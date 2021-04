Cartas al viento, una iniciativa para que los niños de Colombia se unan

Cartas al viento es una campaña de acción liberadora a través de los cuadernos de estudiantes que se encuentran con medidas de confinamiento por el COVID-19, con una invitación a escribir cartas que transformen en cometas.

El Semillero Expedición Dignidad -la comida al centro del pensamiento-, es un colectivo de estudiantes de las diferentes licenciaturas de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia, perteneciente al grupo de investigación de Unipluriversidad.

Ellos se reunidos con el propósito de recorrer territorios y de articular comunidades, escuelas, maestros y estudiantes para restituir sentido, apropiación y dignidad a un hecho vital que estructura nuestra identidad: la comida, una acción educativa en movimiento para generar una visión crítica sobre los modelos de explotación y la subordinación hacía los estilos de vida que nos ha propuesto el mercado.

La comida como estructurante cultural y como decisión política para llevarla al centro de nuestro pensamiento en un planteamiento movilizador desde la investigación escolar.

Cartas al viento

Esta propuesta surge de estos extraños tiempos de confinamiento, y por medio de la cuál queremos invitar a los colombianos para que hagan parte activa de ella, con el sentido de encontrarnos, de rozarnos con el viento, de liberar nuestro espíritu y por supuesto nuestra voz.

Cartas al viento servirá para comunicarnos y aproximarnos más allá de cualquier contacto virtual, poder acudir a la palabra próxima que traen las cartas, un género en desuso pero que hoy resulta importante volver a ponerlo de moda, para que no solo sea la virtualidad la que le dé respuesta a nuestra necesidad de contactarnos, para que no tengamos que contar con la vigilancia de las redes sociales, para que volvamos a la intimidad del papel y su contenido dirigido y exclusivo, que no excluyente, por el contrario, el género epistolar se propone para que todas/os accedan. La carta es el inicio de esta propuesta que queremos echar al viento.

Cartas que abren la conversación, que procuran el encuentro para soñar y evocar, y entonces pensamos en el tiempo como aire que lleva nuestro mensaje, y de paso el espacio lo convertimos en viento para acelerar su llegada para fluir y volar, y la carta se transforma en alas que pueden hacernos volar, es por esta razón que se transforman en cometas para que salgan por nuestras ventanas, tal como fue el sentir inicial, el mundo que vemos desde la ventana, y que ahora se transforma en el mundo que vuela a través de ella.

Nuestro objetivo es realizar una campaña de acción liberadora a través de los cuadernos de estudiantes que se encuentran hoy con medidas de confinamiento por el COVID-19 siguiendo clases virtuales, con una invitación a escribir cartas que transformen en cometas para elevar desde la ventana de sus casas para que el aire de Medellín sea un coro en resistencia que nos aproxime y nos comunique.

Por lo anterior, extendemos la invitación a unirse a esta campaña, haciéndola parte de su plan de trabajo en las aulas el día 20 de agosto de 2020, proponiendo a sus estudiantes la elaboración de una carta en la que pueden ir palabras o dibujos, que relaten algunas de estas preguntas: ¿qué sensaciones y emociones me han acompañado en este tiempo de confinamiento?, ¿cómo es mi territorio a partir de lo que observo desde mi ventana?, ¿cuál ha sido mi relación con la comida durante el confinamiento?.

Esta será una oportunidad de liberar las aulas y encontrarnos en las palabras. Pueden compartir la experiencia en expediciondignidad@gmail.com.