Compañías alrededor del mundo trabajan en programas y proyectos para reducir las emisiones y avanzar en la lucha contra el cambio climático. Estas son algunas de las más recientes.

Un nuevo estudio desarrollado como parte del Programa de Investigación Mundial del Cambio Climático, y publicado en la revista científica Reviews of Geophysics replantea la sensibilidad de la atmósfera al CO2 y revela que, si las emisiones de gases de efecto invernadero siguen subiendo al ritmo actual, no habrá posibilidades de limitar el aumento de la temperatura global promedio, presentando un alza de las temperaturas globales de entre 2,6° y 4,1°en promedio por encima de los niveles preindustriales.

El estudio que se basó en simulaciones por computadora usando observaciones satelitales, registros históricos de temperaturas y evidencia de las temperaturas prehistóricas en base a fuentes como los anillos de los árboles, afirma que: “estamos en camino a duplicar los niveles de CO2 con la actual tasa de emisiones para el 2080”. Lograr que esto no suceda depende de varios actores, incluidas las empresas como agentes sociales imprescindibles para lograr la transformación hacia una sociedad baja en carbono.

Por responsabilidad, por impacto y por capacidad de acción, las compañías tienen un papel esencial en la lucha contra el cambio climático y pueden hacer mucho: desde la contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 13) hasta la gestión sostenible de su cadena de valor, de las relaciones con la comunidad, de los procesos productivos y de los bienes y servicios. De ahí la necesidad de buscar y promover nuevas oportunidades para generar los cambios ambiciosos que requiere la economía baja en carbono.

Una de las iniciativas recientemente firmada es “Transform to Net Zero” que reúne a nueve multinacionales (Natura &Co, A.P. Moller - Maersk, Danone, Mercedes-Benz AG, Microsoft Corp., NIKE, Inc., Starbucks, Unilever y Wipro) la cual tiene la intención de desarrollar y entregar investigación, guías y hojas de ruta para permitir que todas las empresas logren emisiones cero netas de carbono.

Transform to Net Zero se enfocará en hacer posible la transformación necesaria de los negocios para lograr emisiones cero netas de carbono antes de 2050, además de impulsar un cambio más amplio, con un enfoque en políticas, innovación y finanzas. Los resultados estarán disponibles para los fundadores, pero también para otras empresas que quieran participar de los trabajos, que tienen fecha de conclusión prevista en 2025.

Roberto Marques, presidente ejecutivo del consejo y CEO del Grupo Natura &Co declaró que: “En Natura & Co realmente creemos en la cooperación. Recientemente lanzamos nuestro Compromiso con la Vida 2030 en el que establecimos para todos nuestros negocios el objetivo de convertirnos en carbono cero neto en diez años. Pero para abordar las crisis climáticas que enfrenta el mundo, debemos ayudarnos mutuamente para hacer más y hacerlo más rápido”.

En Colombia

Con el objetivo de contribuir y poner en marcha su transición energética, de energía tradicional a energía limpia, el Centro Comercial Diverplaza –ubicado al noroccidente de Bogotá- inició el funcionamiento de su planta solar, proceso que comenzó a finales de enero de este año.

“Estamos convencidos que si queremos generar un cambio debemos empezar por nosotros mismos; orgullosamente nos convertimos en el primer Centro Comercial en el noroccidente de la ciudad en utilizar una planta solar para alimentar energéticamente parte de nuestro funcionamiento. En total serán 698 paneles que darán luz 100% natural a todas nuestras zonas comunes”, cuenta Alejandro Alvarado Boshell, CEO de Diverplaza.

Por su parte, Rodolphe Demaine, CEO de GreenYellow para Colombia y Panamá, detalla que “La planta tendrá una producción de más de 284 mil kilovatios hora por año, permitiendo al Centro Comercial reducir en un 18% el valor de su factura eléctrica, así como la emisión de 91 toneladas de CO2, equivalente al efecto depurativo de 434 árboles plantados”,

Esta acción se suma a los diferentes proyectos realizados por GreenYellow que tienen como objetivo la optimización del uso de la energía y descarbonización de las empresas colombianas del sector terciario e industrial, que actualmente suman un ahorro de 245 gigavatios por año.