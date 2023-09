“A fuerza de discapacidad”, un libro para describir que todo es posible

_ Foto: Cortesía

Háblenos brevemente sobre usted, sus estudios, sus publicaciones y su experiencia como persona en condición de discapacidad física

Nací en Manizales y viví la mayor parte de mi vida allí. Estudié publicidad en la UCM, participé por una beca para una maestría en comunicación en España, obtuve el cupo, mi tesis de maestría fue sobre Los Simpson, con ella obtuve un sobresaliente cum laude, seguí investigando y me publicaron en España el libro “Detrás de los Simpson”. Esta publicación me abrió las puertas de industrias audiovisuales, de investigación de mercados y de docencia universitaria. Durante 25 años de experiencia profesional he trabajado con compañías de renombre nacional e internacional en estos ámbitos. En los últimos años me dediqué a la consultoría en semiótica, comunicación estratégica de marca, investigación de mercados y docencia universitaria en pregrado y posgrado en universidades en Bogotá, donde vivo hace 15 años.

Todo esto en el marco de una discapacidad física que comenzó con la pérdida de movilidad en los pies cuando tenía cuatro años y que fue avanzando progresivamente hasta perder la movilidad en las piernas, en las manos y los antebrazos. Llevo 27 años en silla de ruedas, en medio de las condiciones propias de cualquier ser humano que quiere salir adelante y que además se encuentra en una silla de ruedas, puedo decir que ha sido un proceso muy bonito, una experiencia de vida maravillosa, en mi conferencia “La diferencia marca la diferencia” lo expreso diciendo que mi mayor experiencia son 40 años haciendo sueños realidad en condición de movilidad reducida.

¿Cuáles son esos retos de la vida cotidiana con los que se encuentra una persona en condición de discapacidad física?

Estudiar, trabajar, velar por sí mismos, sus familias, sus hijos, disfrutar de la vida, como cualquier persona, con agravantes como las recurrentes barreras arquitectónicas y, más aún, las barreras sociales. Hoy se habla acerca del lenguaje inclusivo; sin embargo, cuando se refieren a una persona en condición de discapacidad pueden usar términos como “personita”, en los aeropuertos “sillita”; y expresiones como: “lo voy a ubicar acá, o póngalo acá”, entre otras que claramente nos dejan con una percepción de una persona subvalorada, o de un objeto.

La gran mayoría de las personas en condición de discapacidad deben trabajar para subsistir, las barreras arquitectónicas y sociales representan una exclusión y una imposibilidad para cumplir con las responsabilidades personales y del hogar, para el disfrute de la vida. Si a eso se suma una cuestionable atención en salud, sistemas de transporte deficientes, entre otros factores, se va estableciendo un entorno complicado y hostil para alguien en silla de ruedas. Todo esto es sólo la punta del iceberg de una situación bastante compleja para una minoría que ya no lo es y que se ve obligada a bajar la cabeza frente a una sociedad indolente.

¿Qué lo motivo a escribir este libro?

Por ahí dicen que “ojos que no ven, corazón que no siente”. Cuando las personas conocen las situaciones que tienen que atravesar los demás, quizá empiezan a tener una perspectiva diferente, más incluyente para las personas en condición de discapacidad. Yo vivo una discapacidad desde niño, con ella estudié, hice una carrera, viajé fuera del país a estudiar, busqué empleo, trabajé… Y he tenido una vida digna gracias a mi esfuerzo de superación personal en medio de las circunstancias adversas que plantea un país como Colombia para las personas en condición de discapacidad. Entonces quise contar mi historia para generar conciencia en las personas que de una u otra forma, de manera consciente o inconsciente nos limitan, nos maltratan, nos obstaculizan, y también demostrar que se pueden alcanzar los sueños con empeño y dignidad ante la adversidad cualquiera que esta sea. Esto último resulta motivante para muchas personas.

¿Cuánto tiempo tomó escribirlo?

