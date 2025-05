Greeicy y su flow no se detienen

Foto: Mientras otros te abandonan, Rexona te sigue protegiendo. / Rexona

Rexona, la marca de desodorantes que promueve el movimiento, la diversidad y la confianza en sí mismos y reconocida por su compromiso con la protección efectiva, presenta su nueva campaña para mujeres, protagonizada por una de las artistas colombianas más influyentes del momento: Greeicy Rendón.

La campaña nace del mensaje que la artista compartió recientemente con sus seguidores en redes sociales: “Me abandonaron, y cuando más lo necesitaba.” Un testimonio que rápidamente generó conversación en redes sociales. Hoy, ese mensaje cobra un nuevo significado con la revelación de que la cantante se une oficialmente al equipo Rexona.

“Están diciendo qué pasó, que cómo así que me abandonaron… Pues sí. Pero eso no va a volver a suceder. Porque desde ahora hago parte del team Rexona, y eso significa que mi flow nada lo detiene y sobre todo, nada me abandona”, compartió la artista.

La línea de desodorantes Rexona para mujeres, con hasta 72 horas de protección, ha sido diseñada para acompañarlas a su ritmo, en sus rutinas y movimientos cotidianos, brindando seguridad y frescura sin interrupciones. Ya sea en el escenario, en la pista de baile o enfrentando los retos del día a día “mientras otros te abandonan, Rexona te sigue protegiendo*.”

Con esta alianza, Rexona reafirma su misión de impulsar el movimiento, el empoderamiento y la libertad de expresarse sin preocuparse por la sudoración. Porque cuando una mujer se siente segura, su flow no se detiene.

Para más información sobre la campaña y sus productos, visita www.rexona.com.co

*Otros antitranspirantes comunes de 24/48h de protección.