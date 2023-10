¿Empate técnico?: Así va la disputa por la Gobernación de Antioquia

Luis Pérez sigue cayendo en las encuestas, pero se mantiene a la cabeza de la intención de voto con un 19.1%, seguido por Andrés Julián Rendón con un 17.1%, luego de confirmar su alianza con Federico Gutiérrez. Foto: Pixabay

La definición del próximo Gobernador de Antioquia va estar de fotografía: Según la más reciente encuesta realizada por la firma Lapistudio S.A.S, hay cuatro candidatos que pican en punta y entre los cuales saldría el sucesor de Aníbal Gaviria Correa.

En esta ocasión, el estudio se centró en ese departamento con una muestra de 2.050 encuestados y con un nivel de confianza del 95%. El margen de error corresponde al 2,16% de la muestra global. La compañía cuenta con resolución expedida por el Consejo Nacional Electoral con el número 4907, motivo por el cual pone a disposición de la opinión pública los resultados de su más reciente estudio estadístico.

Luis Pérez sigue cayendo en las encuestas, pero se mantiene a la cabeza de la intención de voto con un 19.1%, seguido por Andrés Julián Rendón con un 17.1%, luego de confirmar su alianza con Federico Gutiérrez.

En tercer lugar, aparece la sorpresa de la jornada: Julián Bedoya Pulgarín se consolida con un 11.2, siendo este el candidato con mayor crecimiento frente a los sondeos anteriores realizados por Lapistudio S.A.S en Antioquia.

Estos son los tres candidatos que encabezan la encuesta, sin embargo, en el cuarto lugar también está muy cerca de los primeros tres: se trata de Luis Fernando Suárez con un 11.1%, quien representa la continuidad de la actual administración, seguido por la opción de quienes no votarían con un 9.6% y por Juan Diego Gómez con un 8.6%, Esteban Restrepo con un 7.2%. Restrepo alcanza la misma intención de voto que el sufragio en blanco 7.2% y es seguido por quienes no saben por quién votar o no responden, que son un 5,49%.

En el último bloque se encuentran Mauricio Tobón con un 3.45%, Robinson Giraldo con 0.06%, Jorge Gómez con un 0.05% y Cristian Halaby Fernández, con 0.05%.

Entre los encuestados el 16.73% son estudiantes y el 10,751% son trabajadores de medio tiempo, el 10,496% son amas de casa, mientras que el 8,651% son desempleados.

La muestra también encuestó a jubilados o pensiónalos con un 6,87% y a ciudadanos que trabajan y estudian al mismo tiempo con una representación del 6,234%. Entre quienes no saben o no responden se encuentran el 0,064% de los encuestados. La gran mayoría de quienes respondieron el estudio son trabajadores de tiempo completo con un 40,204%.

Finalmente cabe señalar que el 49,873% de los encuestados son hombres mientras que el 49,42% mujeres frente a un 0,7% que se autodenominó con otro.

La siguiente es la ficha técnica:

Persona natural o jurídica que la encomendó: LAPISTUDIO S.A.S. Nit. 901,304,460-9 (Resolución CNE 4907) Fuente de financiación: Recursos propios Universo en estudio: Mujeres y hombres de 18 años (o más), residentes y que votan en el municipio de Medellín, Bello e Itagüí, Antioquia. Para un total de 2,377,547 habilitados. Tipo de investigación: Cuantitativo de carácter incluyente. Diseño de muestreo: Probabilístico con selección de encuestados por Muestreo Aleatorio Simple MAS con sustitución. Tamaño de la muestra: 2,051 encuestas Margen de error: 2,16% de error muestra global. Nivel de confianza: 95% de nivel de confianza. Temas tratados: Intención de voto a la Gobernación de Antioquia.

Trabajo de campo: Octubre 12, 13 y 14 de 2023. Técnica de recolección: Entrevista directa personalizada. Estadístico que diseñó la publicación: Equipo estadístico de la agencia Preguntas concretas que se formularon: Estrato, edad, género, ocupación, ¿Si las elecciones fueran hoy a Gobernación de Antioquia, por cuál de los siguientes candidatos votaría? (El encuestador muestra el tarjetero) Personajes por los que se indagó: Mauricio Tobón, Andrés Julián Rendón, Luis Pérez, Cristian Halaby Fernández, Juan Diego Gómez, Jorge Alberto Gómez, Robinson Giraldo, Luis Fernando Suárez, Fredy Esteban Restrepo, Julián Bedoya