La idea surgió hace unos 10 años, estaba orientando una conferencia para personas en condición de discapacidad y sus familias, la acogida fue tan bonita que me inspiró para contar estas historias de vida, de superación personal. Empecé a escribir esporádicamente, en los espacios que tenía libre de mi trabajo, que en realidad eran muy pocos. Logré avanzar hasta cierto punto, llegó la pandemia, me puso contra la espada y la pared y me dediqué a escribir. Puedo decir que este libro es uno de los frutos del confinamiento. El primer boceto me llevó unos cuatro meses, allí hubo una revisión en la que me di cuenta de que aún faltaban algunas cosas importantes por contar, continué la escritura y este segundo proceso me llevó otros dos meses y medio. En total podría decir que fueron unos seis meses. El paso a seguir era publicarlo, yo ya tenía experiencia con editoriales por mi libro “Detrás de los Simpson”, que me publicaron en España hace unos años. En esta oportunidad no busqué editorial, yo mismo me dediqué a la edición del libro y a la impresión de este bajo mi propia cuenta. Invertí algunos ahorros e hice un préstamo bancario. Luego vino la distribución, afortunadamente el libro ha tenido muy buena aceptación, al punto que librerías Panamericana lo distribuye a nivel nacional, también plataformas como Buscalibre.

¿A quiénes está dirigido?

“A fuerza de discapacidad” es para aquellos que creen que todo es posible pero que a veces no lo ven tan claro. Es un libro de soñador con principio de realidad. Es para todas aquellas personas que buscan un aliciente, una razón para levantarse cada mañana a enfrentar la vida con dignidad, con amor, con propósito. Claramente una persona en condición de discapacidad se va a identificar con lo que allí se cuenta; sin embargo, mi foco central en el libro no es exclusivo de las personas en condición de discapacidad, son quienes no experimentan una condición como esta porque son ellos afortunados de conocer las experiencias que tenemos que vivir otras personas sin necesidad de experimentarlas, y de aprender de ellas, y de comprender que somos seres humanos para quienes las circunstancias nos implican un esfuerzo adicional y que ellos pueden ser luz en lugar de un obstáculo.

¿Cuál cree que es el mensaje principal de esta publicación?

“A fuerza de discapacidad” es una historia real de vida, lo que allí se cuenta es tal cual como sucedió. Allí radica el valor de la historia, en su autenticidad, en el hecho de que es una historia de un ser humano común y corriente, un colombiano promedio como usted, como yo que sale adelante en medio de circunstancias físicas, económicas, sociales… difíciles, que las afronta con mucha fe experimentando también la manifestación de Dios en su vida. Que la felicidad viene de una vida con propósito, que el éxito se logra cada día en su construcción cotidiana y no esperando que las cosas caigan del cielo. Que el que persevera alcanza y que todo se puede lograr en la medida en que así lo consideremos.

¿Qué descubrirán sus lectores?

Una historia muy entretenida de un niño, un adolescente y un adulto en condición de discapacidad que sueña con estudiar, trabajar, formar un hogar, salir adelante, desenvolverse por sí mismo, entre otras cosas que logra gracias a su empeño y al poder divino. Van a descubrir que donde se presume debilidad hay fortaleza, que la grandeza humana es más fuerte que la adversidad. Se van a sorprender con la capacidad resolutiva de una persona que tiene restricciones en su movilidad, de una persona que no ve la discapacidad como un obstáculo sino como una inspiración para ser creativo, para crecer como ser humano, para hacer las cosas de otra manera en su vida cotidiana, en su aseo personal, conducir un auto, orientar clase, trabajar, ser esposo, amigo… en fin… aportar a la sociedad en ocasiones, diría yo, más que el promedio. Creo que más de una persona se identifica con lo que allí expreso porque no soy el único que ha tenido que afrontar la vida en medio de circunstancias difíciles y a pesar de ello salir adelante.

Recuerde que el libro está disponible en Panamericana y Panamericana.com.co

Libro A fuerza de discapacidad, Juan Pablo Marín Correa, ISBN 9789584971067. Comprar en Buscalibre. buscalibre.com.co