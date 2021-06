IC Cortés Rueda Abogados Asociados, profesionalismo y alta calidad

¿Quiénes son IC Cortés Rueda Abogados Asociados?

Somos una Firma cuyo objeto social principal es la prestación de servicios jurídicos, desde varias ópticas, como son, de un lado asesoría preventiva, o también intervenir para solucionar conflictos ya existentes, mediante caminos de autocomposición (transacción, conciliación), o acudiendo al litigio ante los despachos judiciales que forman parte de la jurisdicción ordinaria (laboral, familia, civil), o de la jurisdicción especial de lo contencioso administrativo, e igualmente ante Centros de Arbitraje, cuando exista pacto arbitral.

Cabe mencionar que la Firma presta sus servicios, en los ámbitos del derecho público como del derecho privado, en representación de los intereses que requieran tanto personas jurídicas de naturaleza pública como privada, de igual forma, atendemos las necesidades jurídicas de las personas naturales para la protección de sus derechos, abarcando de esta forma todas las áreas del derecho.

¿Cuál ha sido su trayectoria?

La firma fue constituida en el mes de octubre del año 2012, es decir, que el próximo año cumplimos la primera década, y se ha posicionado en el mercado gradualmente, iniciando con las áreas de laboral y seguridad social, pensiones, riesgos laborales y traslados de régimen, siendo esta una de las áreas con más fuerza que ha impulsado la empresa, de igual forma, en el derecho administrativo, civil, de familia, comercial, arbitral, mecanismos alternativos de solución de conflictos, ampliándose a las diversas ramas del derecho.

Dentro de los casos más destacados y que pueden crear precedente jurisprudencial y de alta connotación nacional, que actualmente estamos adelantando, tenemos una acción constitucional, como lo es la acción de grupo dada por los hechos acaecidos por la avenida torrencial ocurrida en el Municipio de Mocoa Putumayo, donde estos lamentables hechos cobraron la vida y las ilusiones de miles de habitantes.

Naturalmente, en la Firma se adelantan casos importantes y de alta relevancia en las áreas de derecho civil, comercial, familia y arbitral.

Se introdujeron nuevos objetivos jurídicos, como puede observarse en la Certificación de existencia de la Firma, cuales son: actuar como operadora para la realización de operaciones de Libranza, dentro de los cuales está la prestación de servicios jurídicos para los funcionarios de las fuerzas militares; editar obras para publicación de libros, revistas y en general escritos principalmente de contenido jurídico; realizar actividades académicas, como foros, seminarios, diplomados, capacitaciones, entre otros.

El radio de acción no solo es de asesoría y litigio, sino también de orden académico, con intervención de importantes conferencistas nacionales y extranjeros.

Háblenos sobre su preparación

Soy abogada egresada de la Universidad Sergio Arboleda, en la promoción del año 2011, con Major en economía con énfasis en derecho de la Universidad Sergio Arboleda, con especialización en derecho administrativo laboral de la Universidad Externado de Colombia, especialista en derecho administrativo de la Universidad del Rosario, Socia Fundadora, Presidenta Ejecutiva y Gerente de la Firma Cortés Rueda Abogados Asociados.

He realizado otros estudios como lo son: Diplomado Responsabilidad Médica, Universidad del Rosario, Conferencista, Investigadora, Annual Connferencie on “Public Law in Times of Change?” of the Internacional Society of Public Law (ICON-S), which was held from July 1 to July 3, 2019, in Pontifical Catholic University of Chile in Santiago.

Actualmente soy abogada litigante y consultora en temas de derecho administrativo, derecho administrativo laboral, seguridad social (pensiones), responsabilidad médica y derecho empresarial.

¿Cuáles son las especialidades de IC Cortés Rueda Abogados Asociados?

IC Cortés Rueda Abogados Asociados cuenta con abogados de alta calidad, pues son docentes de las más importantes universidades del país, también árbitros, conjueces dentro de ellos de la Sala de Casación Civil y de familia de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado.

Debido a la trayectoria de los abogados asociados a la firma, cuentan con la experticia en las diferentes áreas del derecho, tales como: área de derecho laboral y de seguridad social, área de derecho procesal, área de derecho civil y de familia y área de derecho público.

La Firma cuenta con importantes alianzas estratégicas con diferentes sectores, como lo son la asociación de peritos médicos, peritos forenses y expertos en accidentes de tránsito.

¿Qué servicios ofrecen a sus clientes?

Brindamos el servicio de asistencia jurídica integral preventiva y permanente, a cargo de un departamento jurídico compuesto por profesionales especializados y altamente calificados, con amplia experiencia en las diferentes áreas del derecho público y privado, en cuanto a los siguientes servicios: consultoría jurídica, asesoría jurídica, conceptos jurídicos, defensa jurídica, juicios y litigios, desarrollo de proyectos con impacto social y ambiental, estudio de títulos y escrituras de propiedad, elaboración y revisión de contratos, conciliación, cobro de cartera, peritajes, trámites notariales, arbitraje, pensiones, riesgos laborales traslados de régimen. Intervenimos todo lo referente a contratos de arrendamiento de inmuebles destinados a establecimientos de comercio.