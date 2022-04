Cesantías: aliadas de su sueño de tener vivienda propia

La afiliación al Fondo Nacional del Ahorro puede hacerse de manera virtual. Foto: Cortesía

Cada febrero, las compañías les pagan a sus trabajadores las cesantías anuales, las cuales son un ahorro para auxiliarlos en caso de quedar desempleados. También pueden ser utilizadas para financiar o pagar matrículas y demás conceptos de educación del trabajador, su cónyuge, compañero permanente, hijos o hijastros; lo que hace que sea usual que luego de esa fecha se acerquen a los centros de recaudo de cesantías para retirarlas.

Sin embargo, los colombianos deben tener en cuenta que las cesantías son una manera eficaz para tener una vivienda propia, razón por la cual es importante ahorrarlas y destinarlas para dicho fin. A través del Fondo Nacional del Ahorro (FNA), por ejemplo, ya son más de 2 millones los ciudadanos quienes al afiliarse dieron el primer paso para lograr tener la casa de sus sueños.

Más cerca de su sueño

El FNA es una empresa comercial e industrial del Estado con más de 50 años de experiencia administrando y convirtiendo en vivienda propia las cesantías y el ahorro de los colombianos, lo que significa que es el aliado perfecto para acompañarlo durante este proceso.

Las cesantías no solo sirven para comprar vivienda nueva, sino también usada, mejorar la que ya tiene o construir en lote propio. Para esto, el FNA cuenta con un crédito o Leasing por cesantías para el financiamiento de su vivienda propia.

¿Cuáles son sus beneficios?

Afiliarse al FNA es fácil, rápido, no requiere de intermediarios y es una manera segura de apostarle a la vivienda que desea. Una de sus grandes ventajas es que no cobra comisiones por retiros parciales o definitivos; no cobra el impuesto del 4x1000; vincularse es gratis y su dinero no pierde su valor en el tiempo.

Pero uno de sus más grandes beneficios es que maneja excelentes tasas de interés en sus créditos, en algunos casos, las más bajas del país, lo que significa un ahorro para su bolsillo, pueden acceder a mayores montos, o disfrutar de dinero adicional para ahorrar o destinar a otros rubros.

Sin filas ni desplazamientos afíliese y simulé su crédito

La afiliación y/o traslado puede hacerse de manera virtual y tan solo en un clic estará más cerca de tener su vivienda propia. Si prefiere hacerlo telefónicamente, puede comunicarse para que le brinden asesoría personalizada y le apoyen con la simulación de su crédito, y calcular su capacidad de endeudamiento.

También, puede simular su crédito y conocer los valores de lo que podría ser la cuota y el interés de la vivienda que quiere comprar. De clic aquí.

No espere más y únase al FNA. Ahorrar sus cesantías es un gran paso para cumplir su sueño de tener vivienda propia. ¿Por qué seguir esperando?

Aquí puede encontrar más información.