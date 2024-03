Eduardo Acevedo busca ser el primer colombiano en correr las seis “majors” en un año

Eduardo Acevedo, embajador de adidas. Foto: Alberto Carrizosa - Kapture Studio

¿Por qué corremos? Hay estudios que aseguran que correr y en general el deporte aumentan los niveles de endorfinas, producen sensaciones de bienestar y liberan el estrés. Hay personas a quienes el deporte les transforma la vida, y hay historias tan inspiradoras que pueden llevar a un fotógrafo a lograr un hito histórico para el deporte colombiano. Hay sueños que se construyen paso a paso y este es uno de ellos.

No hay mejor ejemplo para un ser humano que los hermanos y más si son mayores. Eduardo Acevedo van Arcken encontró su mayor fuente de inspiración en Rodrigo, su hermano mayor, quien, con apenas 21 años y solo un año de entrenamiento, clasificó y ganó el mundial del medio Iron Man. Ver a su hermano compitiendo al más alto nivel en el triatlón llevó a Eduardo al mundo del deporte.

A Eduardo esta pasión por correr le llegaría mucho después y de forma imprevista. Fue en 2009 cuando se animó a subir a Patios en la bicicleta de su hermano, un ascenso mítico del ciclismo aficionado colombiano. A pesar de no tener ninguna preparación y llevar una vida de malos hábitos, logró terminar. Aunque exhausto, ese día, en la bicicleta vieja de Rodrigo, el deporte le dio una lección: le hizo sentir que era bueno y que su cuerpo le agradecía cada gota de sudor.

Y así poco a poco, teniendo a su hermano como espejo y entrenador, Eduardo (quien tiene 37 años) comenzó a dar los primeros pasos de un camino y una vida enfocada en el deporte, al punto de convertirse en un embajador de adidas que hoy está ad portas de ser el primer colombiano en correr las seis majors del atletismo en un mismo año.

Una meta que, temporada tras temporada, la intentan no solo deportistas de élite, sino también corredores aficionados buscan terminar. En algunos casos, se compite en una y a la semana siguiente comienza la otra, y así suene exigente y difícil para cualquier cuerpo humano, Eduardo espera completar esa odisea.

Pero para llegar a este momento pasaron muchas cosas y se corrieron muchos kilómetros. Eduardo se graduó de Arte y Cine en 2010. Siempre se enfocó más en las artes y la música y no tanto en el deporte, aunque durante muchos años acompañó a su hermano. Mientras Rodrigo corría, él disparaba su cámara. “Siempre sentí que el que podía hacer deporte era él”. Y todo era así, hasta que decidió intentarlo. Su primer acercamiento a las competencias fue en 2012, en la Media Maratón de Bogotá, una carrera en la que terminó con “no tan buenos resultados”, recuerda, pero aun así el “bicho” del deporte ya estaba instalado en sus venas.

Eduardo comenzó a montar más seguido en bicicleta, hacer recorridos más largos y correr con mayor intensidad; fue ganando velocidad y, en ese nuevo estilo de vida, un grupo de amigos lo convencieron de intentar el triatlón. Y ahí realmente fue que su vida dio un giro total. “Dejé la fiesta, las salidas y me dediqué al deporte de manera amateur, pero siempre pensando en hacerlo muy bien”.

En 2015 se animó a participar en el medio Iron Man de Miami, y así poco a poco comenzó a acumular registros. En estos nueve años dedicado al triatlón ya lleva tres maratones (cuatro incluyendo el full Iron Man), entre esas la de Boston, en la que participó en 2023, y además ostenta cuatro podios en el Iron Man 70.3 de Cartagena, en las últimas cuatro ediciones. En 2022, fue el segundo mejor colombiano con mejor tiempo en el Mundial de Iron Man 70.3 en St. George, Utah.

