Listas las garantías para las elecciones presidenciales

Mañana podrán votar 38’029.475 ciudadanos en el país, en las 100.809 mesas, que se instalarán en 12.263 puestos de votación. Foto: LIZ DURAN

Estamos a pocas horas de que Colombia decida, en primera vuelta y acudiendo a las urnas, quién será el sucesor del presidente Iván Duque durante el próximo cuatrienio. Y todavía hay preguntas y dudas de la ciudadanía sobre el proceso electoral. Por eso, como parte del esfuerzo que está haciendo la Registraduría del Estado Civil para entregar claridad y pedagogía sobre las elecciones presidenciales, en el cuarto conversatorio entre la entidad y El Espectador, Carlos Leyva, asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil en lo electoral, despejó muchas de estas inquietudes, el pasado viernes 27 de mayo.

En este espacio, principalmente resaltó en qué consiste el Plan Estratégico de Garantías y Mejoramiento que la entidad, junto al Consejo Nacional Electoral, ha implementado para las elecciones de mañana 29 de mayo.

Como punto de partida, Leyva explicó que una de las prioridades fue la designación de los jurados de votación. “Por ejemplo, teniendo en cuenta las elecciones de Congreso del pasado 13 de marzo, pudimos ver que en 5.109 mesas de votación hubo problemas o anomalías en el diligenciamiento de las actas y los formularios E-14. En ese sentido, en esas 5.109 mesas, se procedió a excluir de las bases de datos a esas personas involucradas en las irregularidades, para que no fueran designadas nuevamente en esta oportunidad. También se remitieron estos casos a la Procuraduría y Fiscalía para que tomen cartas en el asunto y se investiguen puntualmente los casos”, expresó.

Asimismo, el funcionario amplió detalles sobre las estrategias de capacitación a los jurados, que en total son 690.000 los designados, más los casi 87.000 como remanentes, explicando que se llevaron a cabo capacitaciones presenciales y virtuales, cursos con el SENA, capacitaciones alojadas en la página web de la Registraduría, videos instructivos, cartillas, piezas publicitarias y videos en redes sociales, entre otras estrategias de comunicación enfocadas en que los jurados tengan todos los conocimientos prácticos y teóricos de sus funciones, especialmente con el diligenciamiento de las actas E-14.

Por otra parte, aseguró que la Registraduría Nacional continuó realizando reuniones técnicas de manera más continua y periódica con las campañas presidenciales (fueron más de nueve), con sus representantes y auditores de sistema, en las que se hicieron pruebas de todos los sistemas de asistencia tecnológica, tanto para el sorteo de jurados de votación como en la plataforma para postular testigos electorales, como los software de preconteo y escrutinio.

Carlos Leyva también aprovechó este espacio para reiterar lo que el registrador nacional, Alexánder Vega, ha enfatizado, al asegurar que estas elecciones presidenciales serán las más vigiladas por organismos nacionales e internacionales.

“Tenemos 27 organizaciones internacionales vigilando el proceso electoral, ocho misiones de observación electoral acreditadas: la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos (OEA), el International Foundation for Electoral Systems (IFES), el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL), Transparencia Electoral, el International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA Internacional) y la Association of World Election Bodies (A-WEB). Estamos rodeados de ojos a nivel nacional e internacional, dando garantías a todas las campañas”, aseveró.

Sobre el censo electoral, concluyó que para estas elecciones son 39’002.239 ciudadanos, tanto en el exterior como en el territorio nacional, los que están habilitados para votar en los 12.513 puestos de votación asignados, con distribución de 102.152 mesas de votación. De acuerdo con las cifras entregadas por la entidad, con corte a la tarde del jueves 26 de mayo, ya se registraban para ese entonces 88.000 ciudadanos que ejercieron su derecho al voto en el exterior y se espera que, mañana, la mayoría de los colombianos habilitados para hacerlo cumplan con su derecho democrático de ir a las urnas a votar por el candidato de su preferencia de manera correcta, pacífica, transparente y consciente, según las indicaciones de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Para consultar puesto y mesa de votación asignada para votar, los ciudadanos pueden acceder a la página web de la entidad.