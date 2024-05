El mercado se amplía con alternativas de calidad para las mascotas enfermas

Su valor nutricional, su precio y variedad de proteínas los hacen únicos en el mercado. Foto: Cortesía Iconopet

Cuando hay una mascota enferma en casa no solo se debe cuidar la afección médica, sino seguir alimentando correctamente a los animales de compañía. Así que se debe tener en cuenta no solo los nutrientes que cuidan la salud del peludo enfermo, sino que no tengan ningún ingrediente de baja calidad que pueda generar efectos secundarios indeseados a largo plazo, Además tener en cuenta la necesidad de estimular el apetito, especialmente en pacientes que tengan muy comprometida su salud, y es la única que lo tiene, por eso es tan valiosa. Por eso al mercado ha llegado una marca como Disugual su enfoque es dar una dieta balanceada con ingredientes de alta calidad, al mismo tiempo que guste y cuide la patología.

Este producto de origen italiano espera atender un sector que busque alimentar a su perro o gato con nutrientes de alta calidad además de completos y balanceados, al mismo tiempo que se recupera de una patología.

Disugual Es un alimento que se vende bajo prescripción médica y se presenta en dieta húmeda, gracias a esto presentación es ideal desde el inicio en el tratamiento de una mascota enferma y decaída asegurando también hidratación.

“En estos pacientes en los que ya hay de base una patología y que reciben un alimento normal, pueden aumentar la rapidez del avance de la enfermedad. La intención es que desde la dieta se empiece a cuidar los niveles de ciertos nutrientes concretos que se determinan en base a la fisiopatología de cada enfermedad”, afirma la experta en salud veterinaria.

La marca puede tratar patologías intestinales, de alergias nutricionales, sobrepeso, diabetes, cálculos urinarios de estruvita, o apoyar a cualquier paciente convaleciente entre otras. Según Andrea Botero Acosta, Médico veterinario y directora del área técnica de la compañía, esta marca es completa y balanceada, tiene todos los nutrientes, minerales, vitaminas como cualquier otro producto de la empresa, pero que adicionalmente se ocupa de las necesidades nutricionales que puede requerir un animal doméstico en estas condiciones médicas.

Muchos podrían pensar que Disugual actúa como un complemento al alimento normal de cualquier animal de compañía. Sin embargo, lo cierto es que es un producto que realmente lo sustituye. Es vendido en latas y se espera que la dosis recomendada por el veterinario se consuma en el menor tiempo posible, para así evitar la caducidad precoz de sus componentes.

La Dra. Botero manifiesta que este alimento enlatado pretende solucionar problemas clínicos o en el peor de los casos mejorar la vida de perros y gatos con enfermedades irreversibles como una insuficiencia renal. El objetivo del producto es ralentizar el avance del inconveniente médico y asegurar más y mejores años de vida para el animal.

“Hay diferentes tipos de patologías, unas son de término agudo y de término crónico. Puede que cada perro o gato permanezcan un tiempo con la prescripción, y después vuelvan a la dieta normal. Pero hay casos en los que la prescripción es de por vida”, afirma la directora.

De acuerdo con la vocera, Disugual atiende esa necesidad descuidada, como si se tratara de una persona enferma, de que el tutor de un animal doméstico en estas condiciones no solo se debe ocupar de tratar su patología, sino también de que siga alimentándolo correctamente. “La calidad de ingredientes debe ser igual de importante que cuando hablamos de un alimento tradicional”, dice.

Este producto ofrece proteínas de codorniz, conejo, pato, pavo, salmón, trucha, pescado blanco, carne, pollo. Tiene un control importante en la cantidad de carbohidratos, y cuando están presentes, son seleccionados y todas las fórmulas incluyen mayor inversión en proteínas de origen animal. Esto sorprende ya que “El otro punto clave de esta marca es su precio. Es muy accesible al mercado colombiano con un costo de $19.900 por una lata de 400 gramos”, asegura.

Otra de las características únicas de Disugual en Colombia, es que ejemplo para una misma enfermedad brinda diferentes opciones de proteína. Por ejemplo, un perro con diarrea puede escoger entre pollo, carne o trucha y eso le brinda campo de acción en términos de palatabilidad (un concepto utilizado en la veterinaria para referirse a los sabores que puede percibir un animal), puede el propietario elegir consintiendo su perro y adicional puede ser la solución en casos de manejo de otras patologías que pueden cursar al mismo tiempo y en el mismo paciente, ejemplo el paciente con diarrea y una alergia nutricional.

Este alimento de dieta húmeda es recetado por un médico, es decir, sus horarios y porciones van a depender de la afección del perro o gato, su edad, el estado de la complicación médica y se revisa periódicamente cada uno de estos aspectos para asegurar el éxito de la prescripción médica.

Para pacientes con inconvenientes renales, Disugual ofrece las proteínas de res en caninos y pavo y pescado blanco en gatos. Esto resulta en un diferencial, según la veterinaria, porque, precisamente en estos casos crónicos, los animales se resisten a comer porque son dietas poco palatables y eso significa que no tiene mucho sabor para motivar su consumo. “Esa fue la conclusión a la que llegamos en la compañía para buscar este producto”.

La Dra. Botero recomienda que, si queda producto en el recipiente, este se debe refrigerar a una temperatura promedio de 4 grados centígrados y de manera hermética. Sin embargo, cada lata debe ser consumida en su totalidad, idealmente en menos de 48 horas.

“Por muy bueno que sea un alimento, si no se maneja bien sus efectos no serán los esperados. Por ejemplo, el primer fallo se da cuando no se revisa bien la ración. Esta se establece con base en el peso de la mascota. Y segundo, un mal almacenaje posterior a la apertura de la lata”.

“La idea es invitar a las personas a probar esta nueva opción única en Colombia y que noten su diferencia al comparar con los productos que ya compran”, finaliza Andrea Botero Acosta.