“El triatlón tiene algo muy chévere y es que como es un deporte de tres disciplinas, tu cabeza se ocupa de tres cosas distintas. Hay días que la mente y el cuerpo se cansan de montar bicicleta, entonces vas a nadar, pero desde que comencé este sueño de las seis majors eso no pasó más, porque todos mis entrenamientos han estado enfocados en correr”, explica Acevedo, quien pasó de correr dos veces por semana a cinco o seis veces.

“Mi entrenamiento para este año lo dividí en un 70 % en la banda y solo el 30 % restante lo hago en fondos en la calle, y lo hago así porque al correr en banda puedo seguir muy al detalle mi rutina y al no estar tanto en la calle el impacto para el cuerpo es menor, entonces las probabilidades de lesión disminuyen”.

En el mundo esta hazaña de hacer las seis majors emblemáticas del atletismo en un mismo año solo la han hecho 89 personas. El camino del sueño de ser el primer colombiano en correr las seis majors en una misma temporada comenzará en Tokio, seguirá en Boston, luego Londres y, algunos meses después continuará en Chicago, Berlín y cerrará en Nueva York.

“Yo me siento listo, mi cuerpo se siente preparado”, enfatiza un hombre que reconoce que el mayor reto es mental. “Me preocupa un poco el agotamiento, porque hay carreras en las que termino y debo viajar a otro país y estar listo para estar en la línea de salida, pero yo sé que he trabajado mi mente”. Para algunas personas correr aburre, es tedioso o poco entretenido, incluso hay corredores aficionados a los que una pequeña lesión o el tedio de correr siempre hacia adelante los aleja del running, y eso es cierto, Eduardo como deportista amateur da fe de eso.

“Uno se puede aburrir, pero ahí es donde se fortalece un componente mental. Mis rutinas en exteriores las diseño para que sean circuitos en los que debo lograr un determinado número de vueltas y así completar los kilómetros necesarios. También escucho música, así mi mente va pensando más en lo que va escuchando que los metros que me faltan, de alguna manera he logrado que mi cuerpo y mi mente entren en una meditación mientras corro porque estoy tranquilo”, explica Acevedo, quien es enfático en señalar que esa plenitud se logra no solo gracias a ese estado de tranquilidad de la mente, sino también al usar los tenis correctos.

Y es que para un corredor los tenis pasan a un primer plano de importancia. “Yo llevo cuatro años corriendo con adidas y antes de conocer a la marca, era de esos corredores que sin mucho criterio usaba lo que me recomendaran. Pensaba que los tenis de correr eran todos lo mismo, pero no. Depende mucho el tipo de corredor, si vas a competir o a hacer rutinas de baja intensidad en las que lo que más importa es la comodidad. No es que unos buenos tenis te hagan más rápido, pero sí puedes lograr mejores resultados con el mismo esfuerzo, y lo que he logrado lo he hecho gracias a las adidas Supernova”, afirma Acevedo.

Los Supernova de adidas son una línea icónica de la marca alemana, ya que reúne la comodidad y los ideales para aquellos entrenamientos de baja intensidad o para aquellos corredores ocasionales, pero también son capaces de llevar a deportistas de la talla de Eduardo a cumplir con sus objetivos y registros. Para entender un poco más de esta franquicia Supernova, hay que incluir a los galardonados Supernova Rise, junto con dos nuevos modelos disponibles a la venta por primera vez en nuestro país: los Supernova Solution y los Supernova Stride.

Estas tres nuevas siluetas de la franquicia Supernova cuentan con Dreamstrike+, la rediseñada superespuma de adidas inspirada en la tecnología Lightstrike Pro, que también han sido utilizadas en la revolucionaria franquicia Adizero, pero con una fórmula modificada para ofrecer un mayor confort y una amortiguación inigualables. Siendo ideales no solo para deportistas de alto rendimiento como Acevedo, sino también para esos corredores que recién están empezando en este atrapante mundo del running.

La magnitud de esta hazaña es tan grande como el sueño de Eduardo, quien espera convertirse en el primer colombiano en correr las seis maratones más importantes del mundo en un año. Ya solo falta que él logre culminar con éxito esta travesía.