¿De cuál frente era?

No estoy seguro si fue del 25 o del 21.

Ustedes se reunieron con el Inpec el viernes, ¿qué razones les dieron del traslado?

Muchas evasivas. Le dan la sensación que uno no tiene la autoridad para preguntarles, como que son cosas de seguridad o cosas internas que nadie debe conocer. Eso fue una reunión virtual y usted sabe que en esas reuniones virtuales es complicado porque uno no está frente a frente mirándose la cara. Virtualmente no es lo mismo, participamos 21 personas.

¿Acordaron que se devuelvan a los presos trasladados?

Claro que sí. Pedimos que estén ahí con los otros compañeros, esa es la idea fundamental. Decimos que debemos tener a todos nuestros compañeros concentrados en un solo patio por problemas de seguridad y de salubridad. Cuando un compañero está en un patio de esos terribles donde hay mucha droga y mucha pelea hay un problema de seguridad.

¿Qué les respondieron?

Muchas evasivas porque se concentran mucho en las medidas de carácter interno, en el coronavirus. Coronavirus no había cuando se los llevaron, pero sí para traerlos.

¿Pero el Inpec dijo que no los devolvía por la pandemia?

Sí, en medio de otras cosas lo plantean así, que ellos no se pueden atravesar a medidas que tienen carácter nacional.

¿Se comprometieron a devolverlos?

Ellos dijeron que sí, que los van a devolver porque se acuerdan que hubo la reunión con la Ministra de Justicia en la que se comprometió con que los prisioneros políticos no los iban a trasladar. Dijeron que sí, pero que estaba de por medio los problemas de seguridad y todas esas cosas.

¿Qué dijeron de las excarcelaciones de presos que tienen más de 60 años, una de las propuestas que ustedes hicieron?

Definición de eso no hay nada. Hicimos muchas propuestas, pero eso no lo tomaron como en serio. Propusimos que fueran trasladados a un mismo patio, que los mayores de 60 fueran tenidos en cuenta para excarcelaciones, que fuera una medida humanitaria.

¿Cómo califica la decisión del Inpec de hacer esos traslados?

Atroz. Desde el punto de vista humanitario es lo más duro que puede haber porque uno dice que si van a trasladar personas lo tienen que hacer en condiciones dignas y lo primero que hicieron fue meterlos a celdas de castigo.

(Lea también: Los 192 exguerrilleros de las Farc que buscan la libertad en medio del Coronavirus)