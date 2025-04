Aroma Cafetero: “La tecnología permite que el buen café deje de ser un lujo”

Aroma Cafetero nació en 2018 y logró una inyección de capital en 2021. Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Dicen que en el corazón de Etiopía, en la región de Kaffa, nació una bebida que siglos después se convertiría en el ritual diario de millones: el café. En Colombia, esta tradición cobra vida con una variedad especial —el Café Arábica— reconocido mundialmente por producir el café suave de más alta calidad. Con el tiempo los consumos han cambiado y hoy, gracias a una cultura más fuerte, son los mismos hogares los que demandan por máquinas que exploren y exploten lo mejor del café. En ese terreno es que ha crecido con éxito Aroma Cafetero, una compañía que nació en 2018 de la mano de Juan Guillermo Tobón y otros dos socios, quienes juntos se dieron a la tarea de ofrecer al mercado máquinas automáticas, fáciles de operar y que hoy se perfilan como el complemento perfecto para una de las bebidas más queridas por los colombianos. De su crecimiento, de cómo ha aumentado el portafolio, de las tendencias en los nuevos consumidores y más hablamos con Tobón, quien hoy es el gerente general de Aroma Cafetero.

¿Por qué las máquinas automáticas están transformando la elaboración del café?

Las máquinas automáticas están transformando la forma en que hacemos café. Los métodos tradicionales como la greca o los sistemas manuales requieren tiempo y técnica. Hoy, buscamos practicidad sin sacrificar sabor. Con un solo botón, nuestras máquinas muelen el café en grano al instante, lo extraen y texturizan la leche. Así, en segundos, tienes un cappuccino perfecto.

La propuesta de valor de Aroma Cafetero radica no solo en la comodidad, sino también en la accesibilidad. Diseñamos equipos asequibles, pensados para el mercado colombiano, que permiten ofrecer bebidas de alta calidad a precios razonables. Democratizamos el buen café.

Hablemos un poco de la tecnología detrás de estas máquinas, ¿cómo son los algoritmos de control?

El algoritmo es el programa de las máquinas. Soy ingeniero electromecánico de profesión y trabajé durante 20 años para dos compañías grandes industriales, siempre trabajé en el mundo de la tecnología, de la industria, en la automatización de procesos. Ahí fue donde surgió la idea de automatizar y volver mucho más fácil, a un solo toque, la preparación de un café. Empecé a desarrollar los algoritmos de control, que son el lenguaje con el que le indicamos a las máquinas qué deben hacer: ejemplo: yo pulso este botón, tú debes prender el molino durante tantos segundos y eso son tantos gramos de café. En Colombia solo hay dos compañías, una que se dedica mucho a máquinas industriales, que se usan en grandes superficies, pero como nosotros no había, no existía una empresa que sacara máquinas económicas, pequeñas, automatizadas. Una de las estrategias que nos ha permitido ganar terreno en el mercado ha sido el desarrollo de equipos ahorradores de energía. Mientras muchas empresas continúan comercializando máquinas industriales de gran tamaño, especialmente de marcas italianas, o tipo baristas nosotros decidimos enfocarnos en una alternativa diferente. Desde el inicio, nuestra apuesta fue clara: crear soluciones accesibles, diseñadas específicamente para el mercado colombiano, que combinan funcionalidad, eficiencia energética y facilidad de uso.

Queríamos que nuestras máquinas fueran asequibles, fáciles de usar y que, con solo presionar un botón, cualquiera pudiera preparar una bebida de excelente calidad. La tecnología ha sido clave para lograr que disfrutar de un buen café ya no sea un lujo. Hoy, un tendero o un panadero puede preparar una taza por tan solo $600 y venderla por $2.000, manteniendo una excelente rentabilidad. Desde nuestra visión, lo que buscamos con la tecnología es democratizar el acceso al café de calidad: que cada vez más personas puedan disfrutar de una buena taza a un precio justo.

¿Cómo les fue en 2024 y cuál es la proyección para este 2025?

Nuestro crecimiento ha sido muy positivo. Fundamos la empresa en 2018 y, como es natural en cualquier emprendimiento, los primeros años —hasta 2021— fueron los más desafiantes. Éramos una estructura pequeña, en proceso de consolidación. En 2021, como socio fundador, logré asegurar una inyección de capital que nos permitió dar un gran paso: desarrollar nuestro primer modelo de máquina. Durante la pandemia nos enfocamos en investigación o desarrollo, y para mediados de ese mismo año ya estábamos produciendo a escala industrial. En ese momento éramos solo tres personas, Hoy, con orgullo, podemos decir que el equipo ha crecido a más de 70 colaboradores. Este crecimiento ha sido verdaderamente exponencial. Solo en 2021 crecimos cerca del 300 %. El año 2024 representó una etapa más estable. Aunque el mercado estuvo relativamente quieto, como marca 100 % colombiana logramos consolidarnos y ganar terreno frente a competidores internacionales. Este 2025 ha comenzado de forma muy positiva: en lo que va del año, ya registramos un crecimiento del 75 % en comparación con el año anterior.

¿Por qué hoy las personas están más interesadas en hacer sus propios cafés desde casa?

Muchas marcas, incluida la nuestra, hemos trabajado por fortalecer el conocimiento alrededor del café. Hoy en día, las nuevas generaciones tienen un consumo más informado y consciente. Se fijan en las etiquetas, en el origen del producto, en los procesos detrás de cada taza. Es común ver a jóvenes disfrutando del café o participando en tendencias como las coffeeparties, reuniones sociales que giran en torno al café. Además, se está desmitificando la idea de que el mejor café solo se exporta. Cada vez más productores locales, como nosotros, estamos elevando la calidad del café que se consume en el país. Esa combinación entre cultura y conciencia ha impulsado un consumo interno mucho más fuerte.

¿Es más rentable para un negocio el uso de estas tecnologías?

Desde la perspectiva de los negocios, podríamos decir que todo parte del control sobre el uso del café. Por ejemplo, cuando tienes una cafetería y preparas café en una greca o en cualquier otro método tradicional, muchas veces no se mide exactamente la cantidad de café que se utiliza. De hecho, cerca del 90 % de los establecimientos, e incluso muchos hogares, no tienen claro cuánto les cuesta realmente hacer una taza de café porque no cuentan con un sistema de medición preciso; simplemente preparan sin medir. No existe un estándar uniforme en la preparación. Un café debería llevar, en promedio, 10 gramos, pero es muy común que se utilicen 12, 13 o incluso apenas nueve gramos por taza. Esto puede parecer mínimo, pero a gran escala representa una diferencia considerable. Si vendes 150 cafés diarios y estás utilizando solo tres gramos de más por taza, eso significa que al día estás gastando 450 gramos de café extra. En un mes, fácilmente puedes estar perdiendo más de seis kilos de café sin darte cuenta. Es justamente ahí donde la tecnología hace una diferencia significativa. Las máquinas inteligentes automáticas controlan con precisión el gramaje de cada preparación, lo que permite optimizar el uso del producto y cuidar el costo. Y en cualquier negocio, controlar el costo significa mejorar la rentabilidad. Por eso digo que la tecnología no solo facilita la preparación del café. También facilita que el negocio sea más eficiente y sostenible en el tiempo.