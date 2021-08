Seguridad y mantenimiento del transporte vertical

Hablar de trasporte vertical es referirse a soluciones que les facilitan la vida a las personas en cuanto a movilidad y también de compromisos y regulaciones por parte de quienes tienen estas soluciones ya sea en espacios residenciales, públicos o privados.

En entrevista para El Espectador, Luisa Fernanda Toro Ríos, Gerente General de Servimeters, explicó las regulaciones vigentes, la importancia de los mantenimientos y las certificaciones. Un ABC para dejar claros los términos y responsabilidades.

¿Qué se entiende por transporte vertical?

Desde el punto de vista técnico, son sistemas electromecánicos que comúnmente utilizamos para realizar desplazamientos horizontales y verticales de personas u objetos entre diferentes niveles. Dicho de otro modo, son medios de transporte como ascensores, escaleras y rampas eléctricas.

¿Cuáles son los medios de transporte vertical más comunes?

Los más comunes son los ascensores y las escaleras eléctricas, ambos diseñados para facilitar el transporte de personas y objetos entre niveles a diferentes alturas. Los vemos en los edificios de vivienda, centros comerciales, hospitales, entre otros. Sin embargo, hay otro tipo de medios de transporte que cumplen la misma función como lo son las rampas eléctricas.

¿Qué otros sistemas existen?

Hay sistemas con mecanismos de movimiento de tipo horizontal. Allí encontramos, por ejemplo, los andenes móviles, que están diseñados para el transporte masivo de personas en un mismo nivel.

Existen otros dos medios de transporte vertical que son las plataformas inclinadas o salva escaleras y las plataformas verticales. Estos medios son muy importantes porque facilitan específicamente el transporte de las personas con movilidad reducida al permitir el desplazamiento entre dos niveles conectados por medio de una escalera fija.

¿Cuál es la normativa que rige en Colombia el tema de transporte vertical?

Se encuentran vigentes las Normas Técnicas NTC 5926-1, NTC 5926-2 y NTC 5926-3 para la inspección de transporte vertical y puertas eléctricas. Estas normas son de obligatorio cumplimiento en diferentes ciudades y municipios de Colombia bajo los diferentes decretos, resoluciones y acuerdos que estipulan los entes gubernamentales.

¿Por qué los edificios y otras entidades deben certificarse en transporte vertical?

Porque existen riesgos asociados al uso de estos medios de transporte, pero también ventajas. Aparte de cumplir con un requisito obligatorio para el funcionamiento, la certificación garantiza que los equipos cuentan con las condiciones y elementos de seguridad óptimos para el desplazamiento seguro de las personas.

¿Cuáles pueden ser esos riesgos?

Entre los riegos inminentes que existen encontramos desde daños materiales a la infraestructura y a los mecanismos de los equipos, hasta accidentes, daños físicos o psicológicos de los usuarios llegando en el peor de los casos a siniestros fatales.

¿Cuáles son las ventajas?

Evitar multas y sanciones por parte de los entes de control, evitar sellamientos de los equipos que generen molestias, garantizar el correcto funcionamiento y aumentar la vida útil de los equipos. Todo en pro de garantizar y transmitir seguridad y tranquilidad a los usuarios.

¿Quiénes deberían realizar la certificación?

El servicio de inspección y certificación debe llevarse a cabo en toda edificación que cuente con equipos de transporte vertical.

Estos equipos se encuentran en edificios de vivienda y empresariales, centros comerciales, entidades educativas, clínicas y hospitales, aeropuertos entre otros establecimientos que aglomeran público.

¿Cómo es el proceso de certificación?

Este proceso se encuentra establecido en la normativa, que recordemos es de obligatorio cumplimiento. Nosotros nos ceñimos en ella y dividimos el proceso en cuatro partes:

Primero: se debe coordinar una cita presencial donde converjan tres entidades: el organismo certificador que para el ejemplo sería Servimeters, el cliente y la empresa que ha contratado para el mantenimiento de sus equipos de transporte vertical. La empresa de mantenimiento es la única que por seguridad y normativa puede manipular el equipo.

Segundo: realizar la inspección en sitio por parte del personal calificado, este proceso toma un tiempo estimado de dos a tres horas por equipo. En este tiempo el equipo estará deshabitado como medida de precaución por lo que los usuarios no podrán utilizarlo.

Tercero: Ocho días después de este proceso el organismo de inspección y certificación entrega un informe detallado con registro fotográfico de los hallazgos o no conformidades encontradas en el proceso de inspección. En este caso, el cliente tendrá unos plazos establecidos en la norma de obligatorio cumplimiento para dar respuesta según el tipo de no conformidad: si la no conformidad se clasifica ‘muy grave’ el tiempo de respuesta es inmediato; si es ‘grave’ el cliente tendrá 30 días y si es ‘leve’ tendrá un plazo de 180 días para la subsanación.

Cuarto: Cabe resaltar que como dice la norma el cliente tiene un plazo máximo de 180 días calendario para subsanar las no conformidades y posteriormente solicitar visita al organismo certificador. Este sería el cuarto y último paso, donde el organismo inspecciona el levantamiento de las no conformidades y posteriormente, en un lapso de 8 días hábiles, emite la certificación del equipo.

Como se evidencia este es un proceso exhaustivo enfocado en minimizar riesgos y brindar seguridad a los usuarios. En Servimeters acompañamos al cliente en todo momento con nuestro personal técnico capacitado presto a resolver cualquier duda o inquietud que surja.

¿Cómo pueden hacer las personas que deseen realizar esta certificación?

Las personas interesadas pueden contactar a cualquier entidad acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia –ONAC. Nosotros, como Servimeters S.A.S, fuimos pioneros en la prestación del servicio en el país al ser el primer organismo acreditado, esto nos permite asegurar que somos la entidad con mayor trayectoria.

Adicionalmente, somos un organismo con amplia cobertura a nivel nacional teniendo presencia en Bogotá, Medellín, Pereira, Barranquilla, Cali, Cartagena, Bucaramanga e Ibagué; y representantes en Tunja, Pasto, Montería, Putumayo, Valledupar y Neiva.

¿Qué quiere decir esto?

Que tenemos los alcances, las competencias y el personal calificado para la prestación de este servicio. Para el contacto, tenemos habilitados canales digitales como el chat en vivo de nuestra página www.servimeters.com y nuestra línea celular y de WhatsApp 320 888 2407.

Aquí puede ver más información.