Nueva tecnología con IA revoluciona el tratamiento de arritmias cardiacas

Uno de los principales usos de esta tecnología es en el tratamiento de la fibrilación auricular, la arritmia más común en adultos mayores. Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Una nueva tecnología para tratar arritmias cardíacas ya está disponible en Colombia, permitiendo a los médicos realizar procedimientos con mayor rapidez, precisión y seguridad. Este avance, implementado en la Clínica Universitaria Colombia, marca un hito en la atención cardiovascular del país.

Se trata de un sistema que utiliza inteligencia artificial (IA) para generar mapas tridimensionales detallados de la aurícula izquierda del corazón, guiando a los médicos durante los procedimientos. Esta innovación optimiza la toma de decisiones, reduce el tiempo quirúrgico y mejora la precisión, lo que puede traducirse en mejores resultados y un impacto positivo en la salud pública.

El pasado 26 de marzo, durante el evento de lanzamiento en la Clínica Universitaria Colombia, expertos en cardiología y salud discutieron la relevancia de esta tecnología en un panel destacado en el cual participó el Dr. Carlos Álvarez, Vicepresidente Científico e Innovación de Clínica Colsanitas; Carmen Elisa Nuñez, Directora de Economía de la Salud y Acceso a Mercados de Johnson & Johnson MedTech; y el Dr. Diego Andrés Rodríguez, cardiólogo electrofisiólogo y coordinador del Servicio de Electrofisiología Cardiovascular de Clínicas Colsanitas. Los panelistas recalcaron cómo la inteligencia artificial está transformando la precisión y personalización de los tratamientos, destacando la importancia de su integración en el sistema de salud.

“Buscamos mejorar la experiencia del paciente y facilitar el trabajo de los médicos. Gracias a herramientas avanzadas de análisis de datos, nuestros dispositivos conectados brindan información en tiempo real, permitiendo que los profesionales de la salud tomen decisiones más rápidas y efectivas”, explicó Carmen Elisa Núñez.

Además, enfatizaron el impacto de la fibrilación auricular, una condición que multiplica por cinco el riesgo de accidente cerebrovascular (1) y duplica el riesgo de mortalidad (2). Por ello, contar con tecnologías que permitan un diagnóstico y tratamiento oportunos es clave. También resaltaron que la colaboración entre los distintos actores del sector salud es fundamental para ampliar el acceso a estas herramientas innovadoras.

“Contar con este tipo de herramientas nos permite realizar procedimientos más precisos, lo que puede traducirse en mejores resultados y mayor seguridad para los pacientes. Además, incorporar tecnologías que combinan inteligencia artificial con la experiencia médica representa un avance importante al mejorar la calidad de los tratamientos que podemos ofrecer”, afirmó el Dr. Rodríguez, durante el panel.

Uno de los principales usos de esta tecnología es en el tratamiento de la fibrilación auricular, la arritmia más común en adultos mayores. Gracias a la IA, los especialistas pueden localizar con mayor exactitud el área del corazón donde se origina la arritmia y corregirla mediante un procedimiento llamado ablación, el cual consiste en generar pequeñas lesiones en el tejido cardíaco responsables del problema, permitiendo que el corazón recupere su ritmo normal.

Un problema creciente con cifras alarmantes

Las arritmias cardíacas son un problema de salud en crecimiento a nivel mundial y nuestro país no es ajeno a estas cifras. Algunos datos reflejan la magnitud de esta situación, indicando que la fibrilación auricular afecta a cerca de 50 millones de personas en el mundo, siendo la arritmia la más frecuente en adultos mayores.

De acuerdo con datos del Ministerio de Salud (3), en 2022, se registraron en Colombia 100,5 muertes por cada 100.000 personas de 30 a 70 años debido a enfermedades cardiovasculares.

Asimismo, en el país las enfermedades del corazón son la principal causa de muerte, con más de 21.000 fallecimientos en 2023.

Ante este panorama, la implementación de tecnologías de alta precisión es crucial para prevenir complicaciones graves como accidentes cerebrovasculares, falla cardíaca y otros riesgos cardiovasculares.

Colombia a la vanguardia en innovación médica

Desarrollada por Johnson & Johnson MedTech, esta tecnología posiciona a Colombia entre los primeros países de la región en adoptar herramientas basadas en inteligencia artificial para el tratamiento de arritmias. Su llegada al país abre nuevas oportunidades para que más pacientes accedan a procedimientos modernos, seguros y efectivos, marcando un nuevo capítulo en la atención cardiovascular.

1Win NT, Shyh PT. “Atrial fibrillation in older patients – reducing stroke risk is not only about anticoagulation.” Journal of Geriatric Cardiology (2016) 13:880-882.

2 Odutayo A et al. Atrial fibrillation and risks of cardiovascular disease, renal disease and death: systematic review and meta-analysis. BMJ. 2016 Sep 6;354:i4482.

3 Ministerio de Salud. (2023). Minsalud conmemora el día mundial del Corazón. https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Minsalud-conmemora-el-dia-mundial-del-Corazon.aspx#:~:text=Para%202022%2C%20seg%C3%BAn%20datos%20preliminares,de%20muerte%20en%20esta%20poblaci%C3%B3n.