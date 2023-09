¿Harry y William en Colombia? Esta valla móvil da pistas de un posible encuentro

Esta es la valla móvil que anda circulando en Los Ángeles. Foto: Cortesía

En los últimos días, ha estado rodando un carro valla por las calles de Los Ángeles, Estados Unidos, con el siguiente mensaje:

“Harry: I´m searching for you as I need to meet up with you in Colombia this September. Sincerely: William”. Que traduce al español: “Harry: Te estoy buscando porque necesito reunirme contigo en Colombia este septiembre. Atentamente: William”.

¿Qué significa esto? ¿Será que los dos príncipes se van a reunir en Colombia? Y si es así, ¿de qué van a hablar? ¿Van a limar sus asperezas? Estas son las preguntas que se hacen los usuarios en redes sociales, pues no hay mayor expectativa que un encuentro entre estos dos personajes.

Lo único cierto es que tendremos que esperar para saber que va a pasar. ¿Se imaginan a los dos príncipes comiendo ajiaco o tomando café?

Aquí algunas imágenes del carro en Los Ángeles: