¿Quiénes son los comandantes de las Farc que acompañan a Iván Márquez?

Edinson Arley Bolaños / @eabolanos

En la parte superior izquierda de arriba hacia abajo: Hernán Darío Velásquez, (El Paisa); Walter Mendoza y Enrique Marulanda. Centro superior: Iván Márquez, abajo: Jesús Santrich. Parte superior derecha de arriba hacia abajo: Henry Castellanos (Romaña); Iván Merchán (el Loco Iván) y Aldinever Morantes. /Archivo particular

El 9 de abril de 2018, dos semanas después de que Seuxis Pausias Hernández, conocido como Jesús Santrich, fue capturado acusado de conspirar para enviar cocaína a los Estados Unidos, Iván Márquez se refugió en el Espacio Territorial y de Reincorporación de Miravalle (Caquetá), que lideraba Hernán Darío Velásquez, "El Paisa".

Meses más tarde, mientras Santrich estaba en la cárcel y Márquez pedía su libertad, otros exjefes guerrilleros abandonaron sus esquemas de seguridad y se fueron de los espacios de reincorporación alegando pocas garantías jurídicas y físicas para seguir en el proceso de paz.

Posteriormente, Santrich salió en libertad en mayo de 2019, cuando ya Márquez junto a Hernán Darío Velásquez (El Paisa), Aldinever Morantes, Iván Merchán (El loco Iván), Henry Castellanos (Romaña), Walter Mendoza y Enrique Marulanda, se habían ido a la clandestinidad, aunque no anunciaron que estuvieran rearmándose. Todos fueron comandantes guerrilleros de las Farc que dejaron las armas en agosto de 2017, quienes también tenían bajo su mando a un importante número de personas durante la guerra.

Iván Márquez fue el jefe negociador de las Farc en La Habana, pieza clave para estructurar el Acuerdo de Paz que se firmó en 2016 en la isla. Luego, ya en Colombia, hizo campaña durante varios meses en el Caquetá y luego ocupó una de las curules en el Senado de la República, como parte del acuerdo de La Habana. Sus últimos meses antes de irse nuevamente a la clandestinidad estuvo en el Espacio Territorial y de Reincorporación de Miravalle (Caquetá). Posteriormente, desapareció y envió varias cartas a la comunidad internacional pidiendo garantías físicas y jurídicas para regresar al proceso.

Hay que recordar que Márquez era el segundo hombre más importante de la guerrilla que dejó las armas en agosto de 2017. Comandó el bloque Caribe y fue parte del secretariado de las Farc. En su contra hay por lo menos 28 condenas y 128 órdenes de captura por la justicia ordinaria. Según las autoridades, estuvo detrás de la toma a la base militar Las Delicias en 1996, donde murieron 28 militares y secuestraron a 60 personas; la masacre de Bojayá en 2002, y la bomba a El Nogal en 2003.

En el video también aparece Hernán Darío Velásquez también conocido como “El Paisa”. Fue el comandante de la antigua columna móvil Teófilo Forero y tiene más de veinte procesos judiciales en la justicia ordinaria por los atentados al Club El Nogal de Bogotá, la toma al Palacio de Miraflores en Neiva (Huila), la masacre de la familia Turbay Cote en Caquetá y una docena de secuestros por lo que la Justicia Especial para la Paz (JEP) lo llamó a comparecer, como ocurre con todos los exmandos medios que aparecen en el video difundido en la madrugada del jueves. La Fiscalía lo investiga además por haber secuestrado el avión de Aires en 2000.

Durante el proceso de paz, “El Paisa” se trasladó a La Habana y esto fue leído como un gesto de voluntad de paz de las Farc y de que su proceso de reincorporación sería completo. Luego, después de firmar dicho acuerdo a mediados de 2016 en La Habana, ya en Colombia se encargó de liderar el Espacio Territorial y de Reincorporación de Miravalle (Caquetá) en donde se concentraron más de 300 exguerrilleros que dejaron las armas. En ese espacio fue donde surgió el equipo de rafting que compitió internacionalmente hace poco. Actividad que sirve de reincorporación económica de un grupo de excombatientes. Igualmente, en ese Etcr que abandonó hay proyectos productivos en donde la comunidad internacional también invirtió recursos económicos.

