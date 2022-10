Un look para lucir recién salida del salón

Raúl Canoa Gerente General de ventas para Conair en Colombia, Ecuador, Centro América y Caribe. Maria Alejandra Pantoja Jefe de Prensa de Conair y artista colombiana . Beatriz Vergel Gerente de unidad de Negocio Continente SAS, Maria Fernanda Navia, periodista y presentadora y Luis Felipe Gallego vicepresidente Comercial Continente SAS. Foto: Cortesía Infiniti

Pensando en ofrecer una experiencia de peinados profesional desde la comodidad del hogar, looks innovadores en solo minutos para la mujer de hoy en día que desempeña muchos roles y siempre estar a la altura de cada ocasión, se lanza la primera línea de productos con última tecnología en frío y en calor.

El hecho de que las mujeres quieran lucir a diario un cabello de salón no es un secreto para nadie, pero ¿cómo lograrlo en una vida en la que no siempre se tienen el tiempo o el dinero para visitar al estilista todos los días?

De acuerdo con Beatriz Vergel Bernal Gerente general de Continente: “Nos cuenta que la marca número uno en Estados Unidos en productos para el estilizado del cabello, trae a Colombia los últimos lanzamientos bajo su sello InfinitiPro by Conair TM, que les demostrarán a las colombianas que no hace falta ser profesional, ni salir de casa para lograr un look con las últimas tendencias del hairstyling”.

Con un novedoso portafolio de productos especializados para el estilizado y cuidado del cabello, únicos en su género y ya disponibles en las principales tiendas del país, prometen a sus consumidoras la facilidad de lograr un cabello con resultados de peluquería desde la comodidad de sus hogares, pues cuentan con planchas, rizadores, secadores, cepillos de aire, entre otras herramientas que cumplirán con las necesidades que exigen todos y cada uno de los estilos.

La experta Daniela Bastidas Makeup Artist de reconocidas celebridades como Paulina Vega, Claudia Bahamon, Monica Foncesa, Paola Turbay, Doutzen Kroes (Angel de Victoria Secret), entre otras, estará en nuestro lanzamiento compartiendo tips de peinados y tendencias de estilos, además de enseñar a todos los asistentes las últimas tendencias y beneficios de los productos de calidad profesional de cada colección.

Para cerrar con broche de oro, tanto estilistas como celebridades e influencers, a todos se les enseñó a utilizar por ellos mismos los productos porque con InfinitiPro by Conair TM el estilo lo creas y lo impones tú mismo.

También aprendieron diferentes técnicas para apostarle a sus looks de la mano de Daniela Bastidas, diferentes celebridades actriz Carolina Acevedo, Actor Yeshua, Experta en moda Pilar Castaño, participantes del programa Guerreros Tatiana Ángel, Carlos “El Potro”, Carlos Álvarez, Jesús Osorno, entre otros, en rizadoras de frío (producto innovador de la colección) protegiendo el pelo para no dañar las puntas.

Secadores con terapia de iones dobles el cual es un tratamiento revolucionario que ayuda a restaurar el equilibrio natural de tu cabello dejándolo más saludable. Los iones positivos y negativos trabajan juntos para reducir la estática, dejándolo libre de frizz, pero con el volumen que buscas.

Secado rápido, no excesivo. Seis combinaciones de calor y velocidad, además de un botón de verdadero aire frío que te dan más libertad para crear estilos diferentes y fijar tus peinados según tu tipo de cabello. Incluye concentrador y difusor de calidad profesional para dirigir el flujo de aire hacia donde desees y para ayudar a proporcionar los iones dobles de acondicionamiento para optimizar la textura natural, para un acabado liso o unos rizos/ondas definidas.

Estos productos llegan a proponer soluciones, tendencias y marcar innovación en el sector de productos tecnológicos capilares que reúnen bendiciones pensados en cada una de las mujeres para lucir únicas pero cada una imponiendo su estilo.