Instantáneas de paz: un concurso de fotografía para retratar los anhelos de un mejor país

El próximo 25 de noviembre será la premiación virtual de 12 fotógrafos nacionales que plasmaron lo que para ellos significa la paz en sus territorios. Habrá un conversatorio abierto a todo público sobre el ejercicio fotográfico en Colombia en tiempos de conflicto y paz, que contará con la presencia de fotoperiodistas como Luisa González y Federico Ríos.

Durante los últimos años, Colombia ha tenido que afrontar agresiones y asesinatos a líderes sociales, a comunidades campesinas, indígenas y a exguerrilleros de las Farc firmantes del Acuerdo de Paz. Según Indepaz, 971 líderes y lideresas han sido asesinados desde 2016 y a la fecha, van 238 exguerrilleros también asesinados. En medio de ese contexto, ¿Cómo podemos narrar nuestro deseo de paz?, ¿De qué manera los colombianos podríamos imaginarnos un país sin guerra? ¿Cómo retratar estas respuestas en una sola imagen?

Esas fueron algunas de las preguntas que el Instituto Colombo-Alemán para la Paz (CAPAZ) hizo a través del primer concurso fotográfico “Instantáneas de Paz”, un espacio abierto a la participación de todo público para reflexionar sobre las posibilidades de fotografiar el anhelo de paz en el país. Entre septiembre y octubre de este año recibieron más de 200 fotos, provenientes de distintas zonas del país.

Luisa González, fotoperiodista colombiana, quien actualmente trabaja con la Agencia Reuters y fue una de los cinco jurados, destaca la diversidad de propuestas presentadas: “Es chévere que el concurso se haya dirigido a fotógrafos que sean profesionales y que no lo sean, porque en esa diferencia uno logra identificar lo que significa la paz para una persona citadina y una persona que vive en zonas más alejadas. Por ejemplo, vi imágenes como la de un excombatiente en medio de un campo, con toga, botando su birrete al cielo. Imágenes así no solo vienen de pensar en la velocidad de obturación o algo similar, sino que también vienen del alma.”

El fotoperiodista Federico Ríos, quien han trabajado para medios internacionales como The New York Times o National Geographic es también jurado del concurso al lado del embajador de Alemania en Colombia, Peter Ptassek, y las investigadoras Angelika Rettberg de la universidad de los Andes y Anne Huffschmid de Universidad Libre de Berlín.

“Ahorita todos estamos bombardeados por fotografías y es muy bonito que, dentro de esa gran cantidad de fotos, se esté pensando en describir el tema de la paz. Eso da un descanso visual a lo que desde hace meses hemos visto de violencia”, agregó Luisa González.

(Lea más: En fotos: Las mejores imágenes aéreas de 2020)

Los cinco jurados escogieron doce ganadores (nueve hombres y tres mujeres) quienes recibirán un premio de $400.000 cada uno y cuyas fotografías se incluirán en un calendario para 2021, que será distribuido en Colombia y Alemania. También contaron con un premio extra: el del público, y para eso compartieron las imágenes en la cuenta de Instagram de Instituto CAPAZ. Las tres fotografías que recibieron mayor cantidad de “me gusta” entre el 5 y 11 de septiembre recibirán –cada una- $200.000.

Instantáneas de paz, nació como el espacio donde el arte y el deseo por la terminación del conflicto se unen para llamar la atención de aquellas personas que buscan otras maneras de expresarse y “que no están necesariamente interesadas en saber temas técnicos, por ejemplo, cómo funciona la JEP, sino en saber –a través de la imagen- de otras cosas que también son fundamentales para una construcción exitosa de la paz, tanto en Colombia como en cualquier país del mundo”, señaló Stefan Peters, director del Instituto Capaz.

Peters resaltó, además, que la creación del calendario con las doce fotografías es una apuesta por querer aterrizar la paz a la cotidianidad. “Mi deseo sería que esos mensajes de paz acompañen a las personas en su cotidianidad, en la sala, en la cocina, en la oficina, en el taller, en los lugares que frecuentamos todos los días. Que al ver las fotos hablemos con nuestros seres queridos sobre ese anhelo de paz”, aseguró. Y aunque es consciente que las fotografías solas no van a cambiar la situación de violencia que afronta el país, reconoce que son un fuerte reflejo del anhelo que la población colombiana tiene.

Por su parte, Federico Ríos dijo que las 200 imágenes que se postularon ayudan a entender lo que sucede en los lugares del territorio nacional que las personas no conocen. “Debemos conocer nuestro país, la geografía nacional es amplia y hay muchos lugares que fueron fotografiados que en general la gente desconoce”. Además, aseguró encontrar en las imágenes “una relación estrecha entre la paz y la felicidad, especialmente en las fotos de la ruralidad con esperanza en el proceso de paz que fueron tomadas por fotógrafos profesionales y también por jóvenes que desde las regiones le están metiendo el hombro a esto”.

Frente al tema de los y las participantes, la fotógrafa González destacó que la presencia de mujeres fue importante, ya que “contar la paz desde un punto de vista femenino va a narrar las cosas de manera distinta. No es lo mismo el conflicto y la paz para un hombre que para una mujer a quien la guerra pudo llevarse a sus hijos”.

(Lea más: Las mejores fotos de nuestros lectores)

Unos de los Concursantes ganadores es Brayan Andrés Ocoró, un joven bonaverense de 21 años, que se postuló porque un amigo le contó que había un concurso para personas que “les gustara tomar fotografías y no fueran profesionales. y quise participar, para demostrar mis habilidades y más que el premio, me interesó lograr dentro de los doce porque ese sería mi primer logro dentro de mi gran sueño de fotógrafo y videógrafo”, aseguró.

Su foto “sin fronteras” fue la primera que tuvo en mente cuando escuchó del concurso y explica porqué: “Estábamos con unos compañeros que hace mucho tiempo no veíamos y había un grupo de jóvenes que yo había fotografiado. Resulta que mi amigo y uno de los jóvenes eran muy amigos y aunque vivían cerca no se podían ver por la situación de violencia y las fronteras invisibles. Si el uno cruza hacia donde vive el otro, pueden perder la vida. Yo lo vi muy felices y les dije que me gustaría tomarles una foto para que les quede de recuerdo para ustedes. Ellos se abrazaron y les tomé esa foto que para mi representa mucha paz.”

La premiación del concurso se realiza de manera virtual el próximo 25 de noviembre a las 5:00 p. m. en las plataformas digitales del Instituto CAPAZ. Luego del evento de premiación se realizará el conversatorio “Luces y sombras: desafíos de hacer fotografía en tiempos de transición hacia la paz”, con ambos fotoperiodistas y abierto al público.