Porvenir premiará historias periodísticas que aportan al desarrollo sostenible

Primera versión del Premio de Periodismo a la Sostenibilidad de Porvenir. Foto: Cortesía Porvenir

El desarrollo sostenible es un tema que cada vez cobra más importancia en la agenda mediática y se ha convertido en un eje transversal a todo el ejercicio periodístico.

Y es que desde que las Naciones Unidas plantearon los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2015 “para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para 2030″, se ha requerido estar informado sobre los avances, retos propuestos en la Agenda 2030 y el cumplimiento de estos.

De esta manera, el periodismo ha jugado un rol fundamental en generar cambios en la sociedad sobre temas como el cambio climático, el desarrollo económico y el desarrollo social.

Buscando visibilizar ese gran aporte que realiza el ejercicio periodístico en Colombia, el Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir, en alianza con la Universidad de Antioquia, anunció que se llevará a cabo la segunda versión del Premio de Periodismo Porvenir, una iniciativa que busca promover y galardonar los trabajos periodísticos que cuentan las historias de la Colombia sostenible desde diferentes aristas.

Las protagonistas serán una vez más las grandes historias que buscan la construcción de una sociedad que piensa en el futuro, protege sus recursos para el buen vivir y promueve prácticas y relaciones responsables desde los tres pilares de la sostenibilidad, en la cuales se consideran factores económicos, ambientales y sociales.

La convocatoria está abierta desde el 13 de julio hasta el 14 de agosto de 2023 y está dirigida a periodistas independientes y vinculados a medios de comunicación tradicionales, ciudadanos, alternativos, independientes y comunitarios de Colombia, con impacto nacional, regional o local.

Cabe resaltar que también pueden participar estudiantes de pregrado de periodismo, comunicaciones y afines, que se encuentren cursando sus últimos dos semestres en una universidad del país, con trabajos periodísticos realizados entre el 1 de enero de 2022 hasta el 14 de agosto de 2023.

Las tres categorías

Por un lado, está la categoría Aporte al Deporte, a la que pueden postular investigaciones y cubrimientos deportivos, historias de deportistas de entretenimiento o profesión, estilos de vida alrededor de los deportes, temas bienestar, salud física y mental alrededor de las dinámicas deportivas, emprendimientos deportivos, historias de líderes deportivos, casos de éxito, entre otros temas.

Los formatos pueden ser de opinión y de interpretación, que estén relacionados con el desarrollo sostenible local, regional o nacional y estén vinculados al Objetivo de Desarrollo Sostenible Salud y bienestar.

En la categoría Aporte a la Sociedad puede postular trabajos periodísticos relacionados con investigaciones y cubrimiento de temas de actualidad y relevancia para la agenda de sostenibilidad del país como el informe de educación financiera, la paz, derechos humanos y sociales, empleo digno, erradicación del hambre y trabajo infantil, disminución de brechas sociales y desigualdades de géneros, educación, economía circular, responsabilidad social, alianzas para lograr la sostenibilidad, emprendimientos, entre otros.

En esta categoría es importante vincular a los trabajos presentados los ODS No. 1. Fin de la pobreza; No.2. Hambre cero; No 4. Educación de calidad; No.5. Igualdad de género; No.10. Reducción de las desigualdades; No 16. Paz, justicia e instituciones sólidas.

Para la categoría Aporte al medioambiente se tendrán en investigaciones y cubrimientos ambientales, cambio climático, contaminación, iniciativas de transición energética, economía verde, protección de ecosistemas, reciclaje, cadenas productivas sostenibles, emprendimientos y mercados responsables con el medio ambiente, comunidades protectoras de ecosistemas, líderes ambientales, entre otros.

Todas estas temáticas son afines y están vinculadas a los ODS No. 6. Agua limpia y saneamiento; No. 7. Energía asequible y no contaminante; No.12. Producción y consumo responsable; No.13. Acción por el clima; No. 14. Vida submarina; No.15. Vida de ecosistemas terrestres.

Respecto a los estudiantes de pregrado en periodismo, comunicación social, comunicación audiovisual podrán postular sus investigaciones o cubrimientos en cualquiera de las tres categorías y se hará un único reconocimiento al trabajo que el jurado considere que cumple con los criterios de evaluación y que se destaque por su capacidad crítica y de reflexión académica.

Estos trabajos pueden estar publicados en medios de comunicación universitarios, regionales o nacionales.

Bernardo Sánchez, gerente de Mercadeo y Sostenibilidad asegura que “este premio se convierte en la oportunidad de visibilizar el aporte del periodismo a un objetivo común como es el desarrollo sostenible que nos invita a todos no solo a pensar en las necesidades del presente, sino del futuro, bajo tres pilares esenciales: el cuidado ambiental, el desarrollo social y el crecimiento económico”.

La segunda edición del Premio de Periodismo Porvenir a la Sostenibilidad reconocerá un primer y segundo puesto ganador por cada categoría, en las que el primer puesto recibirá ocho millones de pesos y una beca en un programa de educación continua de la Facultad de Comunicaciones y Filología de la Universidad de Antioquia.

El segundo puesto de cada categoría recibirá dos millones de pesos y una beca en programas de educación continua de la misma Facultad.

En el caso de los trabajos postulados para Periodismo Universitario, se hará un único reconocimiento especial y se entregarán $500.000 pesos y una beca con las mismas condiciones de las demás categorías.

Bernardo Sánchez agrega que “en Porvenir hemos comprendido que el desarrollo sostenible es el camino de generar valor de largo plazo a nuestros grupos de interés. Por esta razón, nos hemos enfocado en avanzar en acciones que aporten a la conservación de nuestro planeta, que generen bienestar social y nos permitan generar desarrollo económico, todo en pro de construir un mejor país, por eso, la sostenibilidad es parte del ADN de Porvenir y se refleja en compromisos reales con el país y, por supuesto, en el reconocimiento a la labor que realizan los periodistas en Colombia.”

