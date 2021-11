Estudie en la UManizales en el tiempo que pueda y desde el lugar que quiera

Karoll Dayan Rodríguez es de Puerto Boyacá (Boyacá), tiene 23 años y cursa cuarto semestre de Administración de Empresas en modalidad virtual en la Universidad de Manizales. La flexibilidad en el horario, los costos, la calidad del programa, la posibilidad de definir sus tiempos de estudio y el sello humanista que permea el proceso formativo de la institución, son según ella, algunas de las razones que la llevaron a decidirse por el programa.

Hace un tiempo la estudiante ingresó a la subsede del Sena Puerto Boyacá para realizar estudios tecnológicos, allí conoció a un profesor graduado de la UManizales: “era excelente profesional y hablaba muy bien de la U., por esa confianza que él transmitía investigué y me propuse estudiar en esta universidad y no en otra. Conocí sobre su alta calidad, facilidades de pago, el sistema de becas, el plan de estudios es súper completo y me enamoré más”, afirma Karoll Dayan.

Decidida a estudiar en la Universidad de Manizales, la alumna de Administración de Empresas viajó a la capital caldense para acercarse a su sueño, pero debía también trabajar para subsistir en una nueva ciudad así que optó por la virtualidad. Karoll Dayan Rodríguez es auxiliar administrativa de ventas en una constructora, por lo tanto, divide su tiempo entre la gestión de cartera, legalizaciones, la muestra de apartamentos modelos, la gestión y seguimiento a clientes por canales digitales y su proyecto profesional como administradora de empresas.

Como Karoll, otros 2.000 estudiantes cursan programas virtuales de pregrado y posgrado en la UManizales, cuya oferta educativa puede consultarse en estudiaenlaumanizales.com/. Es tal el recorrido y la importancia de la virtualidad para esta institución, que cuenta con la primera maestría virtual acreditada en Colombia de alta calidad por el Ministerio de Educación Nacional: la Maestría en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente.

Desde 2009, año en que la Universidad de Manizales ofertó su primer programa virtual, la institución ha venido fortaleciendo este tipo de programas cada vez más necesarios y útiles para quienes ven en los programas virtuales una oportunidad de formarse en el horario y lugar que decidan.

Los desarrollos institucionales en relación con esta modalidad, hoy le permiten contar con cinco pregrados virtuales: Finanzas y Negocios Internacionales, Mercadeo, Administración de Empresas, Contaduría Pública y, Economía; además de cuatro programas de maestría: Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, Mercadeo, Finanzas y Educación. Experiencia que le ha permitido a la Universidad de Manizales no sólo su fortalecimiento tecnológico sino también el diseño de nuevas formas de acompañamiento a sus estudiantes con el ánimo de consolidar programas que se concentren en el proceso formativo y no sólo en datos e información.

Asimismo, la Universidad de Manizales fue elegida en 2020 por el Ministerio de Educación Nacional para liderar el Programa Plan Padrino que busca acompañar a otras universidades para el intercambio de capacidades y experiencias pedagógicas que contemplen el trabajo en casa mediante tics y la apropiación de herramientas digitales. Gracias a la experiencia virtual de la UManizales este programa continuó en 2021 con el acompañamiento a 96 Instituciones de Educación Superior del país.

Para la UManizales la consolidación de su oferta virtual responde en principio a su interés de ser y hacer universidad en cualquier lugar del mundo permitiendo que cada vez haya mayores posibilidades de acceso a educación superior de calidad y acorde con las necesidades y transformaciones sociales. Para cumplir con este propósito la institución también ha robustecido un sistema de becas y beneficios que favorece no solo el ingreso, sino también la permanencia de sus estudiantes y que se encuentran detallados aquí.

Vale la pena resaltar, que la plataforma que soporta los procesos de educación virtual en la Universidad de Manizales se denomina Opened y ofrece una amplia gama de cursos gratuitos disponibles para el libre acceso de toda la comunidad.

Algunos de estos cursos son:

Afrontamiento en duelos.

Introducción al manejo de datos espaciales.

Introducción al periodismo, medios y salud mental.

Gestión integral de residuos sólidos.

Gestión del riesgo por amenazas naturales.

Modelo de negocios de impacto social (ofertado en inglés como Social impact business modeling).

Derechos Humanos desde diferentes perspectivas: un análisis amplio (orientado en inglés como Human Rights from different perspectives: a broadened analysis).

Aquí se encuentran todos los cursos disponibles.

“Ha sido una experiencia muy bonita, conozco compañeros de todas partes del país y hasta del extranjero, he creado lazos de amistad con muchos compañeros de clase”, asegura Karoll Dayan Rodríguez. Y es que efectivamente la virtualidad permite que personas desde el Amazonas hasta la Costa Atlántica y de cualquier parte del mundo, realicen sus estudios universitarios en el tiempo y lugar que les sea útil.

Los interesados en conocer o iniciar el proceso de admisión en la Universidad de Manizales solo tienen que ingresar a https://umanizales.edu.co/admisiones/.