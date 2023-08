“La educación superior rural sí es posible gracias al proyecto Utopía de Unisalle”

Se han ejecutado más de 450 proyectos productivos en 150 municipios del país, logrando graduar a 385 jóvenes profesionales. Foto: Cortesía

Hace 13 años la Universidad de La Salle decidió apostarle a Utopía, un proyecto innovador y filantrópico que tiene como eje central la educación de los jóvenes rurales mediante un modelo educativo único que les brinda la oportunidad de ser profesionales en Ingeniería Agronómica e Ingeniería Agropecuaria y transformar sus regiones mediante el emprendimiento rural para lograr la transformación social y productiva del país.

Utopía nació como “un sueño para llegar al corazón de los jóvenes campesinos de Colombia en aquellos lugares más recónditos donde la violencia y la guerra reinó y donde impidió que ellos pudieran disfrutar de una educación superior de alta calidad”, afirma Cristhian James Díaz, Vicerrector Académico de Unisalle. Hoy el programa bandera de Unisalle ha llegado a 30 departamentos y 258 municipios, beneficiando a más de 600 jóvenes en su camino hacia la transformación del campo colombiano; así mismo, se han ejecutado más de 450 proyectos productivos en 150 municipios del país, logrando graduar a 385 jóvenes profesionales quienes retornan a sus zonas de origen para impactar positivamente las comunidades rurales a través de su actividad profesional como productores, emprendedores, extensionistas, docentes, líderes comunitarios, y actores de los gobiernos locales.

Al proyecto Utopía lo representan todos aquellos jóvenes que cruzaron las puertas de su campus ubicado en Yopal, Casanare, quienes han llegado con el anhelo de ser profesionales para así brindarle un mejor futuro a sus familias y comunidad. Este es el caso de Bibiana Andrea Pérez Guepe, una joven oriunda de Planadas, Tolima, quien se presentó a la convocatoria del proyecto en 2012 gracias al consejo de su profesor de matemáticas.

“Realice la entrevista en el Municipio de Chaparral y a los tres meses me notificaron por la radio que había sido seleccionada, fue una alegría inmensa porque siempre tuve como objetivo ser profesional, ya que en mi familia muy pocos estudiaron carreas profesionales, bien sea porque nos les gusto o por los bajos recursos. A partir de ese año mi vida cambió y llegar a la Universidad de La Salle fue un sueño hecho realidad, me forme no solo como profesional sino como persona”, asegura la egresada.

Actualmente, Bibiana trabaja en la Federación Nacional de Cafeteros como extensionista y es productora de café con asocio de aguacate hass, además, hace parte de dos asociaciones con las cuales busca promover el bien colectivo”mi proyecto no solo es un modelo para los demás agricultores, sino que también estamos generando empleo y contribuyendo con la seguridad alimentaria de la región, aún tengo muchas metas por cumplir y deseo poder seguir compartiendo vivencias y abriendo puertas para que los jóvenes de mi región tengan la misma oportunidad que un día la Universidad de La Salle me dio a mí”.

Utopía también ha representado la oportunidad para muchos de abrirse camino en nuevos campos del conocimiento y ser un recurso para conocer lo que hay alrededor y enfrentarse a nuevos desafíos “es difícil creer que existen tantas posibilidades de prepararse académicamente, cuando se ha vivido y crecido todo el tiempo en un mundo limitado[…] No obstante, gracias al esmero de seguir escudriñando las incógnitas, los problemas y los desafíos del mundo y de la vida, pude asumir y desarrollar una carrera profesional”, afirma Seyrinjwi Márquez Torres, estudiante de Utopía e integrante de la etnia Arhuaca ubicada en la Sierra Nevada de Santa Marta.

Como parte de una comunidad indígena, Sey (como le dicen sus más allegados) reconoce que el trabajo de Unisalle es fundamental pues le apuesta a la construcción de paz y el desarrollo integral del país. Sumado a lo anterior, a nivel cultural el estudiante asegura que gracias a las herramientas que ha adquirido al estudiar en Utopía, también ha identificado la necesidad de continuar su legado y tradiciones sin desconocer el contexto globalizado actual, “no se puede seguir soslayando a esos cambios globales que inciden directamente en el buen funcionamiento y la preservación de nuestra tradición, debemos prepararnos para tener la capacidad de cooperar con ellos, y me visualizo como una persona clave en esa transición de adaptación sin perder el horizonte ni la esencia del ser Arhuaco”.

En este momento, Sey se encuentra próximo a graduarse como Ingeniero Agrónomo y tuvo la oportunidad de retornar parte de lo aprendido en Utopía a su comunidad a través de la implementación de su proyecto productivo el cual “buscó generar ideas y soluciones integrales encaminadas al fortalecimiento de los sistemas productivos de cacao en la comunidad de Kuntinurwa, donde se compartió con los cacaocultores a través de acompañamientos técnicos con el fin de dejar capacidad instalada en estos cultivos” indicó el estudiante.

Historias como las de Bibiana y Sey han sido fuente de inspiración para cientos de jóvenes de la ruralidad de nuestro país que cumplieron su sueño de ser profesionales y encontraron la posibilidad de un mejor futuro. Por eso, el proyecto y la Universidad de La Salle quiere agradecer a quienes hacen posible esta Utopía, ya que es mediante alianzas, donaciones y el espíritu filantrópico de cientos de colombianos que todos los estudiantes de Utopía pueden estudiar 100% becados y vivir dentro del Campus de la universidad durante sus tres primeros años de estudios.

Tú también puedes sumarte y apoyar la educación rural, la construcción de paz y la empresarización del campo con tu donación, la cual puedes realizar a través de la página web de manera fácil y totalmente segura: Dona aquí. También puedes compartirnos tus datos para que nuestro equipo te asesore en el proceso.