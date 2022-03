“Cada estudiante nuevo de la Universidad El Bosque siembra un árbol”

María Clara Rangel Galvis, rectora de la Universidad El Bosque. Foto: Cortesía Universidad El Bosque

¿Qué acciones puntuales ha hecho la Universidad El Bosque para haber sido reconocida por The Times Higher Education por su buen desempeño frente a los ODS?

Nosotros llevamos por lo menos unos cuatro años trabajando en esto. Lo primero que hicimos fue reconocer que estos objetivos son asumidos desde los programas de formación y en el cómo los estudiantes se responsabilizan dentro de ellos. Por eso la universidad creó una cátedra de los ODS, en la que participan nuestros estudiantes y de acuerdo con esto hemos venido fortaleciendo nuestro que hacer dentro de ellos. Es así, como la Universidad El Bosque se destacó en el ODS número 3 de salud y bienestar, obteniendo el primer puesto, porque hace 45 años venimos siendo líderes en estos dos aspectos ya que nuestros programas académicos responden a un enfoque de formación biopsicosocial y cultural en los que todos tienen un énfasis en salud y calidad de vida. Por eso la universidad tiene programas muy fuertes relacionados con formación en educación continua, educación sexual, salud mental y políticas para ser una institución libre de humo. Y así, hemos venido fortaleciendo temas de salud; por ejemplo, construimos un hospital universitario llamado Los Cobos Medical Center, en donde se forman nuestros estudiantes de diferentes programas y en este hospital universitario promovemos la atención centrada en el paciente y la familia. Entonces, tenemos muchos aspectos por los que nos han catalogado como una institución fuerte en los temas de salud y bienestar.

¿Cómo se fortalece la calidad académica a partir de la promoción y creación de una política de género, siendo una universidad pionera en este aspecto en el país?

Nosotros también somos reconocidos por el ODS número cinco, del ranking mencionado anteriormente, tenemos un Centro de Género que continuamente está apoyando a nuestra comunidad para evitar todo lo relacionado con la violencia de género y lograr la equidad de género en los procesos a nivel institucional. Es por eso que además nosotros fuimos uno de los referentes de la estructuración de políticas de género a nivel de las instituciones de educación superior en conjunto con el Ministerio de Educación.

¿Cuál cree que ha sido su mayor labor para no solo ser reconocida como Mujer del Año en Educación por She is Global Forum, sino que la vean como una mujer líder en la lucha contra la desigualdad de género?

Esto no ha sido un proceso fácil. A lo largo de todo mi proceso académico he tenido que romper varios techos de cristal, me he formado para tener un respaldo profesional a partir del cual he podido desempeñarme en los diferentes cargos laborales que he venido asumiendo. Especialmente, formándome para tener un respaldo profesional a partir del cual pueda adquirir las funciones laborales que he venido asumiendo. Así he logrado posicionarme en diferentes espacios, dando muestra de ese liderazgo y el trabajo que he venido desarrollando y, al mismo tiempo, promoviéndolo con las mujeres para que ellas puedan seguir ese ejemplo. Yo creo que el ejemplo es importante, para que más mujeres sigan creciendo y asuman mejores posiciones en el sector académico especialmente. Todo eso me ha llevado a participar en espacios de liderazgo para así contribuir a que más mujeres puedan romper ese techo de cristal y sigan llegando a altos cargos.

¿Cómo está impulsando la Universidad El Bosque la enseñanza de competencias en sostenibilidad?

La universidad ha promovido diferentes procesos de formación de los estudiantes teniendo en cuenta a los ODS, la sostenibilidad y medio ambiente, por eso tenemos una Unidad de Gestión Ambiental, que además cumple con funciones no solo educativas y formativas, sino también de generar un ambiente de sostenibilidad. Hoy somos una universidad verde, que enseña a sus estudiantes a manejar los desechos, generar ahorros de energía y agua, participar en siembras de árboles y también los invita a disminuir sus emisiones de gas carbónico. Desde esta unidad, a través de los diferentes programas académicos, salidas de campo, entre otras, los estudiantes tienen la posibilidad de participar en todas esas actividades de tal forma que se han apropiado de estas para trabajar en pro de la sostenibilidad. Nosotros hemos sembrado junto a los estudiantes más de 2.500 árboles en Cundinamarca y ellos mismos le dan un seguimiento a su crecimiento. Cada estudiante nuevo de la Universidad El Bosque tiene un árbol nuevo en una zona aledaña en esta zona del país. Así llevamos esa sostenibilidad a nuestros estudiantes.

¿Qué aspectos hacen que la Universidad El Bosque sea una de las instituciones educativas con mayor impacto social del país?

En todas las facultades, de hecho, tenemos un área de Responsabilidad Social, con unas funciones clarísimas para trabajar por la sociedad y contribuir al desarrollo del país, con programas en las regiones de Colombia que van en conjunto con las actividades académicas y con nuestros estudiantes. Nuestros egresados tienen como impronta ese compromiso con el país y la promoción de la dignidad del ser humano en su integralidad, desde ese enfoque biopsicosocial que promovemos en la formación de nuestros estudiantes y egresados.

¿Qué puntos de la educación en Colombia se deberían fortalecer para luchar desde la academia contra la desigualdad de género y promover la sostenibilidad?

Estamos convencidos de que debemos formar a nuestros estudiantes en valores, en derechos humanos, que sea una formación integral y humanística, que tengan competencias ciudadanas, de tal forma que puedan contribuir al desarrollo del país. Es muy importante que exista una sensibilidad social, para que así realmente genere cambios y transformaciones en la sociedad. Eso debemos retomarlo, sumado a la formación científica y profesional.

Este texto hace parte del gran especial de aniversario de los 135 años de El Espectador, que analiza cómo podemos tener un futuro más sostenible. Encuentre aquí el especial completo.