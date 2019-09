"El Eln ha respetado nuestro proceso": excombatientes de las Farc en Arauca

Gloria Castrillón / @glocastri

Nelson Quintero Estévez nació en San Vicente de Chucurí hace 50 años, de los cuales pasó 30 en la guerrilla de las Farc trasegando por Santander, Cesar, Vaupés, Meta, Guaviare, Cundinamarca, Boyacá, Tolima y finalmente, en Arauca, donde hizo dejación de armas y lidera un grupo cerca de 400 excombatientes que hacen su reincorporación en una vereda llamada Filipinas, del municipio de Arauquita. En la guerra se hizo llamar Arcesio Angarilla.

Hizo parte de los 12 protagonistas que la Comisión de la Verdad invitó para participar en el diálogo por la no repetición que se cumplió en Arauca el pasado 12 de septiembre. El gobernador del departamento, Ricardo Alvarado y el defensor del Pueblo, Deisson Mariño, reconocieron el liderazgo que Nelson ha ejercido para llevar adelante la reincorporación. Ninguno de los comandantes de las Farc en Arauca está en el rearme, distinto a lo que ocurrió con otras estructuras del Bloque Oriental de la exguerrilla, señalaron los dos funcionarios.

Lea: Cultivando sacha inchi, los excombatientes de las Farc se quedan en Arauca

Nelson acaba de validar su bachillerato en su proceso de reincorporación, pues apenas terminó la primaria; sueña con estudiar ingeniería civil y hace parte de la cooperativa que lleva a cabo el proyecto del cultivo de sacha inchi. Estas son sus impresiones sobre el momento que atraviesa la implementación del acuerdo de paz en un territorio como Arauca, rodeado de un entorno de violencia.

¿Cuántas personas llegaron a Filipinas y cómo ha sido el proceso de reincorporación?

Llegamos a Filipinas unos 430 excombatientes entre hombres y mujeres, la primera misión de dejación de armas y cese bilateral del fuego se cumplió, en la segunda misión, desde agosto de 2017, un 50% de las personas salieron del ETCR y hoy en día se encuentran con las familias, en Arauquita, en todo el departamento de Arauca, Saravena, Tame y Fortul y algunos que están haciendo reincorporación en Arauca capital.

Varias autoridades reconocen que los líderes de Filipinas se mantienen en el proceso, ¿Por qué ha sido así, a pesar de tener al Eln, la frontera y las disidencias tan cercanas?

Nosotros desde el comienzo estamos comprometidos con el proceso, no hemos pensado en devolvernos a la guerra. La gente ya tiene núcleo familiar y cuando uno recoge los hijos, a sus padres, se dan unos lazos de amor porque duramos muchos años sin ellos y en este momento pensar que regresamos a la guerra es difícil. Lo que le toca al gobierno es cumplir lo poco que queda del acuerdo. El acuerdo está desbaratado, y eso nos tiene en incertidumbre política, jurídica, económica. Queremos seguir contribuyendo, seguir con nuestras familias, somos una comunidad de excombatientes. Yo creo que pronto se acabará esa palabra de excombatientes y seremos una comunidad más del departamento.

Los que antes eran comandantes, hoy son líderes de las comunidades. No puedo juzgar a mis excompañeros de armas porque se hayan rearmado; ese es un tema del Estado. La rebelión existe por naturaleza y es universal, ellos pueden luchar desde el espacio que quieran, nosotros somos un partido político y con ayuda del gobernador, de la Defensoría del Pueblo, nos vamos a seguir manteniendo.

Lea también: “Los que piden la guerra no saben qué es ponerle el pecho a las balas”: gobernador de Arauca

¿Reconoce usted el apoyo de las autoridades locales y regionales?

Sí. La gobernación de Arauca lo hecho, nos ha visitado, nos ha llevado de la mano; fíjese usted que no lo han hecho las alcaldías. También reconozco el trabajo de la ARN, del Consejo Nacional de Reincorporación, con ellos hemos hecho todo para mantenernos en los territorios.