El otro de la foto es Jose Manuel Sierra Sabogal, también conocido como “El Zarco Aldinever Morantes", el también conocido como heredero político y militar del jefe guerrillero del Bloque Oriental, "Mono Jojoy". Morantes también fue comandante de este bloque, miembro del Estado Mayor Central y estaba llamado por la JEP a comparecer por el delito de retenciones ilegales o secuestro. Morantes perteneció al Estado Mayor de esta estructura militar. Ingresó a la guerrilla el 27 de diciembre de 1990, cuando apenas tenía 14 años y dos años después de que los paramilitares asesinaran a su abuelo y a dos tíos en Restrepo (Meta).

Morantes fue quien confirmó que esa guerrilla tenía en su poder al joven estudiante de administración de empresas de la Universidad San Martín, Edson Pérez. En ese momento los medios colombianos reportaron que las Farc supuestamente recibieron $200 millones que pagó la familia por el rescate. Sin embargo, el joven no volvió y la guerrilla, al parecer, pidió otros $300 millones cuando, según el Gaula, Pérez ya estaba muerto.

Iván Olivo Merchán, conocido como el Loco Iván, fue integrante del estado mayor del Bloque Oriental y era el encargado de coordinar el espacio territorial en La Macarena (Meta), donde se concentraron más de 125 excombatientes. Durante el conflicto, fue capturado por las fuerzas estatales y se voló en dos oportunidades de las cárceles La Picota y La Modelo de Bogotá. También está acusado de haber participado en la toma a La Calera (Cundinamarca) y las autoridades judiciales lo referencian como un importante explosivista de la antigua guerrilla. Igualmente estaba llamado por la JEP para comparecer por el delito de secuestro.

El otro comandante guerrillero que aparece en el video es Henry Castellanos, conocido como “Romaña”. Fue el financista del Bloque Oriental de las Farc, acusado de crear las llamadas "pescas milagrosas" en la vía que comunica de Bogotá a Villavicencio y también es quien aparece en varios videos históricos de la guerrilla planeando las tomas a los pueblos como la de Miraflores (Guaviare). La jusiticia ordinaria lo investiga por el secuestro del gobernador Alan Jara, por la toma en Mitú en 1998, donde fueron asesinados 40 uniformados y 11 civiles.

En su última etapa, ya en el proceso de paz, inicialmente lideró la coordinación de 400 hombres armados en el municipio de Tumaco (Nariño), tierra de donde salió hacia el Meta por falta de garantías de seguridad, argumentó en su momento. De allí desapareció en septiembre de 2018, cuando se conoció que había abandonado su esquema de protección asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Enrique Marulanda, otros de los que aparece en el video, es uno de los hijos del fundador de la guerrilla, Manuel Marulanda Vélez. También abandonó el espacio territorial de Mesetas (Meta) donde hacía su reincorporación al lado de Aldinever Morantes, miembro de antiguo bloque oriental de las Farc. Sus otros dos hermanos se dice que siguen en Mesetas conviviendo con más de cien excombatientes.

Wálter Mendoza” es otro de los disidentes del proceso de paz que anunció su rearme. Militó en el bloque Occidental, de la mano de “Pablo Catatumbo”. José Vicente Lesmes, su nombre real, es reconocido en las filas de la guerrilla como el creador de las “columnas móviles”. Comandó la Libardo García, que operaba en el Valle del Cauca, y estaría detrás de múltiples hechos violentos en Buenaventura.

Finalmente, está Jesús Santrich, el controvertido miembro del antiguo Bloque Caribe, el que lideró la mayoría del tiempo Iván Márquez, quien también ayudó a fundar el Bloque Sur. Es amigo personal de Márquez, éste último su ferviente defensor en la última etapa judicial que vivió luego de la firma del Acuerdo de Paz. Hay que recordar, que el 9 de abril de 2018 Santrich fue pedido en extradición por los Estados Unidos y capturado por la Fiscalía para esos fines. La razón: la justicia lo acusaba de haber conspirado para enviar cocaína a ese país.

No obstante, después de un año del proceso judicial que surtió en la Justicia Especial para la Paz (JEP) se le concedió la garantía de no extradición y se determinó que no se contaban con las pruebas para determinar la fecha de los delitos. Por esta razón, salió en libertad condicionada, se posesionó como Representante a la Cámara por el partido FARC, y, semanas después, en junio, como aforado, la Corte Suprema continúo con el proceso por el delito de tráfico de estupefacientes pero se perdió su rastro antes de la llamada a indagatoria. A finales de junio se conoció que salió del Espacio Territorial de Tierra Grata, en donde, como sus compañeros de armas, abandonó su esquema de seguridad. La Corte Suprema de Justicia expidió una orden de captura en su contra, tras abandonar el proceso de paz. Igualmente, la Interpol tiene la orden de detenerlo en cualquier otro país.