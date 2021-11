Así puede escuchar La Voz de la Cultura, un podcast exclusivo de Amazon Music

Amazon Music no deja de sorprender a los fanáticos de la música, y, junto a su gran lanzamiento en Colombia, con millones de canciones en streaming con la más alta calidad de audio, miles de playlists y emisoras programadas localmente, también anunció podcasts que se pueden disfrutar en la plataforma, e incluye novedosos programas originales producidos exclusivamente para los usuarios de Amazon Music.

Es el caso de La Voz de la Cultura, donde los editores de Rolling Stone en Español traen las historias, conversaciones y entrevistas con los personajes más relevantes de la cultura pop. En esta nueva temporada, que se lanzará el próximo lunes 29 de noviembre y se podrá escuchar en exclusiva en Amazon Music, se presentarán algunos de los representantes más influyentes del mundo del entretenimiento latinoamericano.

En La Voz de la Cultura, donde los editores de Rolling Stone en Español son hosts, los usuarios encuentran conversaciones que trascienden los intereses de la promoción y se adentran en la trayectoria de artistas, discos, actores, películas y espectáculos. Este podcast, que tendrá 10 episodios de 40 minutos cada uno, es un espacio para que las celebridades se reúnen para celebrar lo mejor de la cultura y la historia de Latinoamérica.

Las intensas y atrayentes historias no serían lo mismo si no tuvieran grandes invitados, por lo tanto, estos 10 episodios también contarán con grandes invitados como lo son C. Tangana, Jorge Drexler y más.

Recuerde, desde el próximo 29 de noviembre podrá disfrutar de la segunda temporada del podcast, que le trae las anécdotas, conversaciones y entrevistas con los personajes y celebridades más relevantes de la cultura pop actual.

La Voz de la Cultura, el espacio perfecto para los fanáticos de las celebridades latinoamericanas, producido exclusivamente para los usuarios de Amazon Music.