¿Usted sabe dónde está ese 50% de excombatientes que no están en el ETCR?

Sí, totalmente. Me puse en la tarea de buscar qué pasó con todos los compañeros que se fueron del espacio. Tenemos tres cooperativas y una asociación de compañeros que están fuera del ETCR, que están con sus familias haciendo la reincorporación. Ellos siguen firmes, pedimos que se solucione lo de la compra de tierras y la solución de vivienda para ellos.

Información de inteligencia dice que Arauca fue el territorio donde Iván Márquez y otros líderes reorganizaron parte de la disidencia, ¿qué sabe de eso?

Ninguna. Nosotros estamos en la tarea de la reincorporación. Por ejemplo, yo Nelson Quintero Estévez me la paso entre el espacio, la gobernación, las alcaldías, en esos temas. No tenemos conocimiento de cómo se reamaron, de si hicieron alianza con el Eln, no nos corresponde saber a nosotros. El pueblo colombiano puede estar seguro de que nosotros estamos concentrados en cumplir con la reincorporación.

Le puede interesar: En el espacio de reincorporación que dejó el “Paisa” siguen comprometidos con la paz

Información de inteligencia del Estado señala que los disidentes reciben apoyos desde los ETCTR, ¿qué dice usted al respecto?

En los medios hay mucha desinformación, dicen que desde los ETCR se alimenta un rearme. No pueden ser tan irresponsables de decir que estas familias están haciendo eso. Todos los días estamos en presentaciones con la ARN, aquí está presente la fuerza pública. No tienen por qué decir eso. Eso hace parte de la estigmatización contra los ETCR, nosotros estamos ayudando a construir lo que en algún momento ayudamos a destruir durante la guerra.

¿Qué falta de parte del Estado para no desestimular a los excombatientes?

A nosotros nos visitó el doctor Emilio Archila y hay una cosa interesante que el presidente Iván Duque dice que a los excombatientes les va a cumplir. Pues todos lo somos, los de la dirección del partido de la rosa que viven en Bogotá también lo son y no queremos que los vayan a extraditar como lo querían hacer con Santrich. Necesitamos tierra, soluciones de vivienda, educción y salud. Nosotros, por ejemplo, nos hemos concentrado en el tema de la educación desde el primer día, ahorita vamos a hacer cinco técnicos con la universidad de los Llanos y la universidad Distrital; tendremos la oportunidad de volvernos tecnólogos y eso es para 150 excombatientes y 100 personas de la comunidad. Lo que pedimos es que se le pare bolas a estos programas, que lleguen rápido los proyectos productivos, todavía hay mucha tramitología, les pedimos que ya hay una confianza construida, no dejemos ir esta oportunidad.

Le recomendamos: Excombatientes del Meta están con el Acuerdo de Paz

¿Cómo ha sido adelantar su proceso de reincorporación en medio de la estructura más fuerte del Eln, el frente Domingo Laín, al mando de Pablito?

Aquí lo ha dicho el defensor del pueblo. La paz es incompleta sino está el Eln. El gobierno debe sentarse a hablar con esta estructura que es originaria de aquí. Nosotros estamos en un contexto político y social muy peligroso por la frontera. Si el gobierno no cumple con la reincorporación, habrá economías ilegales que le están ofreciendo al excombatiente la posibilidad de poder ingresar a otros grupos, eso nos pone en peligro. No se trata de decir que el gobierno no hecho nada, porque no es así, pero toca hacer un trabajo urgente con los excombatientes. Los araucanos hemos vivido todo el tiempo en ese contexto difícil con el Eln y la fuerza pública.

¿El Eln ha intentado torpedear su proceso de reincorporación?

Nunca. Ellos lo han respetado, han respetado a los excombatientes, pero vivimos en este contexto.